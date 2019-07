Acherns OB Muttach zur konstituierenden Sitzung: „Kommunalpolitik unbeschreiblich spannend“

Anzeige

Mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde in der Acherner Kommunalpolitik ein neues Kapitel aufgeschlagen. Für Oberbürgermeister Klaus Muttach durchaus ein Grund zum Feiern: Er hatte für den anschließenden Stehempfang die Sängerin Desirée Lobé und ihre Band engagiert und ließ Schnittchen und kühle Getränke servieren.

Der Abend startete mit der Verabschiedung und Würdigung der ausscheidenden Stadträte Beate Flick-Schreiber (ABL), Joachim Genter (CDU), Peter Hodapp (Freie Wähler) und Bernhard Keller (CDU). Mit Keller gehe „das Gesicht Oberacherns“, meinte Muttach. Ob damit Kellers politische Karriere tatsächlich beendet ist, hielt der Oberbürgermeister zumindest für fraglich: Nachdem Keller 1998 nach 14-jähriger Gemeinderatstätigkeit schon einmal verabschiedet wurde und nun seit 2009 erneut zehn Jahre im Gemeinderat war, bleibe „abzuwarten, ob nach einer kurzen schöpferischen Pause noch einmal ein Comeback folgt“.

Muttach: „Gut investierte Zeit“

Allen Stadträten dankte Muttach am Ende der Amtsperiode für ihr Engagement: „Wenn Sie manche Stunde in Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, Gemeinderatssitzungen und auch repräsentative Termine investiert haben, dann war diese Zeit gut investiert“, meinte der Oberbürgermeister mit Blick auf die zahlreichen Projekte, die in den vergangenen fünf Jahren verwirklicht wurden. Er nannte in diesem Zusammenhang das sanierte Rathaus Am Markt mit der 2015 eingeweihten Stadtbibliothek, das grundlegend erneuerte Freibad und die Fortsetzung der Revitalisierung der Illenau, aber auch die Verbesserung der Infrastruktur in den zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge und die Tatsache, dass Achern in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze neu gewonnen habe.

Kommunalpolitik ist unbeschreiblich spannend, eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten wie auf keiner anderen Ebene der Politik

Gemeinsames Ringen um Lösungen

Mit der offiziellen Eides-Formel zur „gewissenhaften Erfüllung der Amtspflichten“ begann die neue Amtszeit des 26-köpfigen Gemeinderats. Oberbürgermeister Muttach begrüßte jede Stadträtin und jeden Stadtrat per Handschlag. „Kommunalpolitik ist unbeschreiblich spannend, eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten wie auf keiner anderen Ebene der Politik und ist deshalb in hohem Maße mit hoher Verantwortung, aber auch mit hoher Befriedigung verbunden“, erklärte Muttach und unterstrich mit Blick auf die zahlreich anstehenden Entscheidungen: „Das Wohl der Gesamtheit muss der Maßstab für unsere Entscheidungen sein.“ Es gebe im Gemeinderat nicht Regierung und Opposition, sondern das gemeinsame Ringen um die bestmöglichen Lösungen. „Hierzu lade ich Sie ein und biete eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung an.“

Das Wohl der Gesamtheit muss der Maßstab für unsere Entscheidungen sein

Eine Fraktion mehr

Im neuen Gemeinderat gibt es vier Fraktionen – eine mehr als bisher. Dafür sorgten die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, die auf Anhieb in Fraktionsstärke den Einzug in das Gremium schafften und damit die Vertreter der SPD überflügelten, die mit zwei Stadträten keinen Fraktionsstatus genießen. Grüner Fraktionsvorsitzender ist Martin Siffling, das Amt des Stellvertreters übernimmt Nils Günnewich. Die achtköpfige Fraktion der CDU wird wie bisher Karl Früh führen; als seine Stellvertreterin fungiert Christine Rösch. Chef der sieben Ratsherren starken Fraktion der Freien Wähler bleibt Thomas Kohler; seine Stellvertreter sind Edgar Gleiß und Gebhard Glaser.

