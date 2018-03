Alina Atlantis will Leitbild für Europa erschaffen

Es klingt wie ein nahezu uferloses Mammutprojekt, das die Acherner Künstlerin Alina Atlantis zu Laufen bringen will. Doch ob die Beine wirklich den ganzen Weg durchhalten, scheint noch etwas unklar zu sein. Mehrfach betont sie im Gespräch mit dem ABB, wie „gigantisch“ ihr Vorhaben ist – und damit meint sie nicht nur den Umfang, sondern auch den Anspruch dahinter.

Gesamtkosten: rund 15,4 Millionen Euro

„Vision Europa jetzt!“ ist der Titel, der über allem steht – darüber, wofür Atlantis insgesamt rund 15,4 Millionen Euro veranschlagt. Noch finanziert sie vieles privat mit Einnahmen aus ihrer Kunst und Spendengeldern. Außerdem investiere ihr Mann Bernhard Jörger, der auch für die Kalkulation zuständig ist, etwa die Hälfte seines Einkommens. Klar ist aber auch: Wenn jetzt nicht die finanziellen Grundlagen gelegt werden, dann wird es schwierig. Deswegen hat der zur Umsetzung des Projekts gegründete Verein „Europäische Initiative zur Verbreitung und Verankerung der Europäischen Vision“ 900 000 Euro bei der Kulturstiftung des Bundes beantragt, die die Auftaktveranstaltung sichern sollen.

„Vision Europa jetzt!“ ist nicht politisch

Um was geht es eigentlich bei der „Vision Europa jetzt!“? Atlantis nennt es ein „kulturpolitisches Projekt“ und betont, es sei nicht politisch. Denn bei Politik „passen alle furchtbar auf“, mit Kunst hingegen „kriegt man jeden“. Aber dann wird es doch schnell sehr politisch. Denn es geht darum, ein Leitbild für ganz Europa zu entwickeln. Und es ist wieder groß: Mit Europa meint Atlantis nicht etwa die Europäische Union, sondern den gesamten Kontinent mit seinen über 700 Millionen Einwohnern. „Welchen Sinn macht es, die EU zu nehmen“, fragt die Künstlerin. Es gehe darum, jetzt ein Ziel zu benennen, auf das sich Europa hinentwickle. Dafür will sie, gestützt auf Soziale Medien, Facebook und Instagram benennt sie, in Mitmach-Projekten, Schul- und Hochschulprojekten und zahlreichen weiteren Wegen das herausdestillieren, was Europa verbindet.

Auftakt soll Interesse wecken

„Aus allen Ländern können Leute mitmachen“, erklärt sie. Gefragt, wie viele schon dabei seien, antwortet Atlantis, es seien „viele, tausende“, wird aber nicht konkreter. Das gewonnene Gemeinsame will sie in ein „monumentales Bild“ mit 40 Quadratmetern übersetzen. Außerdem soll es eine Auftaktshow im Mai 2019 geben – kurz vor der Europawahl. Wenn die Gelder bis dahin bewilligt sind, wäre der Bénazet-Saal des Baden-Badener Kurhauses ein möglicher Ort. Denn der Auftakt „wird gigantisch“. Dieser soll Interesse wecken, auch bei Sponsoren, für die folgende Tour durch europäische Hauptstädte.

In Shows soll europäische Idee erlebbar werden

Atlantis denkt an Shows, in denen die europäische Idee erlebbar wird. Die Story gebe das Gerüst und die Choreografie. Umgesetzt werde sie mit Künstlern vor Ort. Wer das genau sein soll? „Ich könnte mir Simon Rattle vorstellen“, sagt sie mit Blick auf Berlin. Schließlich habe dieser mit dem Film „Rhythm Is It“ schon gezeigt, wie er verbinden könne. Auch „einer der großen Regisseure“ sei denkbar. Für die Moderation habe sie an die ZDF-Frau Maybrit Illner gedacht, eine Kontakt gebe es aber noch nicht. Ergänzend dazu will sie in einem „Goldband“ die Ergebnisse der zahlreichen Veranstaltungen zum Leitbild dokumentieren und Statements „europäischer Staats- und Regierungschefs“ dazu einholen und veröffentlichen. Doch bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein, denn der erste Schritt ist die Zusage der Kulturstiftung des Bundes, ein weiterer ist, dass mit der Auftaktveranstaltung das Projekt an Fahrt – und vor allem an Förderern – gewinnt.