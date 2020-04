Die letzten Kriegstage im April 1945 brachten Zerstörung für Neuweier

Anzeige

In den letzten Kriegstagen im April 1945 geriet Neuweier unter starken Beschuss – wohl weil die Franzosen in einer Bunkeranlage am Ortsausgang ein Widerstandsnest vermuten. Trotz hunderter Granaten kam Neuweier mit einem verhältnismäßig geringen Schaden davon. Dafür sahen viele einen ganz bestimmten Grund.

Vor 75 Jahren brachte Freitag, der 13., Tod und Zerstörung über Neuweier. Das Dorf mit damals etwa 1.400 Einwohnern geriet in den letzten Kriegstagen, am 13. und 14. April 1945 noch einmal unter starken Beschuss – Schuld daran trug wohl die Bunkeranlage in der Mauerbergstraße am Ortsausgang, in der die Franzosen ein Widerstandsnest vermuten.

Doch obwohl während der Nacht hunderte Granaten auf ihn niedergingen, kam der Ort mit einem verhältnismäßig geringen Schaden davon. Den Grund dafür sahen viele in einem Gelübde an die Mutter Gottes, das 350 Neuweirer im Advent 1944 abgelegt hatten.

Die Front kommt näher. Pfarrer Franz Xaver Nägele

Die letzten Kriegstage in Neuweier beschreibt Pfarrer Franz Xaver Nägele in seinem Bericht vom 10. Mai 1945 an das Dekanat. Das Schriftstück befindet sich heute im Erzbischöflichen Archiv in Freiburg unter der Signatur „B2-35-147“.

„Die Front kommt näher“. Damit beginnt die Beschreibung des Geistlichen. Am 12. April 1945 waren Baden-Baden, Sinzheim und Steinbach bereits von feindlichen Panzern besetzt. Am folgenden Tag gingen „die letzten versprengten Soldaten und Volkssturmmänner müde durchs Dorf“.

Franzosen vermuten Widerstand im Stollen – und greifen an

Gegen Mittag begann der Feind mit der Beschießung der Gemeinde. „Das letzte deutsche Widerstandsnest in der Nähe des Dorfausgangs in Richtung Steinbach gibt den Kampf auf und zieht sich zurück“, schreibt der Pfarrer. Doch die Franzosen vermuteten noch immer Widerstand in dem großen Stollen am Ortsausgang Richtung Zimmerplatz.

Aus diesem Grund setzte um halb sieben Uhr an diesem Freitagabend heftiger Beschuss durch feindliche Artillerie ein. „Drei Viertel Stunden lang krachten hunderte von Granaten. Die Hölle war losgeworden“, beschreibt der Geistliche eindrücklich die Situation.

Als der Beschuss vorerst endete, wurde sein Ausmaß deutlich: Vier Tote, zwei Schwerverletzte, zwei Häuer und zwei Ökonomiegebäude waren abgebrannt. Außerdem waren Kirche und Pfarrhaus schwer beschädigt. Als die Bewohner an diesem Abend mit ersten Aufräumarbeiten beschäftigt waren, fuhr laut Nägele ein französischer Spähwagen von Steinbach kommend das Dorf hinauf, kehrte aber bald wieder zurück.

Ein Schuhmacher und ein Landwirt übergeben den Ort an die Franzosen

Dass die Gemeindeverwaltung zu diesem Zeitpunkt eine Übergabe des Ortes versäumte, war für den Pfarrer der Auslöser für den nächsten Angriff, der um 22.45 Uhr erfolgte. Er dauerte die ganze Nacht hindurch bis etwa 5.30 Uhr morgens. „Noch nie ist in unserer Gemeinde so heiß und innig gebetet worden wie in den furchtbaren Stunden der Beschießung“, so der Bericht.

Am frühen Morgen des 14. April, noch während der Beschießung übergaben Schuhmachermeister Karl Oser und Landwirt Georg Seiter schließlich Neuweier an die französische Kommandantur. Eine gleichzeitig erfolgte Übergabe durch Bürgermeister Josef Lörch und Ortsgruppen-Leiter Gregor Knopf nahm die Militärverwaltung nicht an. Sie setzte Oser als neuen Bürgermeister ein.

Nur der Hochaltar mit dem Allerheiligsten und der Muttergottesaltar und die Kommunionbank blieben wie durch ein großes Wunder unversehrt. Pfarrer Franz Xaver Nägele

Karl Meier, der im Jahr 1948 zum Bürgermeister gewählt wird, berichtet später in einem Schreiben an das Landratsamt Bühl, „dass aus dem Völkerringen von 1939 bis 1945 117 Einwohner nicht mehr zurückgekehrt sind; 81 davon sind gefallen, 36 vermisst.“

Entgegen aller Befürchtungen, „dass nach diesem heftigen Bombardement Neuweier noch stehen werde“, war der Schaden des zweiten Angriffs allerdings geringer als der des ersten. Beim ersten Beschuss schlug eine Granate in die Nordseite der Kirche ein und richtete großen Schaden an. „Nur der Hochaltar mit dem Allerheiligsten und der Muttergottesaltar und die Kommunionbank blieben wie durch ein großes Wunder unversehrt“, berichtet der Geistliche.

