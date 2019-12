Deichmann liebäugelt mit Achern

Anzeige

Ende eines Leerstands: Der Schuh-Discounter Deichmann wird aller Voraussicht nach in Achern eine Filiale in 1a-Lage eröffnen. Wie das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, sei dafür der Februar kommenden Jahres ins Auge gefasst. Allerdings sei man derzeit noch „bezüglich der Neueröffnung im Gespräch“, so Firmensprecher Ulrich Effing.

Weitere Details wie der Standort oder das Sortiment wurden noch nicht bekannt gegeben. Auf seiner Homepage sucht das Unternehmen aber bereits Mitarbeiter für den Standort in der Hauptstraße 27 in Achern.

Der Schuhhändler will damit in das Gebäude in der Hauptstraße einziehen, in dem bis zum Frühjahr die Bekleidungskette Miller & Monroe angesiedelt war – bis zum Insolvenzantrag des Unternehmens und dem Ende der Geschäftstätigkeit (der ABB berichtete).

Auch interessant: Schuhhändler Deichmann eröffnet neue Filialen

Bereicherung für Achern

„Das wird Achern bereichern“, freut sich Wirtschaftsförderer Christian Zorn über die geplante Neuansiedlung, ein Unternehmen wie Deichmann ziehe auch überörtlich Kunden an, was dann der gesamten Acherner Geschäftswelt zugutekomme.

Zorn sieht derzeit einen Strukturwandel in der Innenstadt, in einigen Unternehmen stehe ein Generationenwechsel an: „Der Einzelhandel wird sich ein wenig umorganisieren müssen“, das aber brauche eben seine Zeit. Das Problem sei dabei, dass der Handel vor allem Fläche ab einer gewissen Größe auf einer Ebene nachfrage, während in Achern aber vor allem kleinere und mittlere Ladengeschäfte auf dem Markt seien. Da aber stelle sich für viele Unternehmen die Frage, wie man den erforderlichen Umsatz erwirtschaften könne.

Auch interessant: Vor Weihnachten setzt der Einzelhandel auf Promis

Auf Marktanforderungen reagieren

Zum Teil müssten sich Vermieter daher wohl mit der Frage auseinander setzen, ob sie ihre Immobilie umbauen, um auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren – und auch, welche Miete man günstigstenfalls erlösen könne, so Zorn weiter.

Achern werde durch die Neuansiedlung gestärkt, nun wünsche man sich zur Abrundung des Sortiments noch einen Sportartikelanbieter im Zentrum. Aber auch hier stehe die Frage nach Ladeflächen in geeigneter Größe im Raum.

Auch interessant: Oberbürgermeister Muttach plant Einweihungstermine für das Jahr 2023