Mindestens drei Tote nach Bootsunglück auf dem Rhein

Tragisches Ende eines Feiertagsausflugs: Ein Schlauchboot mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern an Bord ist auf dem Rhein gekentert. Dabei sind nach Informationen der elsässischen Tageszeitung Dernieres Nouvelles d’Alsace (DNA) drei Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern sind ein Ersthelfer und ein sechsjähriges Mädchen. Es wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht und sei dort gestorben. Ein Bootsinsasse kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Sélestat. Ein weiteres Mädchen gilt noch als vermisst.

Ersthelfer stirbt bei Rettungsaktion

Das Unglück ereignete sich an diesem Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei Gerstheim, 20 Kilometer südlich von Straßburg. Ein Großaufgebot an französischen und deutschen Rettungskräften suchte nach mehreren Personen. Ein 20-Jähriger überlebte das Unglück, weil er sich an einen Ast klammern konnte, wie DNA berichtet. Im Einsatz waren auch zwei deutsche Polizeihubschrauber.

Die Unglücksursache ist nicht bekannt. Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein Boot mit vier Personen kenterte. Drei Ersthelfer sprangen in den Rhein, um die Bootsinsassen zu retten. Ein Helfer bezahlte seinen Einsatz mit dem Leben, die beiden anderen Retter konnten wieder unversehrt ans Ufer gelangen.

[INTERVENTION] 42 #pompiers67 avec 25 engins dont les plongeurs interviennent sur le vieux #Rhin à #Gerstheim pour secourir les passagers d'une embarcation légère qui s'est retournée. @Prefet67 @Gendarmerie — SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) May 30, 2019

Nach Angaben einer Sprecherin der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei, soll es sich bei den Bootsinsassen um Deutsche und Rumänen aus dem Ortenaukreis handeln. Sie seien am Vormittag auf der deutschen Rheinseite bei Gerstheim zu einer Bootstour aufgebrochen und sollen einer siebenköpfigen Reisegruppe angehören.

Großeinsatz für deutsche und französische Rettungskräfte

Die deutschen und französischen Rettungskräfte suchen mit drei Hubschraubern, drei Rettungsbooten, 40 Feuerwehrleuten aus dem Ortenaukreis sowie der Feuerwehr Bas-Rhin am Unglücksort nach dem noch vermissten Mädchen zu Fuß entlang der Ufer sowie im Wasser.