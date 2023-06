Wer mit Leidenschaft an die Arbeit geht und mutig ist, Neues zu wagen, Verantwortung zu übernehmen und sich darüber hinaus für ganzheitliche Gesundheit interessiert, ist bei Lebenskraftpur an der richtigen Adresse.

Denn der Nahrungsergänzungsmittelhersteller aus Waghäusel hat sich zum Ziel gesetzt, drei Millionen Leben in die holistische Gesundheit zu bringen und allen Menschen dabei zu helfen, in ihre eigene Kraft zu finden.

Hochqualitative und natürliche Produkte aus eigener Produktion

Wie der Name des Unternehmens schon vermuten lässt, werden hochwertige Nahrungsergänzungsmittel entwickelt und direkt an die Kunden weitergegeben. Was die Produkte betrifft, macht Lebenskraftpur in puncto Qualität keine Kompromisse. Zudem stehen Expertise und Sicherheit immer an erster Stelle.

Aus diesem Grund werden alle Präparate eigens vom Lebenskraftpur Wissenschaftsteam erforscht, geprüft und freigegeben. Hierbei setzen die Experten auf eine Kombination aus altbewährten Pflanzen und neuen Technologien. Darüber hinaus legt das Unternehmen bei der Auswahl der benötigten Inhaltsstoffe besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Rohstoffe und deren Ursprung.

Wer wird gesucht?

Um hochwertigste und sicherste Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel sowie reine Naturkosmetik herzustellen, setzt der mittelständische Produktionsbetrieb auf Mitarbeiter, die Großes bewegen möchten.

Wünscht man sich Veränderungen, muss man stets bei sich selbst beginnen. So sehen sich alle derzeitigen und zukünftigen Lebenskraftpur Mitarbeiter als Macher, die tatkräftig mit anpacken und sich selbst einbringen.

Externer Inhalt von Youtube

In diesem inhabergeführten Unternehmen werden stets kreative Köpfe mit einer Hands-on-Mentalität gesucht, die sich selbst weiterentwickeln möchten und zur allgemeinen Gesundheit vieler Menschen einen entscheidenden Beitrag leisten wollen.

So steht Lebenskraftpur für: • Verantwortung • Mut • Menschlichkeit und • Leidenschaft

Wer genau diese Werte verkörpert und den Wunsch hat, etwas zu verändern, kann sich dort beruflich verwirklichen. Hier stehen keine langen Entscheidungswege und Abteilungsebenen im Weg. Durch flache Hierarchien mit direktem Draht zum Chef können eigene Ideen schnell umgesetzt werden und so auch Projekte selbst aufgebaut und gestaltet werden.

Was Lebenskraftpur so besonders macht

Neben flexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Urlaub und betrieblicher Altersvorsorge fördert Lebenskraftpur auch ganz gezielt die Gesundheit der Mitarbeiter.

Denn die Lebenskraftpur Mitarbeiter möchten nicht nur anderen Menschen zu ihrer ganzheitlichen Gesundheit verhelfen, sondern achten auch selbst gut auf sich und ihren Körper. Das gelingt leicht mit der eigens eingeführten Lebenskraftpur Gesundheitskultur.

Ganz im Sinne der Ganzheitlichkeit bietet Lebenskraftpur beispielsweise kostenlose Produktproben für alle, einen großen jährlichen Gesundheitsgutschein sowie auch einen Zugang zu OpenUp, einem Online-Programm für die mentale Gesundheit. Zudem finden regelmäßig bewegte Pausen statt und jede Woche wird Bio-Obst bereitgestellt – ein Rundum-Wohlfühlpaket für Körper und Geist.

Lebenskraftpur bildet auch aus

Bei uns musst du nicht nur Matcha-Tee holen und kopieren. Unser derzeitiger Auszubildender im E-Commerce hat zum Beispiel gerade eigenständig unseren B2B-Shop ins Leben gerufen. Fabian Fallenbüchel, Gründer und Geschäftsführer von Lebenskraftpur

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Auszubildende in vielen Konzernen keine eigenen Entscheidungen treffen oder Projekte umsetzen dürfen, werden die Lebenskraftpur Sprösslinge dazu ermutigt, sich selbst zu verwirklichen und ihre Ideen ab Tag eins einzubringen.

Aktuell werden sogar drei Ausbildungsberufe angeboten: Industriekaufmann (m/w/d), Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) und Kaufmann im E-Commerce (m/w/d).

Weitere Informationen zu allen offenen Stellen gibt es auf der Webseite von Lebenskraftpur.

Die Wurzeln von Lebenskraftpur

Als Fabian Fallenbüchel, Gründer und Geschäftsführer von Lebenskraftpur, 2004 im Keller seines Elternhauses in Graben-Neudorf an seiner ersten Rezeptur für eine ganzheitlich wirkende Vitalstoffmischung tüftelte, war der Samen für Lebenskraftpur gesät.

Mit dem Mut und der Vision, alle Menschen in ihre gesundheitliche Kraft zu bringen, gründete Fabian Fallenbüchel im Jahr 2016 schließlich das Unternehmen. Selbst heute, fast 20 Jahre nach der Entwicklung, ist dieses Superfood-Pulver noch immer fester Bestandteil des Lebenskraftpur-Sortiments.

Zunächst startete der Geschäftsführer alleine die kleine Manufaktur, doch der Lebenskraftpur-Samen wuchs schnell zum Baum heran. So umfasst das Unternehmen heute knapp 50 Mitarbeiter und Experten aus unterschiedlichen Bereichen.