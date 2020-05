Bürgermeister auf Facebook: So aktiv sind die Rathauschefs in der Region

Anzeige

Auf Facebook tummelt sich heutzutage praktisch jeder. Für Politiker ist das eigentlich ein guter Ort, um für sich und ihre Sache zu werben. Im Landkreis Rastatt gibt es mit dem Stadtkreis Baden-Baden 24 Gemeinden. Auf Facebook sind im gesamten Landkreis nur drei Rathauschefs wirklich regelmäßig öffentlich aktiv.

Im Murgtal ist kein anderer Schultes so oft auf dem sozialen Medium aktiv wie Loffenaus Bürgermeister Markus Burger. Julian Christ, Bürgermeister in Gernsbach, nutzt ebenfalls das soziale Medium mit einer Fanseite. Dasselbe Bild herrscht auch in der Rheinschiene: Lediglich Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Christian Schmid, Schultes in Iffezheim, posten und teilen regelmäßig aktuelle, öffentliche Inhalte auf Facebook.

Bürgermeister Jürgen Pfetzer in Ottersweier nutzt ebenfalls Facebook, allerdings nicht-öffentlich. Auf Kreisebene nutzt Landrat Toni Huber das soziale Medium nahezu tagesaktuell. Auch auf anderen Plattformen wie Instagram oder Twitter sieht es, was die Bürgermeister im Landkreis betrifft, ähnlich aus.

Grund genug, um nachzufragen, was die vier Politiker auf Facebook veröffentlichen und warum sich mancher Bürgermeister entscheidet, dort nicht aktiv zu sein.

Toni Huber, Landrat Rastatt Wie oft sind sie auf Facebook aktiv? Im Durchschnitt bin ich ein- bis zweimal täglich auf Facebook und lese verschiedene Inhalte und Nachrichten. Welche Inhalte posten und teilen Sie? In aller Regel poste ich Bilder von schönen Landschaften und gelegentlich auch aus meinem privaten und ausgewählten beruflichen Alltag. Die Posts von anderen Seiten teile ich eher selten. Treten Sie mit Bürgern über Facebook in Kontakt? Nein. Bekommen Sie Anfragen? Wenn Freundschaftsanfragen gemeint sind, ungefähr fünf am Tag. Warum nutzen Sie Facebook? Ursprünglich mal, um zu sehen, was meine Kinder dort posten. Die sind aber längst zu anderen sozialen Medien weitergezogen. Heute nutze ich es, um mich zu informieren und mit früheren Freunden und Bekannten im Kontakt zu bleiben. Haben Sie Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht? Nein, damit habe ich bislang noch keine Erfahrungen gemacht. Margret Mergen, Oberbürgermeisterin Baden-Baden Wie oft sind Sie auf Facebook aktiv? Meistens bin ich dort einmal täglich. Welche Inhalte posten und teilen Sie? Überwiegend poste ich Hinweise auf Veranstaltungen der Stadt oder der BBT, etwa zum Elektromobilitätstag oder aktuell zum Umgang mit dem Coronavirus. Gerne poste ich auch Bilder und Impressionen der Stadt. Treten Sie mit Bürgern über Facebook in Kontakt? Nein, das läuft dann eher über E-Mail oder WhatsApp-Sprechstunde. Bekommen Sie Anfragen? Über Facebook eigentlich keine. Ich bin auf Xing und ähnlichen Plattformen. Da kommen schon eher Dinge. Warum nutzen Sie Facebook? Ich habe bestimmt schon vor neun Jahren damit begonnen. Damals gab es noch kein WhatsApp und Instagram. Ich bin jemand, wenn ich mich mit so einem Medium vertraut gemacht habe, bleibe ich erst mal dabei. Haben Sie Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht? Rudimentär habe ich Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext. Es war, glaube ich, in Bezug auf Klimaschutz. Christian Schmid, Bürgermeister Iffezheim Wie oft sind Sie auf Facebook aktiv? Mehrmals täglich. Ich rufe Nachrichten ab, poste und teile Inhalte. Welche Inhalte posten und teilen Sie? Ich poste Informationen rund um Geschehnisse im Ort. Ich teile Inhalte, welche in unserem Ort bedeutend sind. Aber auch Behörden-Infos wie im aktuellen Coronavirus-Fall. Treten Sie mit Bürgern über Facebook in Kontakt? Ja, ich werde regelmäßig angeschrieben und beantworte die Anfragen der Bürger. Ich bin auch in Gruppen Mitglied, in denen Diskussionen stattfinden, an denen ich mich beteilige. Bekommen Sie Anfragen? Das ist unterschiedlich. Durchschnittlich drei bis fünf pro Woche. Warum nutzen Sie Facebook? Es ist ein gutes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Es kann ein weiter Personenkreis mit Informationen erreicht werden. Das Feedback ist durchweg sehr positiv.

