Sensibilisierung in Kliniken

Sexuelle Belästigung in der Pflege: Kliniken in Bretten und Bruchsal schaffen Anlaufstellen für Betroffene

Anzügliche Bemerkungen oder gar körperliche Übergriffe sollen in den RKH Kliniken mit Häusern in Bretten und Bruchsal künftig keinen Platz mehr haben. Zukünftig gibt es feste Kontaktpersonen und eine Rechtsanwältin, an die sich die Betroffenen wenden können.