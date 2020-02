Bühler Sägewerkbetreiber ist froh über große Bestände der „Douglastanne“

Anzeige

Von wegen eingeschleppte Holzart: „Lange stand die Douglasie unter Verdacht, eine invasive Art zu sein, die hier keine Berechtigung hat. Aber das ist Unsinn, wenn das vermeintliche Experten behaupten. Wir können hier wirklich froh sein, große Bestände dieses soliden Holzes in den Wäldern ringsum zu haben. Die Douglasie ist der Tanne und vor allem der häufig angepflanzten Kiefer in Bezug auf Dürre und Hitze stark überlegen“, gibt Werner Stösser im Vimbucher Werk zu bedenken.

Der Senior der alteingesessenen Sägebesitzerfamilie, die früher inmitten von Altschweier direkt an der Bühlot mehr als hundert Jahre ein Sägewerk betrieben, weiß genau, wovon er spricht. Denn Werner Stösser geht den Sachen gerne auf den Grund.

Vor der Eiszeit schon da

Und so staunte er nicht schlecht, als er beim Besuch eines ausgewanderten Sägewerksbetreibers in Oregon in seiner These bestätigt wurde: „Die Douglasie steht im Schwarzwald richtig. Sie war schließlich vor der letzten Eiszeit schon da“, betont Stösser.

Riesige Bestände in den USA

Der Kollege habe in den 50er-Jahren die Chance ergriffen, ist ausgewandert und hat zunächst in Kanada als Holzhauer angeheuert. „In den USA gibt es riesige Douglasien-Bestände. Und als wir ihn besucht haben, bekräftigte er mich, dass dieses robuste Nadelholz in Europa ein bevorzugtes Daseinsrecht hat“, freut sich Werner Stössser über den kollegialen Austausch, der ihm bestätigt, dass diese Holzart schon zu Urzeiten hier angesiedelt war und eine hohe Klimaresistenz besitzt.

In der Verarbeitung spielt bei dem Vimbucher Sägewerk mittlerweile mit einem Anteil von 75 Prozent die Douglasie zusammen mit der Lärche eine bestimmende Rolle. „Das Lärchenholz ist noch stärker harzhaltig. Vor allem im Aussenbereich sind die beiden Hölzer daher besonders wetterresistent“, stellt Stösser heraus.

Buchen und Eichen leiden

Die Forstwirtschaft habe gerade nach den beiden zurückliegenden Sommern mit Hitze und extremer Trockenheit besonders bei Fichte und Tanne starke Dürre und einen hohen Schädlingsbefall festgestellt. Der Baum kann sich nicht mehr gegen den massenhaft auftretenden Borkenkäfer wehren, wenn er durch Wassermangel geschwächt ist. „Dann hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Ich denke, das wird leider kein kurzfristiges Phänomen sein“, schaut der 76-jährige in die Zukunft. Sogar Buchen und Eichen litten schon unter den extremen Bedingungen.

Kahlschlag nach dem Krieg

„Wie der Wald hier in 50 Jahren aussieht, weiß schlussendlich keiner. Aber es vollzieht sich ein rascher Wandel. Die Forstwirtschaft versucht diesen mitzugestalten, was dem Land und den Kommunen noch viel Geld kosten wird“, gibt Stösser zu bedenken. Er sei froh, dass es so weit denkende Menschen wie den Forstamtsleiter Werner Bach gegeben habe, der nach dem Reparations-Kahlschlag der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg hier große Bestände an Douglasie aufforsten ließ. „Das kommt uns jetzt zugute. Ab dem Wiedenfelsen Richtung Hundseck gab es damals ausgedehnte Flächen, die dem Kahlschlag zum Opfer gefallen waren und aufgeforstet wurden.“

Export nach Holland

Rund 40 Prozent des Umsatzes macht das Sägewerk durch den Export in erster Linie mit Holland. „Der Holzhandel dort hoch ist schon uralt, wie die Geschichte der Murgschifferstadt begründet“, verweist Stösser auf die Zeit der Flößer. Abgesehen von der Verarbeitung zu Bauholz trägt der Handel „als zweites Standbein gut zum Umsatz bei.“ Zimmereien und Handwerk, aber auch Privatkunden bräuchten Platten für den Ausbau: Leimholzplatten, Holzfaserplatten, Holzdielen für Böden, Balkon- und Gartenbeläge. „Wenn die richtig gepflegt werden, erfreuen sie über Jahre“, schwärmt Stösser von dem an Kirschholz erinnernden warmen Farbton der Douglasie.