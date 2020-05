Der Unzhurster Dorfbott verkündet seine Neuigkeiten online

Anzeige

Seit April 2019 informiert der Unzhurster Dorfbott jeden ersten Freitag im Monat Neues aus dem Dorf. Derzeit ist das wegen Corona nicht möglich. Also schickt der Arbeitskreis Dorfbott Unzhurst Rolf Meier via Internet zu den Menschen.

Wenn die Menschen nicht zum Dorfbott kommen dürfen, dann kommt der Dorfbott eben zu ihnen. So einfach kann das auch in Corona-Zeiten sein – das Internet macht es möglich. Der Arbeitskreis Dorfbott Unzhurst nutzt die technischen Möglichkeiten, Kontaktverboten und Abstandsregeln zu trotzen, und schickt Dorfbott Rolf Meier via Facebook in die Häuser von Unzhurst, Oberwasser, Zell und Breithurst.

Denn aus dem Dorfleben zu erzählen hat Meier immer etwas; denn dieses Dorf, das ist für seine Bewohner die Welt – mit einem gewissen Amüsement sieht man zu Beginn des Videos die sich drehende Weltkugel, und wie aus ihrem Zentrum erscheint Meier im Bild, standesgemäß in seiner Dorfbott-Kluft gekleidet.

Von Maskenpflicht und Breitband

Auch wenn Corona dem Rad in die Speichen gegriffen hat, so steht es doch nicht ganz still. Meier möchte auf der einen Seite etwas Freude und Optimismus verbreiten, andererseits aber, wie es sich für den Dorfbott gehört, Neues verkünden.

Und so läutet er die Schelle, ruft „Hört zu, ihr Leut’, hört zu“ und beginnt mit seinen Bekanntmachungen. Er berichtet von den Besuchsregeln im Ottersweierer Rathaus und in der Unzhurster Verwaltungsstelle, erläutert noch einmal die Maskenpflicht, berichtet vom Ausbau des Breitbandnetzes und dem geplanten Bau des Hauptverteilergebäudes, im Fachbegriff „Point of Presence“ (PoP).

Dafür wurde die gegenüber dem Rathaus stehende gemeindeeigene Garage abgerissen, deren Tor einst manchem Jungkicker als Fußballtor diente. Ende Juni werde das Fertiggebäude angeliefert, danach können weitere Arbeiten wie das Einblasen der Glasfaserkabel angegangen werden.

Liederkranz hat der Vatertagshock abgesagt

Auch Vereinsnachrichten hat der Dorfbott auf dem Zettel – zeitgemäße: Wann der VfB den Spielbetrieb wieder aufnimmt, ist ungewiss, die Original-Himbeer-Musikanten haben ihre Altpapier- und Schrottsammlung in den Herbst verschoben und der Gesangverein Liederkranz hat den traditionellen Vatertagshock am 21. Mai absagen müssen.

Kirchliche Nachrichten und Neuigkeiten aus der Geschäftswelt schließen sich an, und mit einem kleinen Tipp für die Gartenfreunde verabschiedet sich Meier, die Eisheiligen stehen schließlich bevor: „Vor Nachtfrost du nicht sicher bist, solange Sofie nicht vorüber ist.“ Bilder aus dem ersten Unzhurster Dorfbott-Jahr runden den Film ab.

Auch künftig soll der Unzhurster Dorfbott online sein

Im April des vergangenen Jahres war Meier erstmals als Dorfbott in Erscheinung getreten. Die Neuerung wurde rasch zu einem Erfolg, jeden ersten Freitag im Monat war Meier zur Stelle, ehe Corona ihn und den Arbeitskreis ausbremste. In diesem April musste er erstmals pausieren.

Was aber, wenn die Corona-Auflagen noch länger gelten? Diese Frage habe den Arbeitskreis auf die Idee gebracht, den Dorfbott ins Internet zu schicken, sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer auf ABB-Anfrage.

Gesagt, getan: Am Donnerstagabend nahmen Rolf Meier und Markus Winter das neuneinhalbminütige Video auf, Punkt 18 Uhr am Freitag ging es online; zu finden ist es auf den Facebook-Seiten des Dorfbotts und der Gemeinde sowie auf der Gemeinde-Homepage www.ottersweier.de.

Am 5. Juni soll es die Fortsetzung geben, ob analog oder digital. Auf jeden Fall aber, so Pfetzer, wolle man auch dann, wenn der Dorfbott an seinen angestammten Platz bei der Turn- und Festhalle zurückkehrt, die Auftritte mitfilmen und dann online stellen – für jene Unzhurster, die mittlerweile weit weg wohnen, für die das Dorf aber immer noch ein Teil ihrer Welt ist.