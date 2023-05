Sparkasse Bretten: Zeitgemäße Architektur trifft modernste Technik

Seit dem 2. Mai sind nach den Umbau- und Sanierungsarbeiten wieder alle Services gebündelt in der Filiale am Engelsberg erreichbar

Nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten empfängt die Sparkasse in Bretten ihre Kundinnen und Kunden in der rundum neu gestalteten Filiale am Engelsberg. Seit dem 2. Mai können dort wieder alle Services gebündelt in Anspruch genommen werden.

Die Baustelle in Bretten-Engelsberg ist Geschichte und das BeratungsCenter mit integriertem Schulungszentrum ist neu strukturiert mit zeitgemäßem Design und modernster Technik bereit für die Zukunft. Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden dort wieder willkommen zu heißen. Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber

Perfekte Symbiose von alt und modern

Der neue in einem hellen Grauton gehaltene, zur Stadtmitte gerichtete Eingangsbaukörper mit großer Glasfassade entfaltet seine Wirkung bis zum Melanchthonhaus. Seitlich grenzt er an das grau verklinkerte Hauptgebäude an, das je nach Lichteinfall leicht die Farbnuance ändert. Das moderne Sparkassengebäude bildet durch die klare Gebäudestruktur einen gewollten Kontrast zum in hellem Muschelkalk mit gelber Sandsteineckquadrierung gehaltenen Pfeiferturm.

Durch die Verkleinerung des Gebäudes von 3.000 auf 2.000 Quadratmeter wurde mehr Außenfläche gewonnen, die jetzt mit Parkmöglichkeiten sowie Fahrradabstellplätzen für eine optimale Parksituation sorgt.

Wer durch den roten Eingangskubus tritt, gelangt direkt in das helle, großzügige Foyer. Neben digitalen Anzeigetafeln, die Kundinnen und Kunden über besondere Angebote und aktuelle Finanzthemen informieren, finden sie dort auch modernste Selbstbedienungsgeräte, die sie rund um die Uhr nutzen können: Ein Geldautomat mit Kontaktlos-Funktion, der bei Bedarf auch sprachgesteuert bedient werden kann, ein Ein- und Auszahlungsgerät, ein SB-Terminal und ein Kontoauszugsdrucker.

Servicepoints, Lounge und Kundenhalle

Über eine große Treppe oder den Aufzug gelangt man barrierefrei in die auf einer höheren Ebene gelegene Kundenhalle. An drei großzügigen in dunkelgrau und Holzoptik gehaltenen Servicepoints, beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kundschaft zu allen Servicethemen. Der seitlich gelegene Kassenbereich verspricht ein hohes Maß an Diskretion.

An zentraler Stelle weiter rechts zieht die große Medienwand die Blicke der Kundinnen und Kunden auf sich und informiert neben aktuellen Angeboten und Finanzthemen beispielsweise auch über das Wetter in Bretten oder Aktuelles aus der Region.

Gegenüber können Kundinnen und Kunden in einer Lounge aus stylischen, grauen Sesseln verweilen, während sie auf ihren Beratungstermin warten. Die Kundenhalle ist an der Seite der Apothekergasse und der Straße Engelsberg von Beraterbüros flankiert. Die Büros sind durch transparente Glaswände abgetrennt, wodurch Tageslicht auch in die tiefliegenden Bereiche gelangt.

Über das Treppenhaus oder einen weiteren Aufzug gelangt man sowohl zu den Kundenschließfächern im Sockelgeschoss als auch zu weiteren Büros im ersten und zweiten Obergeschoss. Einen weiteren SB-Bereich mit einem Ein- und Auszahlungsgerät sowie einem SB-Terminal finden Kundinnen und Kunden am hinteren Ausgang zur Apothekergasse.

Persönliche Beratung auf höchstem Niveau

Ob Vermögensaufbau, Baufinanzierung, Wertpapiere oder gewerbliche Finanzierungen:

Unsere Filialen haben als Ort intensiver Beratung für uns eine große Bedeutung. Deshalb investieren wir beständig in die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden. Durch den Umbau und die Sanierung der Sparkasse in Bretten haben wir nun am Engelsberg optimale Voraussetzungen für Service und Beratung auf höchstem Niveau geschaffen. Von der modernen, zukunftsträchtigen Filiale profitieren alle Kundinnen und Kunden im Stadtgebiet Bretten. Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber

Dort findet man sämtliche Beratungsangebote für Privat- und Firmenkunden sowie zum Thema Baufinanzierung unter einem Dach.