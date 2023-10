Am 17. Oktober 2023 veranstaltete die Volksbank Kraichgau zum ersten Mal eine Payment-Messe rund um Themen und Trends im Zahlungsverkehr. Von modernen und digitalen Kassensystemen, über Payment-Lösungen an Automaten, bis zum digitalen Euro konnten sich die Besucher der Messe in der PreZero Arena in Sinsheim von 10 bis 18 Uhr informieren. Auch Themen rund um die digitale Region sowie rund um Cybercrime und Cybersicherheit wurden an den zehn Messeständen sowie im Rahmen einzelner Fachvorträge behandelt.

Über aktuelle Trends, Möglichkeiten, Chancen und Potenziale informiert

Die Messestände und Vorträge wurden durch verschiedene Partnerunternehmen und Institutionen der Region, wie beispielsweise durch die DZ Bank AG, die R+V Versicherung sowie die Kriminalpolizei, angeboten.

„Unsere Intention war es, mit dieser ersten Payment-Messe unsere Mitglieder und Kunden sowie die Menschen der Region über aktuelle Trends und insbesondere über die Möglichkeiten, Chancen und Potenziale dieser im Zahlungsverkehr zu informieren“, erklärt Mathias Legner, Leiter der Abteilung Zahlungsverkehr & Elektronische Bankdienstleistungen in der Volksbank Kraichgau und gleichzeitig Initiator der Messe.

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es unsere ureigene Aufgabe, unsere Mitglieder zu fördern und Verantwortung für und in unserer Region zu übernehmen. Und dieser kommen wir mit unserer Messe nach, denn wer, wenn nicht wir als Kreditinstitut, könnte besser Informationen und Tipps rund um den Zahlungsverkehr der Zukunft geben?“, so Holger Neubauer, Vorstandsmitglied der Volksbank Kraichgau, im Rahmen seiner Eröffnungsrede.

„Digitale Bezahl- und Bargeldlösungen, der digitale Euro, aber auch Sicherheit im Banking sind längst keine seltenen Themen mehr, sondern Themen, die unsere Gesellschaft, die uns, umtreiben. Und genau daran knüpfen wir mit unserer Payment-Messe an“, bekräftigt Juan Baltrock, Vorstandsmitglied der Volksbank Kraichgau.

Die Besucher der Messe hatten auch die Möglichkeit, sich mit den Beraterinnen und Beratern sowie den Fachspezialisten zum Thema Zahlungsverkehr der Volksbank Kraichgau auszutauschen, aber auch sich untereinander zu diesen und weiteren relevanten und aktuellen Themen, Trends und Herausforderungen zu vernetzen.

Die Volksbank Kraichgau bietet ihren Mitgliedern, Kunden und den Menschen der Region also mit ihrer Messe eine Plattform zur Information, zum Austausch und zum Netzwerken.