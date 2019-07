Bühl ruft Klimanotstand aus

Anzeige

Die Stadt Bühl ruft den Klimanotstand aus. Der Gemeinderat hat dem Antrag der Freien Wähler mit großer Mehrheit zugestimmt; es gab lediglich zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen. Zuvor war ein Antrag der CDU, vor der Ausrufung des Klimanotstands in einer Klausurtagung zuerst einen „Notfallplan“ aufzustellen, sprich ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz zu schnüren, denkbar knapp gescheitert: Zwölf Stadträte stimmten dem zu, 13 wären nötig gewesen.Der Beschluss umfasst vier Punkte (die Punkte zwei bis vier wurden einstimmig beschlossen):

• die Stadt erklärt den Klimanotstand

• der Gemeinderat erkennt die bisher getroffenen Maßnahmen auf städtischer Ebene als nicht ausreichend an, um dem Klimawandel und dessen Folgen zu begegnen

• der Gemeinderat fordert den Bund und das Land Baden-Württemberg auf, alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 eingehalten werden kann

• in einer Klausurtagung des Gemeinderats sollen die Leitplanken für das weitere Vorgehen zur Bekämpfung des Klimanotstandes gesetzt werden.

„Maßnahmen auf allen Ebenen“

In der Begründung des Antrags verweisen die Freien Wähler darauf, dass trotz entgegengesetzter Bemühungen die Konzentration Jahr um Jahr zunehme. Die Wissenschaft prognostiziere verheerende Folgen für die menschliche Zivilisation und die Natur. „Es ist dringend erforderlich, jetzt auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen effiziente und konsequente Maßnahmen zu ergreifen, um die Katastrophe aufzuhalten“, heißt es wörtlich. Mit der Ausrufung des Klimanotstandes werden die Klimakrise anerkannt, ein Handlungsdefizit auf den verschiedenen politischen Ebenen festgestellt und zur Beseitigung dieser Defizite aufgefordert: „Regierungen und Verwaltungen werden mit der Umsetzung beschlossener Maßnahmen beauftragt.“

Resolution verabschiedet

Verbunden mit der Ausrufung des Klimanotstands hat der Gemeinderat eine Resolution verabschiedet. Darin heißt es: „Der Mensch hat bereits einen Klimawandel mit irreversiblen Folgen verursacht, welche weltweit zu spüren sind.“ Um eine unkontrollierbare globale Erwärmung mit nicht absehbaren Folgen zu verhindern, sei es unerlässlich, die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich massiv zu reduzieren. Bereits 1,5 Grad Celsius Erderwärmung führten unter anderem dazu, dass der steigende Meeresspiegel riesige Küstengebiete unbewohnbar macht. Die Weltbank schätzt, dass in den kommenden 30 Jahren die Zahl der Klimaflüchtlinge auf über 140 Millionen Menschen ansteigen wird. Der Klimawandel sei also nicht bloß ein Klimaproblem: „Er ist ein Wirtschafts-, Sicherheits-, Tierschutz- und Friedensproblem.“

Auch in Bühl bereits zu spüren

Auch in Bühl und am Mittleren Oberrhein sei der Klimawandel bereits zu spüren, heißt es in der Resolution. So seien zum Beispiel Landwirtschaft und Stadtklima von den Folgen direkt betroffen. Eine weitere Verschlechterung in den kommenden Jahren sei zu erwarten. Die Stadt Bühl werde die Auswirkungen auf das Klima „sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigen und wenn immer möglich jene Entscheidungen prioritär behandeln, welche den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen“. Sie orientiere sich für zukünftige Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels an den Berichten des Weltklimarats insbesondere in Bezug auf Investitionen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen. Die Stadt fordert zudem von der Bundesregierung die Einführung eines Klimaschutzgesetzes, dessen Maßnahmen an den Forderungen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind: „Das Gesetz hat sicherzustellen, dass die bereits vereinbarten Reduktionsziele eingehalten werden, und dass das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland spätestens bis 2050 vollständig erreicht wird.“