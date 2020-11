Es ist eines dieser seltenen Videos, auf denen Jana Lehmann tanzt – ohne Rollstuhl und an der frischen Luft. Darauf wirkt die 21-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe wie eine gesunde junge Frau, die Spaß mit sozialen Medien hat. Die Beschreibung unter ihrem Post erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Lehmann leidet seit über zehn Jahren an Myalgischer Enzephalomyelitis (ME), einem chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS). Schon Zähneputzen, Mittagessen und Treppenlaufen rauben ihr enorm Kraft, erzählt sie. Duschen sei eine Tagesaufgabe, die sie alleine nicht bewältigen könne – ihr Puls steigt dabei schnell in die Höhe. Reize wie Licht und Geräusche bringen sie an ihre körperlichen Grenzen. Auslöser der chronischen Krankheit war die Schweinegrippe, die sie im Alter von zehn Jahren bekam, so Lehmann.