Drei Jubiläen im Renchener Stadtteil Ulm: Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen

950 Jahre Ulm, 200 Jahre Ulmer Kirche, 50 Jahre Reitverein Mauritius und 90 Jahre Sportverein werden in diesem Jahr im Renchener Stadtteil Ulm gefeiert. Das stellt außergewöhnliche Ansprüche an das ehrenamtliche Engagement der Bürger. Auftakt ist bereits am 29. Februar.

Drei echte Jubiläen und ein runder Vereinsgeburtstag in einem Jahr. Wie kann das eine Dorfgemeinschaft bewältigen? Roland Boldt, Ortsvorsteher in Ulm, weiß, dass ein solches Jubeljahr wie es jetzt ansteht, in Planung und Vorbereitung äußerst zeitintensiv ist. „Gottseidank kennt man diese Daten ja lange im voraus, das ist ja keine Überraschung“, lacht Boldt.

Dennoch: 950 Jahre Ulm, 200 Jahre Ulmer Kirche, 50 Jahre Reitverein Mauritius und 90 Jahre Sportverein stellen auch das größte ehrenamtliche Engagement eines Ortes, der knapp 2.100 Einwohner hat, auf die Probe.

Planungen seit einem Jahr

Als erster Paukenschlag heißt es am Samstag, 29. Februar, mit einem Festakt das Ortsjubiläum einzuläuten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, bis zum Schluss wird dafür gearbeitet, in den vergangenen Wochen und Tagen auch an der Deko, für die extra eine Dekogruppe eingerichtet wurde.

Die Planungen selbst haben allerdings vor mehr als einem Jahr begonnen. Immerhin war die Ausführung des Jubiläums auch Teilprojekt beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem Ulm unter 1.900 Dörfern in der Endrunde einen Sonderpreis erzielt hat.

„Schon damals haben wir Teams gebildet, die Vereinsgemeinschaft hat sich zusammengesetzt um zu überlegen, was für ein Fest wir überhaupt wollen“, erinnert Boldt. Einig war man sich, dass sowohl der historische Aspekt, als auch das reine Feiern in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Arbeitsgruppen haben dann die einzelnen Themen verfeinert, es wurde ein Festkomitee sowie eine Finanzen- und Marketinggruppe gebildet. Nach dem Auftakt steht also vom 26. bis 29. Juni das große Festwochenende auf dem Programm. Ulm nutzt natürlich den Heimvorteil und wird ein eigenes Festbier präsentieren, das Biertasting hat bereits im Januar stattgefunden.

Alles ist bis ins kleinste Detail geplant, aber klar ist auch: Überraschungen wird es immer geben, auf die man flexibel reagieren muss. Nicht nur die Wagen für den Festumzug, die Hütten, Deko und andere Utensilien für den historischen Festteil mit Bauerngasse, Handwerkergasse, Kräuterdorf, historischem Treiben, historischen Ausstellung und vielem mehr muss gebaut werden, es geht auch um die reine Organisation:

Wer hilft beim Zelt- und Tischaufbau, wer ist für Theke, Gäste, Sicherheit, Kuchenbacken, Geschirrbestellung und und und zuständig. Welcher Stand steht eigentlich wo? Wie ist es mit der Elektrizität, mit der Beschallung – wie mit den Toiletten?

Immenses Arbeitsaufkommen

Seit Monaten wird getüftelt. Und das Arbeitsaufkommen ist so immens, dass der Reitclub die Feiern seines eigenen Jubiläums auf nächstes Jahr verschiebt, der Sportverein einfach ein kleines Festbankett macht. Die Kirche wird vom 1. bis 3. Mai ein eigenes Festwochenende organisieren – kann aber natürlich auch auf die Hilfe der Dorfgemeinschaft zählen. Roland Boldt zieht kurz vor dem Auftakt an diesem Wochenende sozusagen ein Vorbereitungsresümee: „Ich bin unendlich stolz, dass wir alle an einem Strang ziehen. Von Kindern und Schülern bis zu den Erwachsenen haben wir Unterstützung. Die Dorfgemeinschaft funktioniert.“

Auftaktveranstaltung

Die Auftaktveranstaltung am 29. Februar wird vom Musikverein Ulm und dem Männergesangsverein musikalisch begleitet. Die Moderatorinen Carina und Paulina werden durch das Programm führen. Ortsvorsteher Boldt wird einen Rückblick auf das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ geben. Und dann stellt das Festkomitee das Juni-Festwochenende mit Programm und der Festmeile vor.

Des Weiteren werden weitere Aktivitäten des Festjahres und ein kurzer Rückblick auf die Ulmer Geschichte seit der urkundlichen Erwähnung im Jahre 1070 präsentiert.

Ein Höhepunkt wird sicherlich das „Ulmer Lied“ sein, das an diesem Abend von Sandra und Manni präsentiert wird.

Vier Tage lang wird gefeiert

Im Juni wird in Ulm vier Tage lang gefeiert: Und man kann davon ausgehen, dass das ganze Dorf auf den Beinen ist: Ein Höhepunkt dieses Festreigens, der vom 26. bis 29. Juni dauert, ist am Freitag, 26. Juni, der Auftritt der Dorfrocker im großen Festzelt. Am Samstag, 27. Juni, ist dann um 11 Uhr die offizielle Festeröffnung mit Fassanstich – für Musik sorgen der Fanfarenzug Ubstadt-Weiher und die Rotkäppchenband.

Nachmittags wird ein buntes Programm im Brauereihof geboten, einschließlich der Eröffnung der Feststände. Und ab 20 Uhr will die SWR4 Schlagerparty mit Papis Pumpels für allerbeste Stimmung sorgen. „Ultimo“ ist dann im Brauereihof.

Nach dem Festgottesdienst (Sonntag, 10 Uhr) spielt zum Frühschoppen die Dixieband Krumbach. Und ab 14 Uhr macht sich der große Festumzug mit Themenwagen und viel Musik auf seinen Weg durch die Ulmer Straßen. Um 15.30 Uhr wird im Rahmen des Verbandsmusikfests des Acher-Renchtal-Musikverbands der Gesamtchor mit allen Musikkapellen auftreten, ab 16.30 Uhr heißt es „Blasmusik vom Feinsten“ mit den Egerländer Rebellen im Festzelt auf. Hundert Prozent Ulm, Ulmer Künstler und Musiker lautet das Motto am Montag, 29. Juni, ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Neben diesen Höhepunkten können die Besucher über das Wochenende hinweg Musik erleben: Unter anderem treten Daniel Berger, Niklas Bohnert, die MarBurgGold-Drosseln, die mobile Musikbox und weitere Künstler auf verschiedenen Bühnen auf.