Haben Sie Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht? Erfahrungen mit kritischen Kommentaren habe ich gemacht. Hass war das nicht. Markus Burger, Bürgermeister Loffenau Wie oft sind Sie auf Facebook aktiv? Ich bin dort fast täglich aktiv. Welche Inhalte posten und teilen Sie? Neben meinem privaten Account verwalte ich meine Bürgermeister-Seite und die der Gemeinde Loffenau. Als Bürgermeister teile ich Dinge aus meinem Alltag. Auf der Loffenau-Seite teile ich Informationen über das Leben in der Gemeinde. Treten Sie mit Bürgern über Facebook in Kontakt? Einige Bürger schreiben mich an. Wenn ich selbst schnell eine Rückmeldung geben kann, mache ich das. Ansonsten gebe ich das Anliegen an die Verwaltung weiter. Bekommen Sie Anfragen? Es sind zwei bis vier Anfragen in der Woche. Warum nutzen Sie Facebook? Ich nutze Facebook vor allem wegen der hohen Reichweite, die man erzielen kann und der schnellen Kommunikation. Haben Sie Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht? Nein, ich selbst noch nicht. Ich sehe die gesellschaftliche Entwicklung in den sozialen Medien aber mit Sorge.

Die Rathauschefs in Rastatt und Bühl haben sich gegen einen Facebook-Auftritt entschieden. Beide haben dieselben Gründe, warum sie kein soziales Medium nutzen. Ein Benutzerkonto auf Facebook benötigt sehr viel Zeit. Immerhin muss der Facebook-Auftritt regelmäßig gepflegt werden, sonst sorgt das bei Bürgern für großen Unmut.

Hans Jürgen Pütsch, Oberbürgermeister Rastatt Warum verzichten Sie als Rastatter Oberbürgermeister auf einen Auftritt auf der Plattform Facebook? Pütsch: Facebook ist ein sehr zeitintensives Medium, das gepflegt und ständig aktualisiert werden sollte, damit es auch seinen berechtigten Nutzen hat. Diese Zeit fehlt mir im Alltag häufig. Auch privat nutze ich Facebook nicht. Aber wir haben ja eine städtische Facebook-Seite, so dass die Bürger auch jederzeit auf diesem Weg in Kontakt zu der Verwaltung und mir treten können. Was halten Sie generell von sozialen Medien? Pütsch: Ich habe eine geteilte Meinung zu sozialen Medien. Einerseits bieten sie eine Möglichkeit, Kontakte zu pflegen – insbesondere jene, die vielleicht weiter entfernt wohnen. Zudem können durch soziale Medien innerhalb kürzester Zeit Informationen weitergereicht werden. Andererseits jedoch macht es mir große Sorgen, dass man sich auf diesen Plattformen nicht namentlich bekennen muss. Diese Anonymität lädt zu einer Rücksichtslosigkeit ein, die man im direkten Kontakt vermutlich nicht feststellt. Zudem finde ich es schwierig, dass komplexe Themen häufig verkürzt dargestellt, mit einem Like-Button beantwortet werden und man dieses Meinungsbild dann als repräsentativ wiedergibt. Wie treten Sie mit jungen Bürgern in Kontakt? Pütsch: Ich unterscheide nicht zwischen Alters- und Bevölkerungsgruppen, sondern ich bemühe mich, mit jedem in Kontakt zu treten. Ich suche regelmäßig Veranstaltungen und Vereine auf und freue mich, mich bei dieser Gelegenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Zudem biete ich eine Bürgersprechstunde an, zu der selbstverständlich auch Jugendliche herzlich eingeladen sind. Stolz bin ich auch darauf, wie engagiert sich die Rastatter Jugend in der Jugend-Delegation einbringt. Für deren Anliegen haben wir in der Verwaltung und im Gemeinderat immer ein offenes Ohr. Hubert Schnurr, Oberbürgermeister Bühl Warum verzichten Sie als Bühler Oberbürgermeister auf einen Auftritt in sozialen Medien? Schnurr: Ein seriöser, dem Amt angemessener, Auftritt in den sozialen Medien erfordert meiner Ansicht nach einen sehr hohen Zeitaufwand. Dieses Zeitfenster ist in meinem Arbeitsalltag nur schwer zu realisieren. Über mein Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lasse ich mir aber alle relevanten Themen und Trends herantragen. Persönlich möchte ich natürlich schon wissen, über was in Facebook und Co. diskutiert wird, ganz besonders bei lokalen Themen. Was halten Sie generell von den sozialen Medien? Schnurr: Ich gehöre zu der Generation, die den persönlichen Austausch bevorzugt.

Soziale Medien sind für die Stadtverwaltung aber dennoch ein wichtiges Instrumentarium?

