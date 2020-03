Das Coronavirus in der Region – die neuesten Entwicklungen im Überblick

Anzeige

Zwei Frauen aus der Ortenau und ein junger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe sind nach Aufenthalten in Südtirol an Covid-19 erkrankt. Alle geplanten Ausflüge baden-württembergischer Schulen in das Risikogebiet sind abgesagt. Das Coronavirus beeinflusst inzwischen den Alltag in der Region.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, er erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit unserer aktuellen und sachlichen Berichterstattung aus der Region wollen wir Falschinformationen entgegentreten und Panik vermeiden.

Zwei weitere Coronavirus-Fälle in Karlsruhe und Bretten

An diesem Freitag finden um 13 sowie um 13.30 Uhr Pressekonferenzen in den Landratsämtern in Karlsruhe und Offenburg statt, bei denen die Verantwortlichen über die aktuelle Lage in puncto Coronavirus informieren. Auch darüber berichten wir an dieser Stelle.

Auf der Pressekonferenz in Karlsruhe wurden soeben zwei weitere Coronavirus-Fälle in der Region bekannt gegeben – einer in Karlsruhe und einer in Bretten. Der Mann aus Bretten soll sich zuvor mit einer Reisegruppe – ebenfalls aus dem Raum Bretten – in Südtirol aufgehalten haben.

In einer Isolierstation in Karlsruhe liegt ein Elsässer, der für einen technischen Dienstleister arbeitet und im Vincentius-Krankenhaus im Einsatz war. Dort hatte er mit zehn Personen Kontakt, die nun getestet werden und sich in häuslicher Isolation befinden.