65-Jähriger stirbt in Bühl bei Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Daimlerstraße in Bühl ist am Donnerstagnachmittag ein 65-jähriger Mann gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Tatverdächtige, ein 37 Jahre alter Mann, wurde durch Streifen des Polizeireviers Bühl vorläufig festgenommen. Er wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg an diesem Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Ablauf der Tat in Bühl ist noch unklar

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt ermitteln. Die beiden Männer standen nach offiziellen Angaben in keinem verwandschaftlichen Verhältnis zueinander.

Auch der Ablauf der Tat sowie eine mögliche Tatwaffe sind noch nicht bekannt.

BNN