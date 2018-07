KSC testet Seidl und einigt sich mit Meister

Der Trainingsplatz im Waldstadion, die Betten und das Essen im Kuhotel – Oliver Kreuzer gab den Bedingungen in Waidring die Note „sehr gut“. Obwohl sich der Kapitän David Pisot beim 4:1-Testspielsieg gegen den FC St. Pauli verletzte und für die Liga-Generalprobe am Samstag beim FC Ingolstadt ausfallen wird, zieht der Sportdirektor des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC neun Tage vor dem Saisonstart am 27. Juli gegen Braunschweig ein zufriedenes Fazit des Trainingslagers in den Kitzbüheler Alpen.

Herr Kreuzer, am Freitag wird das neue Mannschaftsfoto entstehen. Schon mit einem neuen Sechser?

Kreuzer: Das glaube ich nicht. Kai Bülows Entscheidung, nach Rostock zu gehen, kam auch für uns überraschend. Jetzt müssen wir mal schauen, wann wir einen geeigneten Mann finden. Es ist nicht so mega-dringend, dass wir glauben, schnellstens zuschlagen zu müssen, um beim Saisonauftakt gegen Braunschweig erfolgreich zu sein.

Und dennoch vermeldet die Gerüchteküche ein Interesse des KSC an Manuel Seidl, aktuell vereinslos, zuletzt beim SV Mattersburg …

Kreuzer: Er wird in der nächsten Woche für ein paar Tage bei uns zur Probe mittrainieren, dann muss man sehen.

Ein Angreifer sollte ja auch noch kommen, hieß es …

Kreuzer: Das ist nicht sicher. Alois Schwartz und ich glauben, dass wir in Marvin Pourié und Saliou Sané richtig Gute vorn haben. Malik Batmaz hat angedeutet, dass er als dritter, vierter Mann mitschwimmen kann. Den Dominik Stroh-Engel haben wir auch noch.

Vertrag mit Meister aufgelöst

In Österreich stießen in Christoph Kobald und Manuel Stiefler die Zugänge acht und neun dazu, womit sich die aufs Budget niederschlagende Kadergröße auf 30 Spieler erhöhte. Wie sieht es mit Spielern aus, die Sie ausgemustert haben und doch weiterbezahlen müssen?

Kreuzer: Bei den fünf, die das betrifft, war uns klar, dass Hängepartien möglich sind. Konkret ist nichts. Nur bei den Trainern hat sich etwas getan.

Nämlich?

Kreuzer: Mit unserem vormaligen Cheftrainer Marc-Patrick Meister, dessen Vertrag ja noch bis 2019 lief, haben wir eine Lösung gefunden. Den Vertrag haben wir aufgelöst.

Der Cheftrainer Alois Schwartz hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Nun wartet man, dass Sie dasselbe tun. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther sagt, es habe „gute Gespräche“ mit Ihnen gegeben. Wie weit sind diese gediehen?

Kreuzer: Schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass die guten Gespräche auch gut weitergeführt werden.

„Profi genug“

Mussten Sie die Kündigung des Geschäftsführers Helmut Sandrock nicht auch als persönliche Niederlage ansehen?

Kreuzer: Irgendwie schon. Ich war mit die treibende Kraft, ihn in den Wildpark zu lotsen. Wie ich schon sagte: Ich hätte mit ihm gerne weitergearbeitet. Das weiß der Verein, das weiß auch der Helmut. Er wäre für die Zukunft des KSC ideal gewesen. Jetzt hat er sich so entschieden. Gründe gab es, die hat er mir gesagt. Dabei bleibt es. Aber ich mache meine Zukunft nicht von Helmut Sandrock abhängig. Da bin ich Profi genug.

Im achttägigen Trainingslager gab es neun Platzeinheiten, zwei erfolgreiche Testspiele und viel zeitlichen Freiraum für die Spieler …

Kreuzer: … das muss man differenzieren. Viele Trainer gehen am Anfang der Vorbereitungsphase ins Trainingslager. Da wird viel an Grundlagen-Ausdauer gearbeitet, da brauchst Du viel Intensität, da brauchst Du viele Einheiten. Wir sind relativ spät ins Trainingslager, unser Trainer legte da den Wert etwas mehr auf technische und taktische Dinge.

Welche Eindrücke vom Team nahmen Sie nun aus Österreich mit?

Kreuzer: Punkt eins unserer Analyse der vergangenen Saison war, dass wir daran arbeiten müssen, unsere defensive Qualität zu bewahren. Nach vorne müssen wir uns verbessern und uns so aufstellen, dass wir mal Spiele von der Bank gewinnen, dass wir variabler sind, dass wir mehr Torgefahr entwickeln. Das haben wir mit den Spielern erreicht.

Punkt zwei?

Kreuzer: Der betraf den Integrationsprozess. Wir haben mit jedem Spieler, bevor er kam, gesprochen. Sowohl Alois als auch ich haben ein gutes Gespür für Typen. Dafür, ob einer passt. Die Tage in Tirol haben uns darin bestätigt, dass wir anständige Charaktere geholt haben. So wie sich die Truppe bewegt auf dem Feld, wie alle miteinander umgehen, wird das was – dazu trägt eben auch ein Bogenschießen bei oder ein Hüttenabend mit einer Brotzeit und drei Bier.

Hin und her mit Schäfer

Sie hatten Ihrem früheren KSC-Trainer Winfried Schäfer nun sogar noch bis Mittwoch alle Türen offengehalten, um die Generalprobe für den Liga-Auftakt gegen dessen iranischen Verein Esteghlal Teheran im Wildpark einzurichten und die Auswärts-Verabredung mit dem FC Ingolstadt sausen zu lassen. Nun wurde nichts daraus …

Kreuzer: … da gab es bis zum Schluss ein Hin und Her, Visaprobleme und andere Hindernisse, die während so einiger Telefonate auftauchten. Es war zu heikel, weiter abzuwarten. Am Ende hätte uns Ingolstadt abgesagt, da wären wir blöd dagestanden. Wir hätten gerne gegen Winnies Team gespielt. Für unsere Neuen wäre es gut gewesen, sie hätten sich vor dem Saisonstart bei einem Heimspiel etwas ans Ambiente gewöhnen können. Auch organisatorisch wäre das als Testlauf gut gewesen, weil wir ein neues Ticketing-System haben. Man hätte die Drehkreuze testen können.

Schäfers Name ist auch mit dem 7:0 gegen Valencia untrennbar verbunden, das im November vor genau 25 Jahren stattfand. Plant der Verein aus diesem Anlass etwas mit der Mannschaft von damals?

Kreuzer: Ehrlich. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das jetzt 25 Jahre her ist. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Verein etwas macht. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, anlässlich eines Heimspiels diese Mannschaft noch mal „winke winke“ durchs Stadion machen zu lassen … und die können gemeinsam essen gehen abends. Es ist dann doch aber meist wie beim HSV. Die Realität schaut anders aus. In Hamburg sagen alle: „Mein Gott, 1983, Felix Magath – 1:0 gegen Turin. Champions League. Heute spielen sie Zweite Liga und der KSC …. Die Aufgaben liegen in der Gegenwart.