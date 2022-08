Wieslocher Comictage: Das erwartet die Besucher

Schon von Kindesbeinen war er „verrückt“ nach Comics. Thorsten Krings aus Wiesloch ist der Ideengeber und Mitorganisator der ersten „Wieslocher Comictage“, die vom 2. bis 4. September im Wieslocher Kongresszentrum/Hotel Palatin, stattfinden.

Ähnlich wie Superman, der im echten Leben Journalist ist, ist Thorsten Krings von Beruf Hochschulprofessor. Seine Leidenschaft nutze er, um zusammen mit Matthias Eckstein – dem Geschäftsführer des Palatins – auch einem breiten Publikum Comics zu präsentieren und näher zu bringen. „Im Lockdown kam mir die Idee, in Wiesloch so eine Veranstaltung zu machen. Da ich sicher mehrere tausend Comics habe, lag das Thema nahe.“

Dass zu seinen Comics auch Raritäten gehören, gibt er gerne zu – unter anderem sogar die Erstausgabe von Spiderman. Wichtig ist Krings aber, dass es sich bei den „Wieslocher Comictagen“ nicht um eine Comic-Con im klassischen Sinn handelt, sondern der Rahmen der Veranstaltung offener ist. „Wir wollen keine rein kommerzielle Veranstaltung sein, sondern bieten auch Fachvorträge, Diskussionen, Workshops sowie Programme für Comic-Interessierte und Einsteiger an. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, bei den anwesenden Händlern auch Comics zu kaufen“, so Veranstalter Krings.

Comics selber zeichnen lernen auf den Wieslocher Comictagen

Insbesondere am Samstag und Sonntag gibt es Workshops für Kinder, Jugendliche und für erwachsene Comicfans. Zum Beispiel einer von Comic-Künstler Sascha Dörp zum Thema: „Wie zeichnet man Comics?“ Nicht nur er, sondern auch Cartoonisten wie Ivica Astalos wollen etwas weitergeben.

Mit „Von der Idee zum fertigen Comic“ bringt er Comic-Begeisterten und allen, die es noch werden wollen bei, wie man die Bildergeschichten mit Inhalten füllt, und wie man zum fertigen Comic-Strip kommt. Auch der Besuch mit der Familie lohnt sich. Die Kleinen, die schon immer mal wie Hulk, Iron Man oder The Flash aussehen wollten, erhalten beim Kinderschminken die richtige Gesichtsbemalung.

Für die Erwachsenen werden Bild-Erzählungen mit verschiedenen Themen und Zeichenstilen vorgestellt. Newcomerin Sabrina Schmatz, die hauptberuflich Sachbearbeiterin bei einer Rentenversicherung ist, tritt mit ihrem Werk „München 1945“ auf. Es thematisiert die (Liebes-)Geschichte eines amerikanischen Soldaten in der deutschen Nachkriegszeit. „Sie hat einen besonderen Zeichenstil, da ihre Werke immer etwas zwischen Comic und Manga sind“, erklärt Thorsten Krings, der die Originale der Künstlerin vorliegen hat.

Wieslocher Fachjury wird den Comic-Preis vergeben

Neben den Neuheiten in diesem Bereich ist auch eine Ausstellung zu den klassischen Marvel- und DC-Drucken und Figuren vorgesehen. Wer seinen persönlichen Lieblingshelden einmal noch näher kennen lernen will oder sich mit anderen über Detailfragen austauschen, der kann das dort nach Lust und Laune tun, ohne den Stempel eines „Nerds“ zu bekommen.

Für Kenner ist sicher auch die Don-Rosa-Ausstellung von Alexander Jakubowsky und Lois Lammerhuber ein echtes Muss. Der „Donald Duck“-Zeichner steht mit einigen neuen Bildern über sich und die Ente im Fokus. Dabei erfährt man sicher noch einiges Unbekanntes über den Zeichner der bekannten Ente.

Neben Vorträgen über Themen wie „Geschichte in Comics“ wird es auch das erste Mal in Wiesloch einen Comic-Preis geben. In zwei Kategorien vergibt die Fachjury einen Preis für die beste Erstveröffentlichung (Charly-Eiselt-Preis) und einen für den „besten Comic für Kinder und Jugendliche“. Das sei ein Novum in der Branche, führt Krings aus. Mit einigen weiteren Ausstellungen, wie etwa zur Figur Tarzan und den alten Tarzan-Comics, vorgestellt von Experte Detlef Lorenz, werden die Comictage in Wiesloch abgerundet.