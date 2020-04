Anzeige

Von diesem Montag an gilt im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht. Am Samstag war inoffizieller Probelauf – mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen, wie sich in der langsam wieder erwachenden Acherner Innenstadt zeigt.

Die erste Diskussion gibt es beim Bäcker. Morgens um acht. „Sie haben ja schon fleißig geübt“, empfängt die Verkäuferin lächelnd eine Kundin, die nicht zum ersten Mal mir Maske zum Brötchenkaufen erscheint. Das bleibt nicht unkommentiert: Sie glaube nicht so recht an den Mund- und Nasenschutz, wendet eine Kundin ein und zweifelt. Ob man da nicht, wenn man selbst bereits infiziert ist, immer wieder seine eigenen Krankheitskeime einatme? Sie jedenfalls werde keine Maske aufsetzen, ein ums Gesicht geschlungener Schal müsse reichen.

Eine Einzelmeinung. In Achern sind an diesem Samstag bereits viele Menschen vermummt unterwegs. Die Innenstadt hat sich, gemessen an der gähnenden Leere an den ersten beiden Samstagen des Corona-Lockdown wieder gefüllt. Nicht so wie an einem typischen Frühlingssamstag vor Corona, aber immerhin. Nach Ausnahmezustand, wie noch vor einigen Wochen, sieht es jedenfalls nicht aus.

Der Chef als gutes Beispiel

Auf der Straße sind nur wenige Menschen mit Gesichtsmaske zu sehen. In den Geschäften ist das schon anders – vor allem in jenen, in denen Chefs und Mitarbeiter mit gutem Beispiel vorangehen und wo man als Kunde teilweise auch zart daran erinnert wird, sich zu vermummen. Dass die Maskenpflicht erst am Montag beginnen soll, das verstehen viele nicht – wenn der Schutz seinen Sinn hat, dann sicherlich auch schon am Samstag.

Am Vormittag kommen oft die Unvernünftigen Ein Acherner Geschäftsinhaber zum Umgang seiner Kunden mit der Gefahr der Corona-Ansteckung

„Das ist ganz schön anstrengend“, sagt ein Acherner Einzelhändler, der schon die ganze Woche darauf achtet, dass er, seine Mitarbeiter und auch die Kunden, Masken tragen – auch weil man sich in seinem Geschäft notgedrungen ziemlich nahe kommt. Das Verständnis für diese Vorgabe sei allerdings sehr unterschiedlich: „Am Vormittag kommen oft die Unvernünftigen, an den Nachmittagen sind 60 bis 80 Prozent unserer Kunden mit Maske unterwegs“, sagt er. Und wer keine hat, dem stellt man eine zur Verfügung.

Wenig Verständnis bei älteren Kunden

Vor allem lebensältere und ganz junge Kunden hätte weniger Verständnis für die Notwendigkeit, sich vor dem Virus zu schützen. Sie werde, wenn die Maske im Einzelhandel und im Nahverkehr von diesem Montag an verpflichtend ist, wohl dazu lernen müssen. Auch der ältere Herr, der sich schon darüber aufregt, dass er am Eingang des Ladens seine Hände desinfizieren soll.

Mitarbeiter sind allesamt maskiert

Viel Acherner Unternehmen setzen jetzt darauf, Beispiel zu geben – wie auch ein großer Supermarkt, in dem die Mitarbeiter durch die Bank mit einer Maske ausgestattet sind, auch wenn sie beim einen oder anderen schon mal ein wenig sehr tief in Richtung Hals gerutscht ist. Die Kunden verhalten sich sehr unterschiedlich. Ein Viertel, vielleicht ein Drittel ist mit Atemschutz unterwegs, manche stopfen ihn schnell in die Tasche, während sie den Einkaufswagen einhändig wieder aus dem Supermarkt bugsieren. Einer hat es besonders eilig – die Maske macht Platz für eine Zigarette.

Nur über die Nase ziehen…

Ein Acherner Motorradhändler, der gerade zusehen muss wie ihm das gesamte Frühjahrsgeschäft wegbricht, trägt selbst keine Maske, achtet aber strikt auf Abstände. Doch für den Montag sei man gerüstet, er lägen ausreichend Schutzmasken für Mitarbeiter wie auch die Kunden bereit. Brauchen dürfte man sie eher selten, die wenigen Kunden die an diesem Tag de weg ins Geschäft finden („offiziell haben wir gar noch nicht geöffnet“) komme mit dem Zweirad – und da gehört das Dreieckstuch um den Hals zur Grundausstattung. Man muss es nur über die Nase ziehen…

Banken bestehen auf Maskierung

Vermummung ist von diesem Montag übrigens auch in den Banken und Sparkassen der Region angesagt. „Wir werden unsere Kunden bitten, vor Betretend er Filiale eine Maske aufzusetzen, sagt beispielsweise Uwe Dohle von der Sparkasse Offenburg/Ortenau, und auch die Mitarbeiter seien durch Scheiben und eigene Masken vor Ansteckung geschützt. „Normalerweise“, so Dohle, „sehen wir das ja etwas anders, wenn Menschen maskiert die Bank betreten wollen“. Die Volksbank in der Ortenau empfiehlt ebenfalls einen Mundschutz, Sprecherin Andrea Martin bittet allerdings weiter darum, Bankgeschäfte soweit vertretbar von zuhause aus zu erledigen.

Mundschutz im Auto stört Polizei nicht

Maskieren darf man sich übrigens mit der Neuregelung auch im eigene Auto, so Polizeisprecher Yannik Hilger. Wenn jemand allerdings allein im Fahrzeug sitzt und möglicherweise auch noch mit einem Hut oder einer Sonnenbrille zusätzlich zum Mundschutz unterwegs ist, dann würden die Beamten möglicherweise doch einmal genauer nachfragen: „Dann kann es bei Verkehrskontrollen schon auch einmal Einzelfallprüfungen geben“.