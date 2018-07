Der Boom der Pedelecs in der Region zeigt seine Schattenseiten

Vor ein paar Jahren waren sie ein Nischenprodukt, jetzt sind sie Alltag auf den Straßen: Die Pedelecs, elektrisch unterstützte Fahrräder, die längst nicht mehr nur von einem eher betagten Publikum gekauft werden. Im Gegenteil.

Immer mehr jüngere Fahrer nutzen die flotten Zweiräder auch für den Ausflug auf den Mountainbike-Parcours – und scheitern nicht bisweilen. Die Räder sind schneller als man denkt, wie so mancher Zweiradfahrer schon bitterlich hat erfahren müssen.

Mehr Verletzte als bei Motorradfahrern

Am Wochenende vom 15. bis 17. Juni hat zum ersten Mal die Zahl der bei Pedelec-Unfällen verletzten Menschen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg die der verletzten Motorradfahrer überstiegen. Anlass für die Polizei, auf einen gefährlichen Trend hinzuweisen: Während die Zahl der schweren Fahrradunfälle rückläufig ist, nimmt die der elektrisch unterstützten Zweiräder kontinuierlich zu.

„Wir sind bei der Unfallentwicklung noch lange nicht an der Spitze“, fürchtet Günther Preis, Leiter des Verkehrskommissariats bei der Polizei in Offenburg. Das hat sich eben erst gezeigt. Allein in den letzten vier Wochen wurden zwei Pedelec-Lenker in der nördlichen Ortenau getötet, präsidiumsweit viele weitere verletzt. In Zahlen: Während 2016 „nur“ 47 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Pedelecs zu verzeichnen waren, waren es 2018 schon 50 – in den ersten sechs Monaten des Jahres wohlgemerkt. Tendenz: Mutmaßlich weiter steigend.

Ein leichter Tritt in Pedale genügt

Dies liege, so Preis am Freitag, zum einen an der immer rasanteren Verbreitung der motorisierten Zweiräder, zum anderen auch in der Natur der Dinge. Denn die Elektromotoren geben, obwohl bei den meisten Fahrrädern auf Tempo 25 abgeregelt, richtig „Gas“. Ein leichter Tritt in die Pedale genügt und sofort wird die volle Leistung abgerufen – fatal, wenn dies an einer belebten Kreuzung zum falschen Zeitpunkt geschieht. Entsprechend die Statistik. Mehr als jeder zweite Unfall mit Pedelecs wird durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht. Und wenn einmal etwas passiert, dann hat es oft gravierende Folgen: Der Anteil der verunglückten Pedelec-Fahrer liegt zwar nur bei gut einem halben Prozent der an Verkehrsunfällen Beteiligten, aber der Anteil der dabei tödlich verletzten Menschen ist mehr als doppelt so hoch. Für das Pedelec gilt, wie fürs Motorrad: Der Mensch hat keine Knautschzone.

Polizei hat ein Dienst-Pedelec

Preis, der bisweilen auch ein Dienst-Pedelec nutzt und aktiver Mountainbiker ist, plädiert dafür, zumindest mit der richtigen Ausrüstung aufs elektrische Rad zu sitzen. Helm und eine Schutzbrille seien Pflicht, wenn auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, die Verwendung reflektierender Kleidung sehr angeraten. „Wenn ich unterwegs bin und sehe, wie manche ohne Schutz, ohne Helm und Handschuhe herumfahren, sträuben sich mir die Nackenhaare“, sagt er und fügt hinzu: „Die Guten tragen Helm“.

Ein Workshop wäre eine gute Idee

Beim Kauf eines Pedelecs solle man das Rad richtig auf die eigene Körpergröße einstellen (lassen), auch bei der Nutzung stets den Luftdruck kontrollieren und zumindest einmal im „Schonraum“, also abseits der Straße, ein wenig trainieren, gegebenenfalls einen Workshop besuchen.

Auch im Wald Pedelecs immer beliebter

Das empfiehlt Preis auch einer Gruppe, die die Fahrradindustrie eben erst für den Pedelec-Markt zu gewinnen sucht: Die Mountainbiker, die immer öfter elektrisch unterstützt im Wald unterwegs sind und sich so Strecken und Gebiete erschließen, die ihnen bei Einsatz von Muskelkraft allein verschlossen bleiben würden. Oft erfahre die Polizei von Unfällen erst gar nicht: „Ich gehe von einer hohen Dunkelziffer aus“. Man solle sich nicht überschätzen. „Nur weil das Fahrrad besser ist, ist nicht auch schon der Fahrer besser“, sagt Preis, angepasste Geschwindigkeit sei ganz wichtig, auf der Straße auch Handzeichen beim Abbiegen: „Das, was man eben schon in der Grundschule lernt“.

Der Markt der Elektrofahrräder ist nicht ganz übersichtlich. Die Pedelecs stellen zwar den mit Abstand größten Anteil auf den Straßen der Region, doch es gibt insgesamt drei Arten elektrischer Fahrräder.