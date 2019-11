Anzeige

Die „Anima Tierwelt“ am Breitenbrunnen wird offenbar nicht gebaut. Das Startkapital von rund 20 Millionen Euro reiche nicht mehr. Das Geld stammt aus dem Privatvermögen von Maria Wruck. Die 38-Jährige ist Tochter und Erbin des Unternehmers Max Grundig. In Sasbachwalden wollte sie einen „zeitgemäßen Tiergarten“ gründen.

Mit der „Anima Tierwelt“ planten die beiden Geschäftsführerinnen Maria Wruck und Davina Schmitz nahe der Schwarzwaldhochstraßeauf einem rund 53 Hektar großen Areal in rund 800 Metern Höhe einen naturnahen Lebensraum für heimische Wildtiere und Nutztiere der historisch gewachsenen Landwirtschaft.

Ziel sollte ein zeitgemäßer Tiergarten sein, in dem sich Mensch und Tier begegnen und der Besucher für Umwelt-, Natur- und Tierschutz sensibilisiert wird.

„Leuchtturmprojekt für den ganzen Schwarzwald“

Im September 2018 erfolgte die Grundsteinlegung durch Minister Thomas Strobl, der von einem „Leuchtturmprojekt für den ganzen Schwarzwald“ sprach. Seitdem schien der Zoo auf einem guten Weg: Das Genehmigungsverfahren konnte komplett und erfolgreich abgeschlossen werden, selbst die inhaltlich aufwändige Zoogenehmigung wurde erteilt.

Erste Gehege und Gebäude wurden baurechtlich genehmigt. Infrastrukturelle Maßnahmen, wie das Anlegen eines Parkplatzes und die Verlegung von Wasser-, Energie- und Datenleitungen erfolgten bereits in erheblichem Umfang. 2020 sollte bereits die Eröffnung gefeiert werden.

20 Millionen Euro reichen nicht aus

Nun droht dem Projekt, das weit über einen „Zoo mit heimischen Tieren“ hinausgeht, das Scheitern. Das zur Verfügung stehende Startkapital in Höhe von 20 Millionen Euro deckt, wie es heißt, nicht mehr die Kosten für die erste Ausbaustufe, deren Fertigstellung Grundlage für die Betriebsfähigkeit ist.

Das Geld stammt bekanntlich aus dem Privatvermögen von Maria Wruck. Die Tochter des Unternehmens Max Grundig hatte die Vision der „Anima Tierwelt“ gemeinsam mit der Kulturmanagerin Davina Schmitz entwickelt und mit großem Engagement vorangetrieben.

Kooperation mit dem Nationalpark und dem WWF gab es bereits

Nun ist die Rede von einem Kostenanstieg im Millionenbereich. „Das Team aus sieben erfahrenen Fachplanern und Beratern konnte diese Entwicklungen nur wenig beeinflussen, obwohl sich alle mit höchstem Engagement einsetzten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Anima Management GmbH. Das anspruchsvolle Projekt erfordere einen sehr hohen Planungs- und Genehmigungsaufwand.

Die Anima Tierwelt ist bereits eine enge Kooperation mit dem Nationalpark Schwarzwald eingegangen und stimmt mit dessen Inhalten zu Prozess- und Naturschutz überein. Auch der WWF Deutschland hatte sich nach eingehender Prüfung des Konzeptes und der Planungen für eine offizielle Zusammenarbeit mit der „Anima Tierwelt“ entschieden.

Mit diesen ideellen Partnerschaften und der gegebenen Planungssicherheit sei die Hoffnung der Initiatorinnen gestiegen, die erhöhten Kosten durch Investoren, öffentliche Mittel oder finanzielle Unterstützer des Projektes zu decken.

