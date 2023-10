TV-Show aus Waghäusel: Murat und Güni drehen am Rad

Er werde mit seinem Freund Güni „die TV Welt erobern und neue Wege gehen“. Das teilte Murat Özcan vor gut drei Monaten auf Instagram seinen 151.000 Followern mit, die er liebevoll „Bachforellen“ nennt. An diesem Samstag ist es soweit: Der Ehemann der Foodbloggerin Sally aus Waghäusel geht auf Sendung.

In der Mediathek und im Fernsehen zu sehen

„Murat dreht am Rad“, so heißt die neue Show, die ab 7. Oktober immer samstags in der ARD Mediathek als 30-minütige Folge und dem 21. Oktober ebenfalls jeden Samstag um 15 Uhr 45 Minuten lang im SWR-Fernsehen zu sehen sein wird.

Das Konzept der Sendung: Gemeinsam mit seinem früheren Stammtischkumpel und heutigen Freund und Mitarbeiter Heinz Günter Becker, genannt Güni, wird Murat in der Show alten Gegenständen ein Verschönerung verpassen. Wer in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz kommt, kann sich mit einem Gegenstand bewerben, dem dann möglicherweise in Murats Werkstatt zu neuem Leben verholfen wird.

Das Glücksrad entscheidet, wie viel Geld zur Verfügung steht

„Eine besondere Kiste, ein verratztes Möbelstück, ein kurioses Gerät, das vielleicht auch deinen Großeltern gehört hat? Ein Boot, ein Schiff, vielleicht auch etwas, wozu du eine ganz besondere emotionale Bindung hast. Irgendwas, wovon du auch keine Ahnung hast, was man damit machen könnte? Dann gib es Güni und mir und wir machen etwas ganz anderes daraus“, so Murats Aufruf.

Am („Glücks“)-Rad dreht er dann, um festzulegen, wie viel Geld ihm für die Bearbeitung zur Verfügung steht.

Mit Güni, der ursprünglich aus Darmstadt kommt und in Waghäusel als Dreher gearbeitet hat, verbindet Murat eine langjährige Freundschaft. Zusammen haben sie in „Sallycon Valley“ – so der Spitzname für Sallys Domizil in Waghäusel – „auf der Baustelle geschafft“ und auch eine ganze Reihe Do-it-yourself-Videos, aber auch Back- und Kochvideos unter dem Titel „Murats fünf Minuten“ veröffentlicht, in denen sie sich zwar gegenseitig foppen, am Ende aber doch ein Ergebnis vorweisen können.