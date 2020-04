Bühler Spieleblogger Jörg Köninger bekommt während Corona viele Anfragen

Anzeige

Spielefan Jörg Köninger, der seit Januar 2017 seinen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal „SpieleBlog“ mit bisher knapp vier Millionen Aufrufen betreibt, hat das derzeit wohl sinnvollste Hobby überhaupt. In vielen Familien hat erst die Corona-Pandemie für einen neuen „Hype“ bei gemeinsamen Brettspielen gesorgt, bei Köningers brauchte es dazu keine Krise: Dort zählt das Spielen im eigenen Spielekeller von jeher zum Alltag.

Von unserer Mitarbeiterin Kathrin König

Aktuell stellen Jörg und seine Frau Silke auf dem Blog in täglich neuen Videos die Lieblingsspiele ihrer beiden Kinder Elias (8) und Alina (6) vor, oft mit Spieltipps für Familien verbunden. „Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter aktiv“, erzählt der Bühler. „Uns erreichen Tag für Tag viele Nachrichten mit Fragen.“

Der Boom bei Brettspielen lasse nicht nach, wobei die Lieferzeiten derzeit durchaus ein bis zwei Wochen betragen könnten. „Hier sollte man gegebenenfalls dem Händler vor Ort eine Chance geben.

Häufig bieten Spielegeschäfte einen Lieferservice an, viele Städte haben auf ihrer Homepage Übersichten hinterlegt. Dann kommt das Spiel auch rechtzeitig vor Ostern an, sofern man jetzt noch was bestellen will.“ Für die Köningers ist Langeweile tabu. Natürlich wird nicht nur gespielt: Die Eltern arbeiten derzeit per Homeoffice, außerhalb der Ferien galt es für Elias, Aufgaben für die Schule zu erledigen.

„Wir sind natürlich auch froh, dass wir einen kleinen Garten haben“, sagt der Vater. Am Anpflanzen von Kräutern und Obst habe gerade Alina große Freude. „Die Kinder schauen mit uns täglich Nachrichten und wir sprechen offen über die Situation. Vor allem Elias lernt jetzt den Umgang mit dem Laptop und Skype und nutzt freie Minuten, um mit Opa Werner über dieses Medium eine Partie Schach zu spielen.“

Besonders für die Kinder sei die Trennung von den Großeltern nicht immer einfach. „Auch Freunde, Fußballplatz und Spielplatz fehlen sehr. Naja, zumindest Joggen und kleine Spaziergänge Richtung Reben sind erlaubt.“

Tipps für Familien in der Corona-Krise

Als Spieltipps für Familien nennt Köninger „My City“ mit sich verändernden Regeln, welches insgesamt 24 Partien andauere und anschließend mit der Spielplan-Rückseite auch weitergespielt werden könne. „Aber auch Little Town oder Tiny Towns als attraktive Städtebauspiele brauchen sich nicht zu verstecken.

Mit etwas jüngeren Spielern am Tisch – etwa ab sechs Jahren – bieten sich Andor Junior, Concept Kids oder Talo an. Für Runden mit Erwachsenen und spielerfahrenen Kindern empfehle ich Azul, Spiel des Jahres 2018, das nicht an Charme verloren hat und bei uns zu den Lieblingsspielen der Oma zählt.“

Auch die Oma stellt bald Spiele vor

Apropos Oma: Die, sagt Jörg Köninger, „will auf unserem YouTube-Kanal bald auch noch ihre Lieblingsspiele vorstellen, eventuell über Skype“. Auch ältere Generationen lernten eben jetzt verstärkt den Umgang mit sozialen Medien. „Und das gelingt schneller als man glaubt.“

Mit Blick auf Paare, fährt er fort, „sind Fenix, Mandala, Mr. Jack oder Patchwork erste Wahl, für Senioren Ubongo, Qwirkle oder Einfach Genial“. Letztere seien ältere, aber nach wie vor sehr beliebte Spiele.

Der Keller der Köningers ist übrigens mit weit über 2.000 Spielen gefüllt, regelmäßig erhält die Familie weitere Neuheiten. Doch auch die Spielebranche bleibt von Corona nicht unberührt, wie Köninger berichtet. „Viele Verlage haben ihre Produktion mittlerweile auf medizinische Dinge umgestellt.“

Haba zum Beispiel habe seine Kontakte auf ganz andere Weise genutzt als üblich: „Das Unternehmen hat es über sein Netzwerk geschafft, Atemschutzmasken zu besorgen. In sechsstelliger Zahl.“