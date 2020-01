Bluegrass-Festival in Bühl wird 2020 so politisch wie noch nie

Anzeige

So politisch wie in diesem Jahr war das Internationale Bühler Bluegrass Festival wohl noch nie, denn gleich mehrere Bands greifen in ihren Texten gesellschaftliche und politische Probleme auf: „Es lohnt sich, genau zuzuhören“, sagte Klaus Dürk, in der Stadtverwaltung Fachbereichsleiter Bildung – Kultur – Generationen bei der Präsentation des Programms.

Dem künstlerischen Leiter Patrick Fuchs sei es auch in diesem Jahr gelungen, sieben hochkarätige Bluegrass-Bands nach Bühl zu lotsen. Am 15. und 16. Mai wird Bluegrass wieder die Zwetschgenstadt erobern – mit dabei die Top-Acts „Chatham County Line“ und „Laurie Lewis&The Right Hands“.

Besonderes Lob zollte Oberbürgermeister Hubert Schnurr Patrick Fuchs, der als Nachfolger seines Vaters Walter bereits zum fünften Mal hochkarätige Bands nach Bühl bringt. Und Dürk betont: Mit diesem Programm werde erneut bestätigt, dass Bühl ein qualitativ hochwertiges Festival biete, das in dieser Form sicher einzigartig in Deutschland sei.

Beibehalten werde das Konzept der Auftrittsorte – mit Blick auf Beschallungsprobleme auf dem Johannesplatz fügte Dürk hinzu, dass man diesen Auftrittsort „optimieren werde, so dass die Besucher auf ihre Kosten kommen“.

Start unter Hebebühnen

Drei Bands aus den Benelux-Staaten, drei aus USA und ein Lokalmatador aus Deutschland werden erwartet, fasste Patrick Fuchs zusammen: Man wolle Bluegrass in all’ seinen Facetten präsentieren: Mit Bluegrass unter Hebebühnen“ startet das Festival am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr in einer außergewöhnlichen Location – in Werkstatt und Firmengelände von Landmaschinen Josef Oechsle.

Zum Auftakt betritt die niederländische Band „Blue Grass Boogiemen“ die Bühne. Die vier Musiker zählen zur europäischen Spitzenklasse des traditionellen Bluegrass, sind seit 30 Jahren zusamen und laut Fuchs „besser denn je“. Danach präsentieren „The Hackensaw Boys“ aus Virginia/USA ihre einzigartige Mischung aus Bluegrass, Folk, Punk und Old-Time. „Ihre kritischen Songs über Umweltschutz, Kapitalismus oder amerikanische Präsidenten machen sie zur Band der Stunde“.

Open-Air kostenlos

Mit einem kostenlosen Open-Air-Programm geht das Festival am Samstag, 16. Mai, ab 11.30 Uhr auf der Bühne am Johannesplatz weiter. Zunächst tritt die „Munich String Band“ auf. Die fünf Musiker aus München haben zuletzt durch mitreißende Live-Auftritte die Herzen der europäischen Bluegrass-Szene erobert. Anschließend spielen „Cousin Hatfield“ aus den Niederlanden in der Bühler Innenstadt auf. Seit zwei Jahren kooperieren sie mit Joost van Es, Europas bestem Bluegrass-Fiddler, und haben dabei ein umfangreiches Repertoire erarbeitet. Ihr Markenzeichen: authentische Musik der amerikanischen Südstaaten in energiegeladenen Arrangements.

Großes Abendkonzert

In umgekehrter Reihenfolge eröffnen die beiden Gruppen ab 17 Uhr dann das große Abendkonzert im Bürgerhaus Neuer Markt. Auf Bluegrass-Folk aus dem Herzen Europas dürfen sich die Besucher danach bei „Old Salt“ freuen. Die belgische Gruppe, die sich von amerikanischem Folk, Bluegrass, Rhythm & Blues sowie europäischen Traditionen inspirieren ließ, präsentiert zahlreiche eigene Folksongs, die Geschichten erzählen und politisch Stellung beziehen.

Erster Auftritt in Deutschland

Ihnen folgt „Chatham County Line“ aus den USA. Sie gelten als eine der eigenwilligsten Bluegrass-Bands Nordamerikas – und es ist ihr erster Auftritt in Deutschland. Für große Aufmerksamkeit dürfte auch „Laurie Lewis & The Right Hands“ (USA) sorgen. Die Kalifornierin Lewis gehört seit Jahrzehnten zu den prominentesten Frauen in der amerikanischen Bluegrass-Szene. Nicht nur für ihre besondere Stimme, sondern auch für ihr exzellentes Songwriting wird sie von Kollegen bewundert und verehrt. Abschließend kommen traditionell zum großen Finale noch einmal alle Künstler auf die Bühne.

Karten gibt es im Bürgerhaus Neuer Markt, Telefon (0 72 23) 9 31 67 99, im Internet unter www.reservix.de oder in den BNN-Geschäftsstellen.