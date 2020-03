Auto überschlägt sich nach Reifenplatzer auf der A5 bei Achern

Anzeige

Ein geplatzter Reifen hat am Mittwochabend auf der A5 bei Achern für einen schweren Unfall gesorgt: Kurz nach 20 Uhr geriet dort ein Auto nach dem Reifenplatzer ins Schleudern, ein zweiter Wagen fuhr auf die Trümmerteile und überschlug sich. Die Autobahn war bis in die Nacht gesperrt.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz nach 20 Uhr: Ein BMW, der auf der A5 von Appenweier in Richtung Achern unterwegs war, geriet ins Schleudern, als ein Reifen platzte. Das Auto prallte mit hohem Tempo so heftig gegen die Leitplanke, dass Motor und Getriebe herausgerissen wurden. Der 26-jährige Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 25 und 32 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht, ein vierter Mitfahrer blieb unverletzt. Ein zweiter BMW, der hinter dem ersten fuhr, rammte die Trümmerteile auf der Straße und überschlug sich. Laut Polizei blieb der 68-Jährige am Steuer dabei unverletzt.

Straße bis in die Nacht gesperrt

Die A5 wurde ab der Anschlussstelle Appenweier gesperrt. Die im Stau stehenden Fahrer wurden umgeleitet. Ab 0.30 Uhr – mehr als vier Stunden nach dem Unfall – konnten die im Stau stehenden Lastwagen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.

BNN/dpa