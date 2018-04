Geschäftsführerinnen wollen Anima-Tierwelt 2020 eröffnen

Es wird konkret bei der Anima-Tierwelt in Sasbachwalden am Breitenbrunnen: Vergangene Woche erhielt das Projekt die notwendige Zoogenehmigung. Darüber, was nun darauf folgt, sowie über die Probleme, die während der Planung auftraten, sprach bnn.de mit den beiden Geschäftsführerinnen Maria Wruck und Davina Schmitz.

Sie haben nun die Zoogenehmigung für die Anima-Tierwelt. Wie geht es weiter?

Schmitz: Mit der Genehmigung haben wir die notwendige Voraussetzung für die Waldumwandlung und die Bauanträge erfüllt. Beide sind eingereicht, und wir erwarten sie in Kürze zurück. Dann können wir mit den ersten großen Baumaßnahmen beginnen.

Wann rechnen Sie damit, dass diese beginnen?

Wruck: Unser erstes Gebäude, die Trafostation für die Stromversorgung, konnte vor wenigen Wochen errichtet werden. Sie ist die Grundlage für alle weiteren Bauvorhaben.

Schmitz: Bis wir die Baugenehmigungen in Händen halten, rechnen wir mit rund drei Monaten Bearbeitungszeit durch die Behörden. Langweilig wird es uns in der Zwischenzeit aber sicher nicht, denn wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen zu den Bau- und Sanierungsmaßnahmen.

Welchen Eröffnungstermin peilen Sie an?

Wruck: Wir schätzen, dass die Bauphase bis zur Eröffnung etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Am liebsten wäre uns ein Eröffnungstermin zu Ostern 2020. Aber man weiß am Breitenbrunnen, der auf 800 Metern Höhe liegt, nie, wie sich die Wetterlage gestaltet. Ob wir im Winter durchbauen oder ob wir durch zu viel Schnee eine Pause einlegen müssen, wird sich noch zeigen.

Lauern noch Hürden auf dem weiteren Weg?

Schmitz: Bei einem derart umfangreichen Bauprojekt wird sicherlich noch die eine oder andere Herausforderung auf uns warten. Die bisherigen Verzögerungen hatten allerdings den Ursprung nie darin, dass nicht alle beteiligten Behörden an einem Strang gezogen hätten. Die deutsche Gesetzgebung zur Errichtung eines Zoos ist nun mal sehr komplex und eigentlich eher auf die Erweiterung schon bestehender Zoos ausgerichtet.

In der Anima-Tierwelt leben einheimische Wildtiere des Schwarzwalds in ihrem völlig natürlichen und vor allem großzügigen Lebensraum.

Dabei soll die Anima-Tierwelt doch kein klassischer Zoo sein.

Wruck: Genau. Der Begriff „Zoo“ ist nur eine genehmigungsrechtliche Schublade. Unter diese Kategorie fällt man ab einer bestimmten Anzahl gehaltener Tiere oder Arten. In der Anima-Tierwelt leben einheimische Wildtiere des Schwarzwalds in ihrem völlig natürlichen und vor allem großzügigen Lebensraum. Der Mensch wird hier der Besucher sein, und wir möchten unseren Gästen ein ganzheitliches Gefühl für den tierischen Lebensraum Schwarzwald vermitteln.

Haben Sie bei den vielen Verzögerungen – Fledermäuse verhinderten zum Beispiel Abrissarbeiten – jemals daran gedacht aufzugeben?

Schmitz: Es gibt natürlich die Tage, an denen man sich wünscht, es ginge schneller voran. Wobei die Rücksichtnahme auf Natur und Tiere, wie besagte Fledermäuse, für uns natürlich selbstverständlich ist. Aber viele Verzögerungen haben auch zu positiven Entwicklungen geführt. Wenn eine Tür zugeht, öffnen sich manchmal zwei neue.

Wo werden Ihre Tiere herkommen?

Wruck: Das werden wir oft gefragt – und ob man wilde Tiere einfängt. Das wollen wir natürlich keinesfalls, und es ist, völlig zu Recht, auch illegal. Unsere Tiere werden wir von anderen Zoos und Wildparks bekommen, mit denen wir schon in Kontakt stehen.

Was passiert eigentlich mit bislang bestehenden Wanderwegen und der Tiroler Hütte?

Schmitz: Die Tiroler Hütte wird schlussendlich in unser Gelände integriert. Alle bestehenden Wander- und Forstwege werden von uns ersetzt, um die Anima herumgeführt, erweitert und auch aufgewertet.

Wenn man um die Tierwelt geht, kann man also etwas sehen?

Wruck: Darüber haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht. Wir planen einige kleine Überraschungen für Wanderer, und für eine zünftige Einkehr nach der Wandertour ist in unserem Restaurant dann natürlich auch gesorgt.

Wir haben für eine spätere Ausbaustufe zum Beispiel eine Wasserwelt geplant.

Es soll auch nicht alles gleichzeitig gebaut werden?

Schmitz: Wir bauen in mehreren Ausbaustufen und wollen gesund wachsen. So kann die Anima-Tierwelt immer wieder etwas Neues bieten und bleibt über viele Jahre hinweg spannend für ihre Besucher.

In welche Richtung soll sie sich weiterentwickeln?

Wruck: Wir haben für eine spätere Ausbaustufe zum Beispiel eine Wasserwelt geplant, zu der unter anderem Biber, Otter und Waschbär gehören. Die ist natürlich aufwendig umzusetzen, weil man dafür eine ganze Seenlandschaft bauen muss. Das ist gerade in der Hanglage eine spannende Geschichte, aber wir sind guter Dinge und wollen unseren Gästen ja auch die ganze Tierwelt des Schwarzwalds bieten.

Maria Wruck, geboren 1980, studierte Psychologie. Sie ist die Tochter des Wirtschaftspioniers und Gründers des gleichnamigen Elektronikkonzerns Max Grundig. 20 Millionen Euro brachte sie in die Anima-Stiftung ein.

Davina Schmitz, geboren 1981, studierte Kultur und Management. Schmitz und Wruck sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen und in Baden-Baden aufgewachsen. Dabei sind sie, wie sie selbst sagen, „viel im Wald rumgestromert und hatten viel mit Tieren zu tun“.