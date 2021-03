Die 5-Sterne Praxis Dr. Gal für zertifizierte Servicequalität in Ubstadt-Weiher bei Karlsruhe arbeitet schon seit Jahren mit dem bewährten und sicheren Therapiekonzept „SKY fast & fixed - Feste Zähne sofort an einem Tag“.

Schöne und gesunde Zähne sind eine Visitenkarte unserer Persönlichkeit. Sie vermitteln nicht nur den Eindruck von Gepflegtheit, Jugend und Lebenskraft, sondern spiegeln auch Erfolg im Berufsleben wider. Trotz guter Pflege kann es aber vorkommen, dass ein Zahn kaputt geht oder gar ausfällt. Viele Menschen haben allerdings immer noch Angst zum Zahnarzt zu gehen oder können sich kostspielige Behandlungen einfach nicht leisten.

Eine Praxis mit Wohlfühlgarantie

Externer Inhalt von Youtube

Sollte ein solcher Fall eintreten, bietet die aus zahlreichen Medien bekannte und für Servicequalität zertifizierte 5-Sterne Praxis Dr. Gal in Ubstadt-Weiher (zwischen Karlsruhe und Heidelberg) das Therapiekonzept „SKY fast & fixed – Feste Zähne sofort an einem Tag“ an – schnell, schmerzfrei und festsitzend – ohne Knochenaufbau - auf Wunsch in Vollnarkose und vor allem aber bezahlbar!

Die Vorteile auf einen Blick

Sicherheit: Dank einer individuellen und detailgenauen digitalen 3D-Planung ist die „SKY fast & fixed“-Methode besonders ideal für Angstpatienten, für Patienten kurz vor der Zahnlosigkeit oder mit geringem Knochenbestand oder für Zahnlose, die endlich ihre lockeren Prothesen los werden möchten – bei uns auf Wunsch auch in Voll- oder Teilnarkose möglich.

Sofort Lebensqualität: Die effektive Bündelung der Arbeitsschritte ohne Knochenaufbau und meistens auch ohne Schnitt und Naht und das sofortige exakte Fräsen der Zähne gewährleisten eine enorme Zeitersparnis. Statt vieler Zahnarztbesuche oder Überweisungen zu einer chirurgischen Facharztpraxis erhält der Patient eine feste Zahnreihe auf Implantaten noch am selben Tag, alles aus einer Hand.

+1

Qualität: Die Nachhaltigkeit dieses Therapie-Konzeptes wurde seit 20 Jahren wissenschaftlich nachgewiesen und ist heute von allen zahnärztlichen Fachgesellschaften als sichere und langlebige Versorgung anerkannt. Die hohe Erfolgsquote hilft Patienten und weniger erfahrenen Kollegen etwaige Vorbehalte und Ängste auszuräumen, ist aber von der Erfahrung und Qualifikation des Behandlers abhängig.

Implantate sind Vertrauenssache und gehören in erfahrene und geschulte Hände

Dr. Gal gilt als einer, der Menschen bewegt und als Pionier der Sofort-Implantate als einer, der sein Handwerk versteht und sich schon über 20 Jahre ausschließlich mit der Implantologie beschäftigt. Er gehört seit Jahren mit mehr als 1.000 gesetzten Implantaten pro Jahr zu den führenden, bekanntesten und erfolgreichsten implantologisch tätigen Zahnärzten Deutschlands und steht auch als (Gerichts)-Gutachter und implantologischer Sachverständiger zur Verfügung. Dr. Gal ist seit 2015 Mitglied der Leading Implant Centers.

+1

Erholung und Entspannung pur für Patienten

Der sogenannte Sleep-Room der Praxis dient der Erholung und Entspannung der Patienten nach Operationen. Ausgestattet ist dieser mit TV, Mini-Bar, Kaffee- und Teemaschine, WLAN, IPAD, ausgewählten Büchern und Zeitschriften sowie einem eigenen Badezimmer mit Dusche. Geradezu ideal für Patienten oder deren Begleitpersonen, die von weither anreisen.

Bezahlbares Ergebnis dank individueller Finanzierungskonzepte – auch für Kassenpatienten

In der 5-Sterne Praxis Dr. Gal ist Ratenzahlung möglich. Dieser Service wird für maximal 72 Monate angeboten - für 24 Monate sogar zinsfrei.