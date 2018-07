In Offenburg soll am Dienstagabend ein 19-Jähriger einer Polizeistreife erst einen Reifen zerstochen und die Beamten dann angegriffen haben. Das meldet das ansässige Polizeipräsidium.

Die Beamten waren gegen 17 Uhr auf Streife, als sie an einem Zebrastreifen in der Nähe des Offenburger Bahnhofs hielten. Dort kniete ein 19-Jähriger kurz am linken Vorderreifen des Polizeiautos. Die Beamten kontrollierten ihren Reifen und fanden eine Einstichstelle vor.

Mann rastet aus und greift Polizisten an

Bei der Kontrolle des jungen Mannes fanden die Polizisten ein Messer. Der 19-Jährige rastete daraufhin aus, bespuckte einen Beamten und schlug um sich. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.

Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in eine Spezialklinik gebracht. Er muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen die Polizei und Sachbeschädigung rechnen.