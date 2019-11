Ärger über neue Verkehrsregelung in Rheinau-Freistett

Anzeige

Die Verkehrssituation am südlichen Ortsausgang von Freistett hat sich durch die Eröffnung des neuen Supermarkts und der einhergehenden Neugestaltung des Kreuzungsbereichs offenbar verschärft. So klagen Rheinauer Nutzer eines sozialen Netzwerks, dass es beim Linksabbiegen vom Parkplatz des Edeka-Marktes insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten in Richtung Ortsmitte zu langen Wartezeiten komme. Von Fehlplanung ist die Rede, und von gefährlichen Situationen für Radfahrer.

Angesichts langer Wartezeiten beim Linksabbiegen greifen einige Autofahrer auf einen legitimen Trick zurück. So fahren sie zunächst gen Süden, um über den Kreisverkehr wie in einer Schleife auf der Gegenfahrbahn zurück in Richtung Freistett zu gelangen.

Neuer Kreuzungsbereich gewöhnungsbedürftig

Ein weiteres Ärgernis ist aus Sicht mancher Rheinauer die Regelung zur Zu- und Ausfahrt des neuen Pennymarkt-Areals in direkter Nachbarschaft: Unverständnis, dass die bisherige Ausfahrt der Baron-Kückh-Straße mit rot-weißen Pollern abgeriegelt wurde. Auch die scharfe Haarnadelkurve nach dem Kreisverkehr zum Penny-Gelände ist für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig.

Hätte alte Ausfahrt die Situation entlastet?

Nach Meinung von Marion Guggenbühler aus Freistett hätte „die Aufrechterhaltung der alten Pennymarkt- Einfahrt zur Entlastung gedient, weil ja zumindest von Seiten des gegenüberliegenden Edeka-Marktes an dieser Stelle nicht mit Ausfahr-Verkehr zu rechnen sei“. Es sei „alles halb so schlimm, wenn man die alte Einfahrt beim Pennymarkt nicht gesperrt hätte. Das hätte für die notwendige Entlastung auf der L75 und der neuen Ein- und Ausfahrtsregelung beim neu errichteten Pennymarkt gesorgt“, ist Guggenbühler überzeugt.

Straßenbauamt weist Kritik zurück

Das Amt für Straßenbau im Landratsamt, das für die Planungen der Verkehrsführung in dem Bereich zuständig ist, weist die Kritik auf Anfrage dieser Zeitung zurück. „Ein neuer Einkaufsmarkt generiert natürlich mehr Verkehr, die verkehrssichere Abwicklung wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durch ein Planungsbüro untersucht und mit dem Landratsamt abgestimmt“, betont Behördensprecher Kai Hockenjos.

„Wartezeiten müssen hingenommen werden“

Die L75 sei eine stark belastete Landesstraße, „hier müssen verständlicherweise beim Einfahren aus untergeordneten Grundstückszufahrten Wartezeiten hingenommen werden“, so Hockenjos. Das Fahren über den Kreisverkehrsplatz sei erlaubt.

Bündelung „verkehrssicherer“

Die ehemalige Erschließung der Baron-Kückh-Straße wurde deshalb mit Pollern gesperrt, weil die Verkehrsströme als Teil des neuen Verkehrskonzepts, am südlichen Knoten abgewickelt werden sollen – an den Zu- und Abfahrten der Supermärkte. „Eine Bündelung der Verkehrsströme ist verkehrssicherer“, heißt es aus dem Landratsamt. Die Behörde empfiehlt Verkehrsteilnehmern, vom neuen Penny-Markt über die Stadionstraße und Maiwaldstraße zu