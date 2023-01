Top-Chancen für Berufseinsteiger: Ausbildungsstellenbörse in Knittlingen

Am 28. Januar präsentieren verschiedene Unternehmen der Region in der Dr. Johannes-Faust Schule in Knittlingen ihre Angebote.

Auf der Suche nach tollen Ausbildungsangeboten in der Region? Dann sollte man sich den 28. Januar unbedingt im Kalender eintragen. Denn die Stadt Knittlingen, der Gewerbeverein Knittlingen, die Agentur für Arbeit Pforzheim sowie die Dr. Johannes-Faust Schule laden an diesem Tag zur 23. Ausbildungsstellenbörse ein. Interessierte Jugendliche und Eltern können sich hier unverbindlich und kostenfrei über Praktikumsplätze, Berufsbilder, weiterführende Schulen und die ausbildenden Betriebe informieren und beraten lassen. 38 Betriebe, Einrichtungen und weiterführende Schulen sind mit am Start.

Die Ausbildungsstellenbörse Knittlingen findet im B- und C-Bau der Dr. Johannes-Faust Schule statt. Hier präsentiert sich ein vielseitige Auswahl an Unternehmen der Region mit vielen tollen Möglichkeiten, um erfolgreich ins Berufsleben durchzustarten. Beginn der informativen Veranstaltung ist um 9.30 Uhr, das Ende ist um 13 Uhr.

Teilnehmen werden in diesem Jahr 38 Betriebe, Einrichtungen und weiterführende Schulen. Ergänzt wird das Angebot durch den Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie. Verschiedene Betriebe werden auch dieses Mal wieder informative Vorträge zum Thema Berufswahl anbieten. Unter anderem werden verschiedene diverse Ausbildungsberufe vorgestellt oder Bewerbertrainings durchgeführt.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören unter anderem die folgenden:

BNN Azubiportal Auf dem BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Jetzt vorbei schauen auf bnn.de/azubi!

Berufliche Schulen Bretten

Vom Hauptschulabschluss zur allgemeinen Hochschulreife

Die BSB sind ein Verbund aus gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen. Die Abteilung Übergang Schule und Beruf bietet mit den Profilen AVDual und VAB berufliche Vorqualifikationen. Die Berufsfachschulen ermöglichen nach dem Hauptschulabschluss den Weg zum mittleren Bildungsabschluss.

Der Fachkräftebedarf im sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Bereich wird mit der Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz (ehemals Kinderpflege) und zur Fachkraft für Altenpflegehilfe bedient. An den Berufskollegs kann sowohl ein Berufsabschluss (z.B. „Staatlich anerkannte/r Assistent/in“) als auch die Fachhochschulreife erworben werden.

Das berufliche Gymnasium der dreijährigen Aufbauform wird an den Beruflichen Schulen Bretten als Technisches Gymnasium mit den Fachrichtungen Informationstechnik, Technik und Management, Gestaltungs- und Medientechnik und als Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium mit der Fachrichtung Gesundheit und Biologie angeboten.

Als Partner im Dualen System begleiten die BSB Jugendliche durch den schulischen Teil einer gewerblichen oder kaufmännischen Berufsausbildung.

Anmeldeschluss ist der 01. März 2023

Schulangebote: gewerbliche und kaufmännische Berufsschule, Hauptschulabschluss, Hauswirtschaftlich-sozialwissenschaftliche Schule, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien

Kontakt: Berufliche Schulen Bretten Wilhelmstraße 22, 75015 Bretten +49 (721) 93661600 www.bsb-bretten.de

BLANC & FISCHER

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie: ZUSAMMEN LERNEN, ARBEITEN, MEHR ERREICHEN

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und E.G.O., ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

So haben die Nachwuchskräfte, die aus 17 Ausbildungsberufen und zehn dualen Studiengängen wählen können, die Möglichkeit, Einblicke in viele verschiedene nationale und internationale Fachbereichen zu bekommen. Es werden Ausbildungsberufe in der Metallverarbeitung, Elektronik, Logistik, IT, Chemie und im kaufmännischen Bereich angeboten. Daneben besteht auch die Möglichkeit, dual zu studieren - in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Im Bereich Wirtschaftsinformatik wird das Programm StudiumPLUS angeboten. Dieses kombiniert die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung mit einem Bachelorstudium an der Hochschule Karlsruhe.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

Neumo

In Flow. Globally. Together. Unser Kosmos dreht sich rund um das Thema Edelstahl

Die NEUMO-Ehrenberg-Gruppe ist eine global operierende Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Knittlingen. Wir entwickeln, produzieren und liefern Rohre, Komponenten, Behälter und Wärmetauscher aus Edelstahl und Sonderlegierungen. Unsere Produkte kommen hauptsächlich in der Pharmazie, Biotechnologie, Chemie und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.