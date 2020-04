Acherner Kino „Tivoli“ muss Jubiläumsaktionen abrupt beenden

Anzeige

Eigentlich hätte 2020 für das Acherner Kino ein besonderes Jahr werden sollen, denn das „Tivoli“ besteht seit 100 Jahren. Dann kam Corona und beendete im März abrupt eine Jubiläumsaktion, die bereits begonnen hatte: die „Wunschfilme“ verschiedener Jahrzehnte, ausgewählt von den Kinobesuchern.

„Wir sind in den 40ern hängengeblieben“, sagt Joachim Fischer, der Vorsitzende des Vereins, der das Kino seit wenigen Jahren betreibt. Die Planung ist durcheinandergeraten, nun hofft man, dass wenigstens die 100-Jahr-Feier am 14. Oktober stattfinden kann.

Kino „Tivoli“ geht es trotz Corona vergleichsweise gut

Während die Krise allen anderen Branchen – und auch den gewerblichen Kinos – schwer zusetzt, geht es dem „Tivoli“ vergleichsweise gut: Mittel aus Soforthilfeprogrammen habe der Verein nicht beantragt, „weil wir sie nicht brauchen“, sagt Fischer: „Wir bekommen das ganz gut selbst geschultert“.

Fast auf Null könne man die Kosten für das kommunale Kino herunterfahren, denn die Miete richtet sich prozentual nach den Einnahmen, Leihgebühren für Filme und Projektor fallen weg.

Darüber hinaus habe der Verein im vergangenen Jahr genug Rücklagen erwirtschaftet. „Wir wollen nichts aus dem Topf nehmen, was andere viel dringender brauchen“, sagt Joachim Fischer.

Deutlich weniger Besucher bei den letzten Terminen

Mitte März habe man im Kinosaal schon gespürt, dass sich die Stimmung angesichts der Ausbreitung der Virus änderte: Da lief der erste Beitrag der Frauenfilmtage vor etwa 80 Zuschauern – normalerweise sind diese Veranstaltungen mit 150 bis 180 Menschen fast ausverkauft.

Daraufhin habe man nach Absprache mit der Stadt Achern beschlossen, das Haus vorerst zu schließen. Der Grund: Im Kino wird per Umluft geheizt, so würden Viren überall im Raum verteilt. Etwa eine Woche später folgte die entsprechende Verordnung des Landes.

Ich rechne aber nicht vor Juni mit einer Öffnung. Joachim Fischer, Vereinsvorsitzender

Falls der Betrieb im Sommer weitergehen kann, sei ja dann keine Heizung mehr nötig, und man könne die Lüftung vor und nach den Spielzeiten einschalten, erklärt Fischer. „Ich rechne aber nicht vor Juni mit einer Öffnung“.

Nach der Pause könnte es mit Klassikern und Musicalfilmen weitergehen

Wie es dann weitergehen könnte, hängt auch von den weiteren Beschränkungen ab, denn man wisse noch nicht, in welche Kategorie das „Tivoli“ fällt – eine Großveranstaltung sei so eine Filmvorführung schließlich nicht. Insgesamt 190 Plätze in fest bestuhlten Reihen zählt das Acherner Kino.

„Wenn zum Beispiel jeder zweite Platz besetzt werden dürfte, dann würden wir versuchen, wieder zu starten“, sagt Joachim Fischer. Ideen gibt es bereits.

Anstelle der „Wunschfilme“ will der Verein dann zwei neue Reihen starten: alte Filmklassiker sowie Musik- und Musicalfilme jeweils einmal pro Monat an einem Donnerstag, freitags bis sonntags dann das normale Kinoprogramm.

Viele besondere Termine des Acherner „Tivoli“ befinden sich in der Schwebe

Für Ende Juni steht außerdem ein Kurzfilmabend zusammen mit dem Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg im Kalender – dieser Termin befindet sich aber ebenso in der Schwebe wie die Jahreshauptversammlung samt Vorstandswahl des etwa 100 Mitglieder zählenden Vereins.

„Unsere Leute stehen in den Startlöchern“, sagt Joachim Fischer: „Wir machen gerade kleinere Renovierungen und überholen die Technik, damit die Zeit irgendwie effektiv genutzt wird“.

Kein Autokino in Achern geplant

Ein Autokino wie zuletzt in Bühl zieht der Verein für Achern nicht in Betracht: Eine viel zu teure Angelegehenheit, sagt der Vorsitzende.

Dagegen haben sich die Ehrenamtlichen eine andere (kleine) Einnahmequelle für die Zeit der Krise gesucht: Das „Tivoli“ ist auf zwei Plattformen vertreten, über die Filme heruntergeladen werden können und ein Teil der Gebühren an das Kino geht.