Gut für den Geldbeutel, gut für den Garten und gut für die Bienen: Die zweite Pflanzentauschbörse in Bruchsal-Helmsheim ist ein Erfolg. Neben den Pflanzen ist den Organisatoren auch der Austausch in der Nachbarschaft wichtig.

Initiatorin Monika Klein freute sich am vergangenen Samstag über die rege Teilnahme an der zweiten Pflanzentauschbörse in Bruchsal-Helmsheim. „Im vergangenen Jahr haben wir das Projekt gestartet und können heute auf eine Auswahl von über 70 Pflanzen aller Arten blicken“, sagte sie.

An der Melanchthonkirche hatte sie gemeinsam mit ihrem Team Tische aufgebaut, auf denen die tauschfreudigen Gärtnerinnen und Gärtner ihre Pflanzen abstellten und nach neuen Sorten Ausschau hielten. Ganz gleich, ob für den Garten oder den Balkon, Nutzpflanze, Zimmerpflanze oder einfach nur schön zum Anschauen, hier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Besucherin testet in Helmsheim neue Pflanzen aus

Sinika Müller ist Wiederholungstäterin: „Im vergangenen Jahr hatte ich Paprika mitgenommen, die wunderbar angegangen sind.“ Darüber hinaus nahm sie in einem Eimer eine Wasserpflanze, eine Seerose, mit. „Das hätte ich sonst nicht gemacht, wenn ich sie hier nicht bekommen hätte.“ Mit Tomaten und Walderdbeeren könne man ihrer Meinung nach auch als Anfänger nichts falsch machen.

Ich finde es gut, den ganzen Kapitalismus hinter sich zu lassen. Annika Vortisch, Besucherin

„Mitgebracht habe ich die durchwachsene Silphie. Sie ist gerade für Bienen und Insekten eine gute Pflanze“, sagte Sinika Müller. Ob Gemüsesetzlinge, Samen für Wildblumenwiesen oder Pflanzen, die große Flächen bewuchern – da ging das Hobbygärtnerherz auf. Im Laufe des Vormittages kamen immer neue Pflanzen dazu.

Annika Vortisch ist in der Kirchengemeinde aktiv und kam zur Pflanzenbörse, um die Aktion zu unterstützen. „Ich finde es gut, den ganzen Kapitalismus hinter sich zu lassen bei einer solchen Börse und die Natur zu fördern.“ Darüber hinaus finde sie es wichtig, dass mehr Flächen begrünt werden und Steingärten verschwinden, gerade auch für die Bienen und Insekten. „Ich selbst habe zwar nur einen Balkon, schaue mich aber heute auch hier um, um ihn mit schönen Pflanzen zu begrünen.“

Aber nicht nur die Pflanzen sind an diesem Tag wichtig. „Meine Idee war es auch, den Austausch in der Dorfgemeinschaft wieder zu fördern“, sagte Monika Klein. Bewusst habe sie sich für den Termin im April entschieden, bevor die Gartensaison richtig startet. „Was ich schön finde ist, dass es Pflanzen sind, die im Garten gut wachsen. Bodendecker oder Lilien sind immer gut zu teilen und für Anfänger geeignet.“

Weil die Pflanzen in den heimischen Gärten herangewachsen seien, unterschieden sie sich doch von den hochgezüchteten Angeboten aus den Gartencentern. Pflanzen, die übrig bleiben, schmücken den Vorgarten der Kirche oder gehen zurück an die Teilnehmer.