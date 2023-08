Am 10. September 2023 kann das Haus anlässlich des Tages des offenen Denkmals in Bruchsal besichtigt werden.

Die Schuhmacherwerkstatt ist das Herzstück des Erdgeschosses

Das kleinste Haus der Klosterstraße in Bruchsal verbirgt sich eingebettet zwischen zwei Wohnhäusern. Es ist zwar nicht größer als eine Garage, fällt aber mit seinen blauen Fenster- und Türelementen direkt ins Auge. Öffnet man die Haustür, steht man direkt im schmalen Flur des in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbauten Schuhmacherhauses.

Die Besucher bekommen bereits jetzt einen ersten Eindruck darüber, wie eng es für die im Haus lebende Schuhmacherfamilie – mit 13 Kindern – gewesen sein musste. Biegt man links in die Werkstatt ab, findet man alles, was das Herz eines Schuhmachers begehrt – Ledergeruch inklusive. Mit dem angrenzenden Küchen-/Waschraum und dem Hinterhof, der mittlerweile grundsaniert wurde, ist das Erdgeschoss bereits vollständig. Klein aber fein.

Eine große Herausforderung, die gemeinsam gemeistert wurde

Als das Schuhmacher-Rill-Haus, das noch bis vor 10 Jahren von einem Schuhmacher genutzt wurde, im Jahr 2010 verkauft werden sollte, erwarb es die Stadt Bruchsal und nahm sich der großen Herausforderung an, das stark sanierungsbedürftige Haus zu erhalten.

Dank zahlreichen Helfern der Stadt, des Bruchsaler Bauhofes, eines Handwerkerkonsortiums sowie dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung der Volksbank Bruchsal-Bretten in Höhe von 35.000 Euro konnte die Herausforderung gemeistert werden und das Haus im Jahr 2017 eröffnet werden. Aus einer Idee, die zu Beginn kaum zu bewältigen schien, wurde dank der Initiative und Zusammenarbeit zahlreicher Bürger und Institutionen ein Stück erlebbare Geschichte.

Genossenschaftsgeschichte im Obergeschoss erlebbar

Neben der finanziellen Beteiligung der Stiftung engagierten sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Bruchsal-Bretten am Bauprojekt, durften Ideen einbringen und sich als Architekten ausprobieren.

Gemeinsam entwickelten sie im Rahmen ihres Mitarbeiterprojektes ein Konzept, wie das Haus instandgesetzt und zukünftig genutzt werden kann, das dann in hohem Maße in die Entwürfe des Bau- und Vermessungsamtes der Stadt Bruchsal einfloss.

Und auch die Auszubildenden der Bank wurden eingebunden. Im Rahmen einer Studienarbeit beschäftigten sich drei Studentinnen mit der Geschichte der Genossenschaften in der Region. Die Darstellung der Verbindungen zwischen der genossenschaftlichen Idee und des Handwerks ist das Ergebnis des Projekts und kann in der Ausstellung im Obergeschoss im Schuhmacher-Rill-Haus besichtigt werden.

Öffnung am Tag des offenen Denkmals am 10. September in Bruchsal

Das Schuhmacher-Rill-Haus kann heute nach Abstimmung mit der Stadt Bruchsal besucht werden und wird an bestimmten Tagen zur Besichtigung geöffnet. So beispielsweise am Tag des offenen Denkmals in Bruchsal. Auch in diesem Jahr werden hier in und um Bruchsal wieder einige Denkmäler geöffnet sein.

Am Sonntag, den 10. September 2023 ist das Schuhmacher-Rill-Haus daher von 12 bis 18 Uhr für kostenfreie Besichtigungen geöffnet. Genauere Informationen sowie der Veranstaltungsflyer sind auf der Internetseite der Stadt Bruchsal zu finden.