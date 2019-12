Live-Ticker zum Nachlesen: Granate in Achern gesprengt – Einsatz beendet

Anzeige

Auf dem Gelände einer ehemaligen Glasfabrik in Achern ist am Mittwoch eine Sprenggranate kontrolliert gesprengt worden. Laut Polizei wurde die Granate bereits am Dienstag gefunden. Der Bereich im Umkreis von 200 Metern um den Fundort der Bombe wurde zwischenzeitlich evakuiert.

Im Rahmen der Evakuierung war auch die B3 kurzzeitig gesperrt. Mittlerweile ist die Evakuierung beendet, die Granate wurde entschärft. Vor Ort war BNN-Redakteur Christian Schäfer und berichtete von der Evakuierung und der Sprengung.