Schnurr. Für die Stadtverwaltung sind Kanäle der Online-Plattformen wie Facebook und Instagram natürlich sehr wichtig. Das zeigt sich gerade in der aktuellen Corona-Krise. Da können wir schnell, sachlich und umfassend informieren. Social Media bedeutet für uns bürgernahe Kommunikation mit enormer Reichweite. Wie treten Sie mit jungen Bürgern in Kontakt? Schnurr: Wir versuchen auf mehreren Wegen auch die jungen Bürge anzusprechen. Meine regelmäßige Bürgersprechstunde steht natürlich jedem offen. Wir rufen zum Beispiel aber auch über unsere Webseite auf, uns zu sagen, wo es genau klemmt. Mit „Sag’s doch“ haben wir dem Online-Formular auch einen flotten Titel gegeben. Auch bei der Jugendbeteiligung sind wir mit verschiedenen Formaten unterwegs. Leider musste das im März erstmalig vorgesehene Jugend-Hearing wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Experte rät zum Online-Profil

Die Zahlen sprechen für sich: Von 24 Gemeinden im Landkreis sind nur drei Bürgermeister und der Landrat regelmäßig öffentlich auf Facebook aktiv. Der Landkreis Rastatt ist offensichtlich das Habitat digitaler Murmeltiere.

Facebook kann viele Vorteile bieten

„Das kann man so nicht sagen. Dieser Landkreis ist da keine Ausnahme“, erklärt Paul Witt, ehemaliger Direktor der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Facebook könne aber viele Vorteile für einen Rathauschef bieten.

Boris Palmer nutzt soziales Medium extensiv

Für Witt steht fest, dass Boris Palmer unter den deutschen Schultes der Facebook-Papst ist. Der Tübinger Oberbürgermeister ist viel auf Facebook oder Twitter aktiv. „Er betreibt das extensiv und hat wohl auch Erfolg damit“, erzählt Witt. Palmer erschließe sich so andere Wähler- und Bürgergruppen.

Mit sozialen Medien werden jüngere Menschen erreicht

Für den Verwaltungsexperten ist klar, dass man mit sozialen Medien jüngere Menschen erreicht. Vorausgesetzt man nutzt verschiedene Plattformen. „Facebook ist ja mittlerweile das Senioren-Social-Media“, sagt Witt lachend. Dort tummeln sich die 40- bis 60-Jährigen. Twitter sei so ein Zwischending und auf Instagram seien eher die Jüngeren unterwegs.

„Das Tolle ist doch auch, dass ich auf sozialen Medien etwas Witziges loslassen kann“, meint Witt. Oftmals laufe die Kommunikation über Bilder ab. „So eine furztrockene Berichterstattung, wie man in den Amtsblättern liest, geht da gar nicht“, erklärt er. Das müsse auf sozialen Medien schon was pfiffiges sein.

Die Aufgabe des Bürgermeisters ist, im Gespräch mit den Bürgern zu bleiben. „Soziale Medien ersetzen nicht den persönlichen Kontakt zu den Menschen“, betont Witt. Der Bürger wolle den Bürgermeister sehen und greifen können.

In der Gemeindeordnung gibt es die Informationspflicht

In der Gemeindeordnung gibt es die Informationspflicht. Eine Kommune muss die Bürger über alles wichtige informieren. „Aber was versteht man unter dem Begriff informieren? Das bleibt den Bürgermeistern überlassen“, erklärt Witt. Die üblichen Medien seien Amtsblätter oder die Tageszeitungen. „Es zählen auch die soziale Medien dazu“, betont er. Das sei natürlich keine Verpflichtung, dass ein Bürgermeister in sozialen Medien aktiv ist, weil er die Informationspflicht hat.

Mit unqualifizierten Posts muss man rechnen

Witt ist sich sicher, dass viele der Rathauschefs soziale Medien auch ganz einfach ablehnen. „Der ein oder andere hat sich auch bewusst wieder abgemeldet“, erklärt er. Manche Posts oder gar Hasskommentare sind keine schöne Sache. Witt redet viel mit Bürgermeistern, aber er hat noch niemanden erlebt, der so stark angefeindet wurde. Mit unqualifizierten Posts müsse man ganz einfach leben.

Aufwendig ein Facebook-Profil zu pflegen

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist die Zeit bei sozialen Medien. Ein Facebook-Profil zu pflegen ist aufwendig. „Bei den städtischen Profilen macht das eine Pressestelle. Die liest die Posts zwölf Stunden am Tag“, so Witt. Wenn etwas anbrenne, müsse man zeitnah reagieren können. „Das ist anders als in herkömmlichen Medien.“

Verwaiste Profile kommen nicht gut an

Deshalb haben viele kleine Kommunen auch keinen Auftritt in den sozialen Medien. Viele behelfen sich dann damit, dass der Bürgermeister sein privates Facebook-Profil dienstlich und halb privat nutzt. Wichtig sei, dass das Profil nicht verwaist aussieht. „Das kommt gar nicht gut an.“ Witt weiß, dass Bürger hochzufrieden sind, wenn sie vom Bürgermeister eine Antwortmail bekommen.

„Wenn aber jemand auf eine defekte Laterne oder einen klappernden Schachtdeckel hinweist, sollte das auch repariert werden“, sagt der Verwaltungsexperte. Er rät den Bürgermeistern einen Auftritt bei Facebook zu unterhalten. „Heutzutage gilt man da schnell als antiquiert, wenn man es nicht macht“, sagt Witt.