Enorme wirtschaftliche Bedeutung

Offenbar vergeblich: „Trotz intensiver Bemühungen ließen sich jedoch keine maßgeblichen finanziellen Mittel für die Anima Tierwelt akquirieren.“

Weiter heißt es dazu: „Weder die enorme wirtschaftliche Bedeutung für die Region, mit der zu erwartenden Tourismusentwicklung entlang der Schwarzwaldhochstraße, noch die anspruchsvollen Inhalte des Projektes, wie der konsequente regionale Natur- und Artenschutz oder aktuelle Standards im Klimaschutz und Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, reichten dazu aus, das Projekt Anima Tierwelt als unterstützenswert zu etablieren.“

Baumaßnahmen eingestellt

Maria Wruck und Davina Schmitz bedauern sehr, dass sich nach acht Jahren intensiver Vorarbeit, ihre Vision nicht nachhaltig und verantwortbar umsetzen lässt. Deshalb habe man die Baumaßnahmen eingestellt: „Eine Realisierung unter diesen Voraussetzungen hätte eine deutliche Einschränkung der hohen Qualitätsansprüche an die Haltung der Tiere und den Bildungsaspekt bedeutet.“

Das wiederum sei „im Sinne der Glaubwürdigkeit des Gesamtprojektes und der Ansprüche der beiden Initiatorinnen keine Option“ gewesen.

Kann das Gelände jetzt anders genutzt werden?

In die Planungen der Anima Tierwelt und das bisherige Genehmigungsverfahren wurde nach Angaben der Anima-Geschäftsführerinnen bereits ein höherer Millionenbetrag investiert. Eine Weiterführung der Arbeiten ohne zusätzliche finanzielle Absicherung, zumindest zum betriebsfähigen Bau der ersten Ausbaustufe sei für das privatwirtschaftliche Unternehmen nicht verantwortbar.

In enger Abstimmung mit der Gemeinde Sasbachwalden führen die Geschäftsführerinnen der Anima Tierwelt Gespräche, um das Gelände am Breitenbrunnen einer alternativen Nutzung zuzuführen.

Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter zeigte sich überrascht und enttäuscht. Sie erfuhr am Montagvormittag vom Aus des Projekts, in das die Gemeinde große Hoffnungen gesetzt hatte: „Das war nicht zu erwarten“.

Anima Tierwelt und Anima Stiftung

Die Vision der Anima Tierwelt ist mehr als ein einfacher Tiergarten. Die Planungen sollten beispielgebend in den Bereichen Tierhaltung, Tierwohl und der Auswahl des naturbelassenen Lebensraums der tierischen Bewohner sein. Am Breitenbrunnen sollte ein Zuhause für Luchs, Wolf, Bär, Fischotter und Co. entstehen. Besuchern ermöglichen. Die Anima Tierwelt wollte ihren Besuchern die Möglichkeit geben, das Verhalten der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu erlebend.

Im Fokus der Anima Tierwelt stand der Bildungsauftrag. Mit dem geplanten Schaubauernhof und der zugehörigen Gastronomie sollte das Projekt die Gäste im Umgang mit tierischen Lebensmitteln sensibilisieren und vermitteln, dass hinter jedem tierischen Produkt ein Lebewesen steht.

Im Animotion-Institut für tiergestützte Therapie, das bereits unter Leitung von Dr. Rainer Wohlfarth aktiv ist, erweitern Tiere das Spektrum der klassischen Psychotherapie bei der Heilung von psychisch erkrankten Menschen. Das Einbinden der Tiere eröffnet hier völlig neue und innovative Behandlungsmethoden. Neben dem Angebot der Therapie in der Anima Tierwelt war zudem geplant, als eines der wenigen Institute im deutschsprachigen Raum, eine zertifizierte Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in diesem Themenspektrum anzubieten.

Um den Betrieb der Anima Tierwelt sicherzustellen, wurde die Anima Stiftung gGmbH ins Leben gerufen. Ihre einzige Aufgabe besteht ausschließlich und unmittelbar darin, im Rahmen der Anima Tierwelt die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, sowie den Tier- und Pflanzenschutz und die Arterhaltung zu gewährleisten und im Sinne der beiden Geschäftsführerinnen Maria Wruck und Davina Schmitz zu agieren.