Direkt am Badischen Weinradweg

Der Wengert gehört zur Familientradition

Seit Juli bieten die Winzer von Baden an ihrem Hauptsitz in Wiesloch eine Sommerrast an. In ungezwungener Atmosphäre können die Besucher die Weine probieren, die an der Badischen Bergstraße und im Kraichgau produziert werden.