350 Neuweirer hatten ein Gelübde an die Jungfrau Maria abgelegt

Beim zweiten Beschuss wurde die Kirche an derselben Stelle von einer Granate getroffen und das Loch in der Wand vergrößert. Nägele hat eine Erklärung für den verhältnismäßig geringen Schaden: „Dass die hiesige Pfarrgemeinde bei der furchtbaren Beschießung noch so gut weggekommen ist, betrachten wir als eine wunderbare Hilfe der Mutter Gottes, zu der die Pfarrgemeinde im Advent letzten Jahres ein besonderes Gelübde gemacht hat.“

Bereits am 2. November 1796 hatte die Neuweirer Bevölkerung sich „in großer Bedrängnis einer Viehseuche“ in einem Gelübde an den heiligen Wendelinus gewandt, beschreibt Willi Daferner im Buch „Das Baden-Badener Rebland unter der Yburg“. Am 20. Oktober 1896, 100 Jahre später, erneuerte die Gemeinde dieses Gelübde „auf unwiderrufliche Zeit“.

Der furchtbare Krieg, der schon soviele Opfer an Gefallenen, Vermissten und Verwundeten aus unserer Gemeinde gekostet, ungezählte Städte und Dörfer in Schutt und Asche gelegt hat, bedroht auch unsere Heimat. Neues Gelübde der Neuweirer

Angesichts des Zweiten Weltkriegs legten die Neuweirer ein neues Gelübde ab und wandten sich im Dezember 1944 ob dieser Bedrohung hilfesuchend an die „Friedensgöttin“ Maria: „Heute ist unsere Not und Bedrängnis unvergleichlich größer als damals. Der furchtbare Krieg, der schon soviele Opfer an Gefallenen, Vermissten und Verwundeten aus unserer Gemeinde gekostet, ungezählte Städte und Dörfer in Schutt und Asche gelegt hat, bedroht auch unsere Heimat.“

Versprechen: Errichtung einer Gedenkstätte für die „Friedenskönigin“

350 Neuweirer versprechen mit der Unterzeichnung, jährlich am 15. August das Fest der Mariä Himmelfahrt zu begehen und „an hervorragender Stelle unserer Gemeinde, etwa Sasenbach-Dursthalde, eine Gedenkstätte zu Ehren der Friedenskönigin als äußeren sichtbaren Dank zu erstellen“.

1946 kommen sie ihrer Verpflichtung nach: Einige tatkräftige Männer, unter ihnen Josef Steinel, Karl Blödt, Benedikt Knopf, Valentin Huck und andere, der die gelobte Gedenkstätte zu Ehren der Friedenskönigin in der Sasenbach, schreibt Daferner. Selbige wird am 15. Mai 1949 eingeweiht. Nach dem witterungsbedingten Abriss ersetzt im Jahr 1966 die neue Fatimakapelle die Gedenkstätte am Ende der Altenbergstraße.

Die Neuweirer Pfarrkirche war nach den Angriffen einsturzgefährdet, weshalb der Gottesdienst ab dem 25. April 1945 in der als Notkirche dienenden Turnhalle abgehalten wurde. Im Februar 1946 begann der fünfjährige Neubau der Kirche, die am 3. April 1951 auf dem heutigen Standort, dem sogenannten Steinacker geweiht und unter den Schutz Sankt Michaels gestellt wurde.

Gelübde gibt es seit der Römerzeit

Schon die alten Römer legten Gelübde im sogenannten Votivkult ab. Der Ursprung der Bezeichnung des Votivs stammt von den lateinischen Worten „vovere“ für „geloben“ und „votum“ für „Gelübde“.

Im Zuge der antiken Votivpraxis gelobte der Votant, also die ablegende Person, einer bestimmten Gottheit eine Weihgabe für eine bestimmte Wohltat oder die Erfüllung eines Wunsches. Wurde ein solches Gelübde eingelöst, wurde das meistens öffentlich, vorzugsweise durch eine Inschrift festgehalten.

Auch in der katholischen Religion lassen sich heute noch Spuren dieses Kultverhaltens erkennen. So werden in der modernen Wallfahrtspraxis der Katholiken an „heiligen Orten“, wie etwa der Gnadenkapelle von Altötting in Bayern, Votivgaben angebracht. Im Gegensatz zu direkten Ansprache von Gottheiten in der Antike, werden im Christentum aber Heilige angesprochen.

Wie in der Neuweirer Fatimakapelle handelt es sich dabei oft um die Gottesmutter Maria. Auch in dieser Gedenkstätte befinden sich Tafeln, etwa mit der Inschrift „Maria hat geholfen“.

