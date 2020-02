Der Sonntags-Tatort wurde in Sasbachwalden gedreht

Anzeige

Der Schwarzwald-Tatort mit dem Titel „Ich hab im Traum geweinet“ ist in Sasbachwalden und in Elzach gedreht worden. Der Krimi spielt während der Fastnachtszeit und wird deshalb auch am Fastnachtssonntag, 23. Februar, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Hauptdarsteller Eva Löbau (Franziska Tobler) und Hans-Jochen Wagner (Friedemann Berg) gehen als Kommissare für den Schwarzwald-Tatort auf Tätersuche. Schauplatz sind unter anderem die ehemaligen Wagner-Kliniken, die für den Dreh in eine Schönheitsklinik umfunktioniert wurden, und das Hotel „Brandbach“.

Auch die Unterstützung der Gemeinde sei gefragt gewesen, so Bürgermeisterin Sonja Schuchter in einer Mitteilung. Die Gemeinde half bei der Erstellung der Infrastruktur für die Dreharbeiten ebenso wie bei der Suche nach Statisten, heißt es aus dem Sasbachwaldener Rathaus. Als Gegenleistung gab es ein persönliches Treffen mit den Tatort-Kommissaren, zu dem auch Polizeipräsident Reinhard Renter eingeladen wurde.

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner trugen sich in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Während Sonja Schuchter die touristischen Vorzüge von Sasbachwalden und der Umgebung aufzeigte, nutzten die Schauspieler das Treffen mit Reinhard Renter für einen „fachlichen“ Austausch. Stolz zeigte sich Mario Tampris, der die Räume des Hotels „Brandbach“ zur Verfügung gestellt hatte.

„Zwei sehr sympathische und bodenständige Schauspieler, die den ,Alden Gott‘ kannten und sich über unser Treffen und das ,flüssige Geschenk‘ der Gemeinde freuten. Wir sind nun auf die Ausstrahlung gespannt“, so Schuchter.

Darum geht’s im Tatort:

Und was ist der Inhalt? Fastnacht im Schwarzwald – Ausnahmezustand, auch für Kommissare. Allerdings: Franziska Tobler und Friedemann Berg müssen inmitten des Treibens einen Fall aufklären. Denn in seinem Hotelzimmer wird der Geschäftsmann Philip Kiehl ermordet, der seine Frau Elena zu einer Schönheits-OP in den Schwarzwald begleitet hatte. Den Abend seines Todes, stellen die Kommissare fest, hat er mit Romy Schindler verbracht. Romy ist heute Krankenschwester in der Schönheitsklinik, hat einen kleinen Sohn und lebt mit einem Arzt zusammen. Früher arbeitete sie im Escort, und Kiehl war einer ihrer Kunden. Er hatte Romy überredet, ihn im Hotel noch einmal zu treffen. Nur ein ausgelassener Abend, beteuert Romy Schindler gegenüber den Kommissaren. Was ihm nichts ausgemacht hat, versichert David Hans. Aber beide sind verdächtig, und der Druck auf sie und ihre Beziehung wird immer größer.

BNN