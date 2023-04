Seit Anfang März ist er live, der digitale Baufinanzierungsberater Micha. Damit setzt die Volksbank Bruchsal-Bretten in ihrer Baufinanzierung auf die zusätzliche Unterstützung für ihre Mitglieder und Kunden durch einen Chatbot-Avatar. Damit erweitert sie ihre digitalen Lösungen für Mitglieder und Kunden um ein weiteres Mitglied in ihrer Geno-Familie. Zuletzt hatte die Bank im November 2022 die digitale Immobilienassistentin PIA eingeführt.

Ein Chatbot-Avatar in der Baufinanzierung, geht das?!

Ja, das geht: „In der heutigen Welt, in der die Digitalisierung eine immer bedeutendere Rolle spielt, ist es kaum verwunderlich, dass auch im Baufinanzierungsbereich vermehrt auf moderne Technologien gesetzt wird.

Und eine dieser Technologien sind die Chatbots.“, so Dimitrios Meletoudis, Vorstandssprecher der Bank. „Wir haben uns für die Einführung eines Chatbot-Avatars, also die Verbindung der Chatbot-Technologie mit einem Avatar, entscheiden, da somit wichtige Angaben unserer Kunden zu ihren Vorhaben und individuellen Projektwünschen im Vorhinein entgegengenommen werden können. So kann sich der Berater besser und effizienter auf das persönliche Gespräch mit dem Kunden vorbereiten. Und auch die Kunden sparen Zeit, da sie jederzeit und an jedem Ort mit dem Chatbot-Avatar interagieren können.“, führt Meletoudis weitet aus.

Micha ist mehr als „nur“ ein Avatar

Micha ist ein Mensch. Denn die regionale Genossenschaftsbank hat nicht einfach einen schon bestehenden Avatar gewählt, sondern ihren eigenen Chatbot-Avatar individualisiert. Das Model dafür wurde schnell gefunden: Aus dem Baufinanzierungsberater Michael Karaca, ein langjähriger Berater der Genossenschaftsbank, wurde der Chatbot-Avatar Micha. „Das schafft noch einmal ein ganz besonderes Kundenerlebnis, Wiedererkennung und Nähe.“, so der Vorstandssprecher.

Seit März im Einsatz

Nach einer dreiwöchigen Testphase durch Mitarbeiter verschiedenster Bereiche konnte Micha im März 2023 erfolgreich in den Kundenbetrieb übergehen. Die CUX GmbH, die sich auf solche Lösungen spezialisiert hat, unterstützte die Genossenschaftsbank während des gesamten Prozesses von der Individualisierung bis zur Einführung des Chatbot-Avatars.

„Besonders wichtig war uns aber auch das regelmäßige Feedback unserer Mitarbeiter. Deren Einbindung haben wir von Anfang an fokussiert und in regelmäßigen Test- und Austauschrunden Ideen und Impulse eingeholt, Prozessschritte abgestimmt und Ergebnisse verprobt. Ganz im Zeichen unserer Mitmachbank.“, betont Dimitrios Meletoudis.

Generationenwechsel in der Baufinanzierungsberatung erfordert neue Lösungen

Die regionale Genossenschaft ist ständig auf der Suche nach neuen Trends und Innovationen, die ihren Mitgliedern und Kunden einen Mehrwert bieten „Mit Micha gestalten wir unseren Beratungsprozess für Mitglieder und Kunden modern, zeitgemäß und unabhängig von Zeit und Ort. Wir spüren, dass in unserer Baufinanzierungsberatung ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Und dabei haben sich auch die Wünsche und Anforderungen unserer Zielgruppe verändert.“, erklärt Meletoudis.

„Unsere Mitglieder und Kunden erwarten moderne Zugangs- und Kontaktwege zu uns. Dies aber ohne den persönlichen Berater in der letztendlichen Entscheidung außen vor zu lassen. Und das schaffen wir mit Micha. Er ist das Bindeglied zwischen Kunde und Berater.“, führt er weiter aus.