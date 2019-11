Deutsche und französische Sicherheitsbehörden wollen Zusammenarbeit ausbauen

Anzeige

Gut besucht war die erste Kehler Sicherheitskonferenz am Montagabend. Rund 500 Bürger verfolgten in der Kehler Stadthalle, wie Vertreter deutscher und französischer Behörden Einblicke in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gaben. „Die Ortenau ist sehr sicher“, so Polizeipräsident Reinhard Renter. Dennoch wolle er nichts beschönigen.

Im vergangenen Sommer machte die badische Grenzstadt vor den Toren Straßburgs Schlagzeilen, als Jugendgangs aus Straßburg ihre Konflikte in den Kehler Freibädern austrugen. Die Kehler Stadtverwaltung griff nach mehreren Medienberichten durch, intensivierte mit einem privaten Sicherheitsdienst die Kontrollen und ließ Stacheldraht auf der Badumzäunung aufbringen. Die Landespolizei schickte zusätzliche Kräfte, die grenzüberschreitende Kooperation wurde ausgeweitet. „Seitdem an der letzten Tramhaltestelle in Straßburg die französischen Kollegen die Jugendlichen intensiver kontrollierten, sind weitere Vorkommnisse in den Kehler Bädern ausgeblieben“, konstatiert Kehls Revierleiter Ingolf Grunwald.

Bürger erarbeiten Vorschläge

Als Konsequenz dieser Ereignisse wollen die Behörden mit den Kehlern bei einer Sicherheitskonferenz ins Gespräch kommen. Am Ende erarbeiteten die Teilnehmer mit den Bürgern Vorschläge, die bis Februar für weitere Handlungsempfehlungen ausgewertet werden, so Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano.

Rückgang bei Diebstahl und Einbrüchen

Reinhard Renter, Präsident des Polizeipräsidiums Offenburg, beruhigte eingangs der Veranstaltung: „Die Ortenau ist sehr sicher.“ Seit 15 Jahre verzeichne die Polizei im Ortenaukreis sowie im Landkreis Rastatt einen historischen Tiefstand bei der Diebstahlkriminalität und bei Wohnungseinbrüchen. Anders sehe es bei Sexual- und Aggressionsdelikten aus. „Da gibt es steigende Fallzahlen.“ Renter lobt die Kooperation mit den französischen Kollegen und nennt als Beispiele gemeinsame Streifen beim Straßburger Weihnachtsmarkt, in der Orangerie und im Rheinvorland.

Zunehmende Gewaltkriminalität

Revierleiter Ingolf Grunwald ergänzt, dass ihm die steigende Gewaltkriminalität in Kehl, darunter sind gefährliche Körperverletzungen, Totschlag und Raubdelikte zu verstehen, Sorgen bereitet. Besonders in der Kehler Diskotheken-Szene komme es immer wieder zu Auseinandersetzungen junger Erwachsener. Positiv sei die Aufklärungsquote von 72,6 Prozent, was auch auf die Vernetzung mit den französischen Behörden zurückzuführen sei. Zudem registrierte die Polizei 2018 „nur“ neun Tageswohnungseinbrüche, „vorher waren es mehr als 30“, so Grunwald. Er hofft, dass das Land für Kehl „irgendwann“ mehr Polizeistellen zur Verfügung stellt.

Mehr als 400 Drogen- und Trunkenheitsfahrten seit Jahresbeginn

Robert Herrmann, Präsident der Eurometropole de Strasbourg, macht auf die hohe Zahl der Unfälle durch Trunkenheitsfahrten französischer Verkehrsteilnehmer aufmerksam, da der Alkohol in Kehl günstiger zu konsumieren sei. Nach Angaben der Kehler Polizei deckten die Beamten seit Jahresbeginn bereits mehr als 400 Drogen- und Trunkenheitsfahrten auf.

Ermittler setzen auf Videoüberwachung

Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Kriminalitätsbegrenzung in der Grenzregion ist die Videoüberwachung. So konnten beispielsweise in Kehl begangene Straftaten aufgeklärt werden, weil deutsche Ermittler mit Unterstützung der französischen Kollegen auf Videoaufzeichnungen in der Tram zurückgreifen. Sorgen bereitet Herrmann das Agieren von tschetschenischen und albanischen Drogenbanden in Straßburger Stadtvierteln.

Kehler Bahnhof „ruhiges Pflaster“

Nach Darstellung von Tobias Lehmann, Leiter der Bundespolizeidirektion Offenburg, sei der Kehler Bahnhof ein relativ ruhiges Pflaster. 2019 gab es bislang neun Eigentumsdelikte. Durch die verstärkten Grenzkontrollen in den vergangenen zwei Wochen stellen seine Kollegen vermehrt unerlaubte Einreisen fest sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Gemeinsamer Polizeiposten für Kehl?

Einen gemeinsamen deutsch-französischen Polizeiposten wie im Europapark Rust forderte erneut Kehls OB Toni Vetrano. „Nicht in Form eines Gebäudes, sondern in Form einer stärkeren Zusammenarbeit.“ Herrmann betont, dass dies auf höchster Ebene entschieden werden müsse. „In Straßburger Vierteln werden Kommissariate geschlossen“, gab er zu bedenken. Er betonte, dass die Kooperation zwischen den Feuerwehren, Polizei und Staatsanwaltschaften gut funktioniere.“ Er sei bereit, im nächsten Haushalt der Eurometropole zusätzliche Stellen für Personal zu schaffen, das bei Problemlagen in den Kehler Schwimmbädern rasch eingreifen könnte.

Mehr als 2100 Einsatzstunden haben Fuß- oder Radstreifen im Kehler Stadtgebiet, insbesondere an der Tram- Haltestelle, in Spielhallen und Diskotheken seit Anfang 2019 geleistet. Bei Großkontrollen im April und November kontrollierten Beamten 1484 Personen, dabei stellten sie 27 Drogen- und Trunkenheitsfahrten fest, sowie zehn Verstöße gegen das Waffengesetz. Es gab 15 Festnahmen und 32 Platzverweise. Mehr als 700 Ladendiebstähle wurden 2018 in Kehl angezeigt. Die Beaten des Kehler Polizeireviers beanstandeten zudem in Zusammenarbeit mit dem Zoll bislang 119 Delikte in Gaststätten. Im Vergleich zu 2018 ist dies eine Steigerung um bereits mehr als 40 Verstöße. Überwiegend handelt es sich um Verstöße gegen die Spielverordnung, Allgemeinverfügungen oder Sperrzeitregelungen. In den Spielhallen und Wettbüros kam es lediglich zu einer Zuwiderhandlung gegen das Landesglücksspielgesetz und zu insgesamt drei Festnahmen.