Die Menschenkenntnis richtet mit

Erst eine Viertelstunde bevor die Verhandlung beginnt, erfährt Josef Straub, warum ihm gleich ein Mensch auf der Anklagebank gegenübersitzen wird. Unvoreingenommen und ganz nach seinem gesunden Menschenverstand soll er dann urteilen: Der Architekt aus Sasbach ist Schöffe.

Vor vier Jahren wurde der heute 66-Jährige in das Amt gewählt – und für die nächste Amtszeit will er es auch behalten. Als Laienrichter am Landgericht Baden-Baden darf er sich vorab keine Meinung bilden: Auf der Einladung, die zwei Wochen vor einer Sitzung im Briefkasten landet, steht nichts außer dem Termin. Erst kurz vor der Verhandlung erklärt der Richter den beiden Schöffen, um was es in der Sitzung geht. Die Schöffen sollen den „gesunden Volkswillen“ und ihre Menschenkenntnis einbringen, wenn sie Aussagen von Zeugen hören, Wahrheit und Lüge von Angeklagten bewerten und dann über deren Schuld und Strafe mitentscheiden.

Schöffen sollen Abbild der Gesellschaft sein

Deshalb bilden die Schöffen im besten Fall alle Schichten der Gesellschaft ab – „also nicht nur Hausfrauen und Beamte“. Dabei habe er nie das Gefühl gehabt, als Laie ein Störfaktor zu sein. „Man wird mitgenommen und kann alles fragen“, sagt Straub und lacht: „Es ist gerade gewünscht, dass man keine Ahnung hat“. Ob er deshalb einen Druck spürt, „im Namen des Volkes“ zu sprechen? „Die Vielzahl unserer Fälle vor dem Landgericht sind Berufungen, die gegen Urteile vor dem Amtsgericht eingelegt werden“, sagt Josef Straub. „Das heißt, der Angeklagte wurde schon einmal verurteilt, und es geht nun darum, ob das Strafmaß angemessen ist. Dabei fühle ich mich leichter als bei der Frage, ob jemand überhaupt verurteilt wird.“

Die meisten Fälle kann Straub hinter sich lassen, wenn er das Gericht verlässt. „Wenn jemand einem anderen ein Messer an den Hals hält und das zum Beispiel an einer Tankstelle tut, die videoüberwacht ist, dann fällt das Urteilen leichter, genauso, wenn jemand schon viele Vorstrafen hat.“ Wesentlich mehr beschäftigt hat Straub ein Tötungsdelikt: „In solchen Fällen greift man mit dem Strafmaß eben massiv in das Leben eines Menschen ein“. Mit den Plädoyers von Verteidiger und Staatsanwalt lerne man zwei Extreme kennen, sagt Straub. „Dazwischen wäge ich ab, welchen Argumenten ich mehr folgen kann.“

Gefühltes in Beweisbares ummünzen

Die Ebenen Vernunft und Herz oder Bauchgefühl könne niemand ganz trennen – „wir versuchen natürlich, Distanz zu wahren“. Wenn Menschen zu Schaden gekommen seien, vor allem Kinder, sei das aber besonders schwierig. „Gefühltes in Beweisbares umzumünzen, ist dann ein Teil unserer Diskussion.“ Wenn schließlich ein Urteil gefunden werden muss, haben die Stimmen der Schöffen genauso viel Gewicht wie die des Berufsrichters. Das wird hinter verschlossenen Türen diskutiert: Die Laien bringen ihre Sichtweise ein, der Richter erklärt, ob die Einwände rechtlich verwertet werden können; gibt es verschiedene Meinungen, müssen sich die Beteiligten annähern, bis ein Urteil steht.

Kuriosester Fall: Fälschung war doch keine

Einen Tag pro Monat müssen sich die Schöffen für ihre Aufgabe freihalten – zieht sich ein Fall aber in die Länge, werden es auch mehr Einsatztage. Während eines Falls dürfen die „Richter ohne Robe“ nicht wechseln oder fehlen; die beiden Co-Schöffen werden jedes Jahr neu zusammengesetzt. Im Moment arbeitet Straub mit einer pensionierten Lehrerin zusammen. Sein bisher kuriosester Fall löste sich über Umwege auf: Ein anerkannter Flüchtling war wegen Urkundenfälschung in erster Instanz verurteilt worden – es ging um einen offenbar gefälschten Führerschein. Erst ein Experte vor dem Landgericht brachte Licht ins Dunkle: In dem Herkunftsland des Mannes sei es nicht unüblich, dass offizielle Stempel auf Dokumenten fehlen. Die Erkenntnis: Der Führerschein ist doch echt.

Die Maßstäbe sind verschoben

Obwohl ihm Rechtsfragen durch eine Ausbildung zum Mediator auch vorher nicht fremd waren, habe das Amt seine Sicht auf die Justiz doch ein wenig verändert, sagt Josef Straub: Er erzählt von einem Mann, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. „Dadurch wurde es eng für ihn. Man will also auch nicht zu viel aufbrummen, aber so, dass es schmerzhaft ist. Auf der anderen Seite sieht man einen Uli Hoeneß, dem seine Strafe eigentlich nichts ausmacht. Da sind die Maßstäbe verschoben.“ Was er auch gemerkt hat: „Ich könnte in meinem Beruf nicht ständig mit Schlechtem zu tun haben, so wie die Richter“, sagt er. „Da erlebt man teilweise familiäre Verhältnisse, bei denen man sich fragt, wie das eigentlich sein kann.“

Schöffen wirken als Laienrichter in Strafverfahren mit. Aktuell gibt es in Baden-Württemberg insgesamt rund 3 700 Hauptschöffen, dazu etwa 1 100 Schöffen in der Jugendgerichtsbarkeit und rund 3 000 Hilfsschöffen. Die Hauptschöffen sind an den Landgerichten (im Verbreitungsgebiet in Baden-Baden) und den Amtsgerichten (in Achern aber zum Beispiel nicht) tätig. Wie das Justizministerium Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung schreibt, werden in der kommenden fünfjährigen Amtsperiode (1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023) insgesamt rund 7 000 Schöffen benötigt. Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt, zu dem grundsätzlich jeder Bürger verpflichtet ist. Schöffen müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und zum Amtsbeginn zwischen 25 und 69 Jahre alt sein, juristische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei seiner Wohnortgemeinde bewerben. Diese stellt bis 22. Juni Vorschlagslisten mit Kandidaten auf, bis 28. September wählt ein Ausschuss am Amtsgericht die neuen Schöffen.