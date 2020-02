Die Online-Zulassung für Autos im Ortenaukreis kommt nicht in die Gänge

Anzeige

Es summt, brummt, klingelt. Ein ganz normaler Vormittag in der Zulassungsstelle des Offenburger Landratsamts. Und wieder einmal ist der Teufel los. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Die Zulassung der Fahrzeuge von zu Hause aus, bequem und schnell, versprochen eigentlich für den Herbst 2019, scheitert an der fehlenden Software. Bis die läuft, könnte es noch eine Weile dauern.

Franz Benz, Leiter der Behörde mit ihren Außenstellen unter anderem in Achern und Kehl, hat die Tür zugemacht. Das dämpft den Lärm ein bisschen, doch es ändert nichts: Die Kfz-Zulassung im Ortenaukreis ist am Rande ihrer Möglichkeiten. Mehrfach wurde schon umorganisiert, um noch ein kleines bisschen Effizienz herauszuquetschen.

Warten ist angesagt

Doch auf den wahren Befreiungsschlag wird Benz noch eine Weile warten müssen. Die elektronische Fahrzeugzulassung, eigentlich angekündigt für den Oktober 2019, wird auf sich warten lassen. Ein Jahr, zwei? Benz will sich nicht recht festlegen, doch allzu hoffnungsfroh gibt er sich nicht. Denn die Software, zur Verfügung gestellt von nur noch vier Anbietern bundesweit, ist noch lange nicht fertig.

Hoffnung auf den Sommer

Vor allem die „Penetrationstests“ sind das Problem. Sie sollen dafür sorgen, dass nicht einfach irgendjemand die sensiblen Daten per Hack im Internet abgreift. Und sie haben die Programmierer offenbar überrascht. „Es gibt Signale, dass das Programm im Sommer läuft“, sagt Benz, doch bis alle Fehler beseitigt sind und der Bürger sein Auto wirklich von zu Hause zulassen kann?

Eineinhalb Jahre, schätzt Benz vorsichtig. Dann gibt es Entlastung, vielleicht, und wohl auch nur für die Autofahrer, denn im Landratsamt muss man dann eben hinter den Kulissen nacharbeiten.

Der Weg ist der Richtige

Dennoch: Am Weg der elektronischen Zulassung ist nicht zu rütteln: „Der Weg, der jetzt eingeschlagen ist, ist der Richtige“, sagt Benz mit einem Blick auf den proppenvollen Parkplatz der Zulassungsstelle, auf den gerade zwei weitere Autofahrer drängen, „wir können so nicht weitermachen“.

Lange Vorgeschichte

Schon unter Landrat Klaus Brodbeck war im Offenburger Landratsamt die Rede vom eGovernment, dem, das versteht man vielleicht leichter, Behördengang per Internet. Das ist lange her. Was seither geschehen ist, darf man mit Fug und Recht als überschaubar bezeichnen. Vor allem bei der Fahrzeugzulassung.

Während sich für praktisch jede Lebenslage inzwischen eine Handy-App findet, ist selbst die regelmäßige Wiederzulassung eines über den Winter abgemeldeten Motorrads oder Wohnmobils immer noch ein veritabler Verwaltungsakt.

Keine Kreditkarte

Inklusive eines drögen Formulars des Zolls, das man seit mindestens einer Dekade aus dem Internet herunterladen muss, um dann alle bereits für die Zulassungsbehörde gemachten Angaben nochmals akribisch einzutragen – für die Abbuchungserlaubnis der Kfz-Steuer. Technik der 80er, wohlwollend betrachtet. Kein paypal, kein Apple pay, keine Kreditkarte, nichts dergleichen.

Grundlegende Reform?

Auf der anderen Seite der Wunsch aus dem Verkehrsministerium, die Zulassung grundlegend zu reformieren – und dem Bürger den Zugriff auf praktisch alle relevanten Vorgänge per Internet zu ermöglichen. Ein ganz kleines bisschen geht das bereits, wenn, ja wenn man einen Personalausweis mit PIN hat und wenn man sich auf das vergleichsweise umständliche Verfahren einlassen möchte.

Ergebnis: Die Bürger stellen sich lieber in der Zulassungsstelle an. Binnen Jahresfrist wurden im Kreis zuletzt 25 Fahrzeuge elektronisch abgemeldet und drei wieder zugelassen. Zum Jahresbeginn waren in der Ortenau 397.015 Kraftfahrzeuge gemeldet.

Immer mehr Fahrzeuge

Das ist übrigens der Kern des Problems: Jedes Jahr steigt der Bestand im Kreis um 7.000 bis 8.000 Autos, Wohnmobile, Motorräder oder Lastwagen an. Das verstopft nicht nur Straßen und Parkplätze, es bringt die Zulassungsstelen an den Rand des Zusammenbruchs: „Je mehr Fahrzeugbestand wir haben, umso mehr Umtrieb haben wir, mehr Mängelverfahren, mehr Kauf und Verkauf, mehr Abmeldungen“, sagt Benz. Da sollte das Internet ein wenig Druck wegnehmen.

Stufe 3 zündet nicht recht

Zum 1. Oktober war mithin die Stufe 3 bei der Neuordnung der Zulassungsverfahren in Kraft getreten – zumindest theoretisch. Denn die Software will noch nicht mitgehen. Bleibt eine Reihe kleinerer Verbesserungen: Für die Wiederzulassung ist kein Fahrzeugbrief mehr nötig, ein nicht abgemeldetes Fahrzeug kann, wenn es aus einem anderen Landkreis kommt, mit dem selben Kennzeichen weiter betrieben werden und die Abmeldung über das Internet ist seither ohne zusätzliche Wartezeit möglich.

Abmeldung sofort

Das Auto gilt in der Minute als abgemeldet, in der der Kunde eine PIN eingibt, die beweist, dass er die Zulassungsplakette vom Kennzeichen abgekratzt hat. Bisher war das anders, warum auch immer.

Bitte um Verständnis

Doch die wahre Erleichterung für die Kunden, die lässt noch auf sich warten. Denn online geht bei Wiederzulassung oder Neuzulassung herzlich wenig. Wenn man auf die entsprechende Website beim Landratsamt geht, so heißt es seit Oktober: „Wartungsarbeiten“. Man bitte um Verständnis.