Wechsel bei der ABL

Einen Wechsel gab es bei der ABL: Hier übernimmt Manfred Nock den Fraktionsvorsitz, die bisherige Fraktionschefin Jutta Römer wechselt auf den Posten der Stellvertreterin. Oberbürgermeister Muttach dankte ihr für Fairness und „verlässliche Zusammenarbeit“. Sie habe sich „mit Sachverstand, Erfahrung und Leidenschaft als Fraktionsvorsitzende eingebracht: „Zustimmung wie auch Kritik waren für mich eine Bereicherung, weil sie fundiert waren“, sagte Muttach und würdigte Jutta Römer als „Brücke zwischen Fraktion und Stadtverwaltung.“

Ortschaftsratskandidaten bestätigt

In geheimer Wahl hat der Acherner Gemeinderat sämtliche von den Ortschaftsräten nominierte Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers bestätigt. Dass die Stadträte damit den Willen der Gremien in den Stadtteilen respektierten, hielt Oberbürgermeister Klaus Muttach für „ein gutes Zeichen“. Er rief die neuen Ortsvorsteher samt Ehepartner auf die Bühne und überreichte ihnen die Ernennungsurkunden.

Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen wurden lediglich die Ortsvorsteher von Fautenbach und Mösbach, Rainer Ganter und Gabi Bär, gewählt. Fünf Nein-Stimmen und eine Enthaltung gab es für Christian Zorn (Sasbachried), drei Nein-Stimmen und ebensoviele Enthaltungen für Christine Rösch (Önsbach). Mit zwei Nein-Stimmen wurde Hans-Jürgen Morgenstern (Gamshurst) im Amt bestätigt, mit zwei Neinstimmen und einer Enthaltung Gerd Boschert zum neuen Ortsvorsteher von Wagshurst berufen. Eine Nein-Stimme und sechs Enthaltungen gab es für Helmut Huber (Großweier). Oberbürgermeister Klaus Muttach freute sich über die „sehr guten Ergebnisse“ der Wahl.

Stellvertreterwahl – nicht in allen Stadtteilen gibt es zwei

Vom Gemeinderat ebenfalls durch geheime Wahl bestätigt wurde die Bestellung der Stellvertreter, wobei es nicht in allen Stadtteilen zwei Stellvertreter gibt. Hier die Ergebnisse: Fautenbach: Erster Stellvertreter Carsten Schindler (zwei Enthaltungen), zweiter Stellvertreter Clemens Schindler (einstimmig); Gamshurst: Erster Stellvertreter Andreas Federle (sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen), zweiter Stellvertreter Gerold Bahls (eine Enthaltung); Großweier: Thomas Beck (drei Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen); Mösbach: Jürgen Staub (eine Nein-Stimme und eine Enthaltung); Önsbach: Erster Stellvertreter Armin Stiefel (drei Nein-Stimmen, eine Enthaltung), zweiter Stellvertreter Reinhard Renner (eine Enthaltung); Sasbachried: Erster Stellvertreter Ulrich Metz (eine Enthaltung), zweiter Stellvertreter Christoph Habich (einstimmig); Wagshurst: Erster Stellvertreter Andreas Baumert (zwei Nein-Stimmen), zweiter Stellvertreter Alois Berger-Köppel (zwei Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen).

Gebhard Glaser und Ulrich Berger verzichten

Auf eine Wiederwahl als Ortsvorsteher verzichteten – wie berichtet – Gebhard Glaser (Fautenbach) und Ulrich Berger (Wagshurst). Oberbürgermeister Klaus Muttach würdigte deren Engagement und freute sich, dass beide dem Gemeinderat als Stadträte erhalten bleiben. Die offizielle Verabschiedung von Ulrich Berger erfolgte bereits in der vergangenen Woche in Wagshurst, der offizielle Abschied von Gerhard Glaser im Stadtteil Fautenbach steht noch bevor.