Frischer Wind für Genossenschaft

Mit Simona Maier übernimmt eine Trans-Frau das Zepter bei den Winzern von Baden

Simona Maier lebt ihre Leidenschaft: In der deutschen Weinszene und in der queeren Community. Von Juni an wird sie den Weinkeller der Winzer von Baden aufmischen. Doch der Weg vom Winzer-Kind Simon zur Winzermeisterin Simona war oft auch steinig.