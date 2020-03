Coronavirus breitet sich weiter aus – Messe Karlsruhe sagt Inventa und RendezVino ab

Anzeige

Inzwischen gibt es in Mittelbaden und Karlsruhe mehrere bekannte Corona-Fälle. Teilweise sind die Menschen nach Aufenthalten in Südtirol an Covid-19 erkrankt. Alle geplanten Ausflüge baden-württembergischer Schulen in das Risikogebiet sind abgesagt, mehrere Schulen in Ettlingen und in Lahr wurden sogar komplett geschlossen. In Kehl wurde ein Krankenhaus abgeriegelt, in fünf Kliniken in Mittelbaden ein eingeschränktes Besuchsverbot verhängt. Fest steht nun auch, dass die Doppelmesse Inventa/Rendez-Vino abgesagt wird .Das Coronavirus beeinflusst inzwischen den Alltag in der Region.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona-Erkrankungen in der Region von Bretten bis Bühl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.