„Modernster Fertighauspark Europas“ wird erst 2021 im Ortenaukreis eröffnet

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der modernste Fertighauspark Europas wird „FertighausWelt Schwarzwald“ heißen. „Dies ist eine Idee der Gemeinde Kappel-Grafenhausen“, teilt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF/Bad Honnef), auf Anfrage mit. Zur Eröffnung werden nach seinen Worten 14 Häuser stehen. Ein weiteres komme später hinzu.

Allerdings ist die Eröffnung nun „auf Wunsch der Investoren“ erst im Frühjahr 2021 geplant. Ursprünglich hatte der Verband als Ziel bereits den kommenden Oktober genannt. „Zurzeit läuft das Planaufstellungsverfahren. Vorbehaltlich der Rechtskraft beginnt die Erschließung im Sommer 2020“, geht Hannott auf den aktuellen Zeitplan ein. Voraussichtlich werde man 15 Millionen Euro investieren.

WeberHaus und Schwörer-Haus mit dabei bei „FertighausWelt Schwarzwald“

Mit dabei sein werden auch die deutschen Branchenführer bei Holzfertighäusern, WeberHaus (Rheinau-Linx) und Schwörer-Haus (Hohenstein/Oberstetten), nennt Hannott Beispiele. Die „FertighausWelt Schwarzwald“ entsteht in Kappel-Grafenhausen direkt an der A5. Verband und Investoren versprechen sich durch diese Verkehrsanbindung eine gute Besucherfrequenz, zumal auch der Europa-Park in Sichtweite ist.

In Reichweite zum Europa-Park

Teil der Musterhausausstellung soll ein Empfangsgebäude mit einem Café sein. 40 000 Besucher werden vom BDF im neuen Ausstellungszentrum pro Jahr erwartet.

„Wir freuen uns, dass sich der BDF diesem großen Projekt angenommen hat und eine Fertighauswelt für die Schwarzwald-Region baut“, teilt Thomas Mannßhardt, Regionalvertriebsleiter bei WeberHaus, mit. Man werde in Kappel-Grafenhausen mit einem energieeffizienten und smarten Ausstellungshaus präsent sein.

Musterhausausstellung Offenburg ist Geschichte

Allerdings hieß es zum Jahresende für WeberHaus – nach 35 Jahren – Abschied nehmen von der bisherigen Fertighaus-Ausstellung auf dem Messeareal in Offenburg. Der Vertrag wurde dem BDF gekündigt, weil dort eine neue Messehalle entsteht. Das Beratungsteam von WeberHaus ist daher erst mal von Offenburg nach Hohberg-Hofweier umgezogen.

Ortenaukreis ist bundesweit führend bei Fertighäusern

Hannott hatte immer wieder die Bedeutung des Musterhausparks in Offenburg betont.

Es sei einer der erfolgreichsten der bisher sechs Ausstellungszentren gewesen. Die 103 Musterhäuser schauten sich dort jährlich 180.000 Besucher an. 2018 wurden in Deutschland über 20.100 Fertighäuser gebaut – jedes fünfte neue Einfamilienhaus war somit ein Fertighaus.

In Baden-Württemberg hat die Branche nicht nur relativ viele Hersteller, sondern auch Bauherren. Die bundesweit höchste Quote hat allerdings der Ortenaukreis. Laut Hannott entfielen dort von allen Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser 45,9 Prozent auf Fertighäuser.