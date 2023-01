Karriere mit Herz: Pflege- und Sozialberufe

Zahlreiche Unternehmen in der Region bieten tolle Chancen in sozialen Berufen

Die Pandemie hat offen gezeigt, was viele Mitarbeiter im Bereich rund um Gesundheit und Pflege schon lange berichten: Es fehlen Fachkräfte in Pflege- und Sozialberufen. Hier bieten sich gerade für junge Berufseinsteiger, die gerne einen Beruf mit Verantwortung und zum Wohl der Menschen ergreifen möchten.

Pflege- und Sozialberufe haben sowohl jungen Auszubildenden, erfahrenen Fachkräften sowie auch Quereinsteigern einiges zu bieten. Zum einen eine sichere Zukunft, denn am Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften und Mitarbeitern im sozialen Bereich wird es auch in Zukunft reichlich Bedarf geben.

Ein weiterer Vorteil ist die Vielfalt an Berufen, in denen sich künftige Arbeitskräfte während der Ausbildung spezialisieren können und in denen sich freie Stellen finden. Zum Beispiel Erzieher, Alten- oder Krankenpfleger, Heilerziehungspfleger, Arzthelfer und viele andere Arbeitsfelder stehen zur Verfügung.

In der Region finden sich zahlreiche Unternehmen und Institutionen, die tolle Karrierechancen im sozialen Bereich bieten.

Diese Unternehmen bieten freie Stellen:

AWO Ambulante Dienste

Berufe: Pflegekräfte (m/w/d)

Kontakt: Sebastian Emmert, Tel.: +49 (7251) 713037, E-Mail: s.emmert@awo-ka-land.de

Webseite: www.awo-ka-land.de

Adresse: Prinz-Wilhelm-Straße 3, 76646 Bruchsal

bruderhausDIAKONIE

Berufe: Pflegefachkraft (m/w/d)

Kontakt: Ria Däschner, Tel.: +49 (7251) 981320, E-Mail: Ria.Daeschner@bruderhausdiakonie.de

Webseite: www.bd-karriere.de

Adresse: Am Kirchgarten 1, 76694 Forst

RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe

Berufe: Gesundheit- und Krankenpfleger (m/w/d), Med. Fachangestelle (m/w/d), Med.Tech. Radiologieassistentin (m/w/d)

Kontakt: Tel.: +49 (7251) 7085969

Webseite: www.rkh-karriere.de

Adresse: Gutleutstr. 1, 76646 Bruchsal

Zahnarztpraxis Filip