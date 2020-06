Ein Werk für Wasser in der Welt: So produziert Hansgrohe in Offenburg

Anzeige

Ein riesiges Werk, damit Wasser weltweit richtig fließt. Was für eine Fabrik! 12.000 Armaturen stellt Hansgrohe in Offenburg pro Tag her, dazu 15.000 Brausen und 38.000 Kartuschen – Herzstück jeder Armatur – für alle Werke des Konzerns, von China bis in die USA.

Im schmucken Schiltach, gleich neben den Fachwerkhäuschen, sind zwar die Zentrale und das Stammwerk des Armaturen- und Brausenspezialisten. Aber dort geht es eng zu zwischen Berghang und Kinzig. Hier, im Offenburger Industriegebiet, ist alles flach und großzügig.

250 Millionen Euro hat das Unternehmen seit der Werksgründung im Jahr 1990 investiert. 970 Mitarbeiter arbeiten dort – 320 mehr als vor zehn Jahren. Im Hochlohnland Deutschland gehe das dank enormer Automatisation und sehr erfahrener Belegschaft, sagt das Management.

Auch interessant: Oberderdinger Unternehmen Blanco will wie Uhu, Tesa und Tempo sein

Nur: Wo ist das Wasser in dieser Wasser-Fabrik? Dafür muss man in die Teeküche gehen. Im Werk tropft nichts. Die Armaturen werden von Automaten und Robotern per Druckluft getestet. „Wir finden so Leckagen, die wir mit Wasser nicht finden würden“, erklärt Montageleiter Stefan Koz.

Wer den Spirit von Hansgrohe verstehen will, der sollte zu Vorstand Frank Semling ins Büro gehen. „Innovation“ nennt er als eine Stärke. Die erste Handbrause mit verschiedenen Strahlarten, die erste Duschstange, die erste ausziehbare Küchenarmatur – sie kamen von Hansgrohe.

Eine App für die Dusche

Semling nimmt einen Stift in die Hand, zeichnet eine konkav geformte Brause auf. Sieht aus wie ein Parabolspiegel, diese neueste Erfindung. „Rainfinity“ nennen sie das hier. Nächstes Jahr kommt ein Produkt dazu, mit dem jeder Nutzer per App individuell die Strahlart, die Temperatur, das Licht, den Duft und die passende Musik beim Duschen steuern kann. „Das bindet alle Sinne mit ein“, sagt Pressesprecherin Astrid Bachmann.

Auch interessant: Christoph Wellendorff ist der weit reisende Außenminister der Pforzheimer Schmuck-Dynastie

„Wir erfahren so anonymisiert: Wer duscht wie? Und können Nachfolgeprodukte noch besser machen“, nennt Semling einen Nebeneffekt. Und Spielereien sind möglich: In Macau sei er in einem „James Bond-Hotel“ gewesen. „Dem könnten sie mit unserer Technik also ein James-Bond-Duscherlebnis verkaufen.“

Von Fernost zurück in die Ortenau. Das komplexe Werk versteht man am besten, wenn man es einzeln erklärt:

Das Technikum von Hansgrohe

Dort liegt der Geruch von Maschinenöl in der Luft. Es schrillt, es dröhnt. Fräs- und Dreh-Maschinen stellen hier fast alle Werkzeuge her, die Hansgrohe für seine Produktion baucht. Formen, die Philippe Starck, die Jungs von Phönix-Design und viele andere Kreative entworfen haben, müssen hier umgesetzt werden. Ein Trend? „Die Farben kommen wieder“, sagt Technikum-Leiter Robert Heeger. Schwarz und weiß seien bereits sehr angesagt, sagt Vorstand Semling. Und beschleunigt durch Corona dürften sensorgesteuerte Armaturen noch beliebter werden.

Die Kunststoffspritzerei

Montageleiter Koz zeigt dort auf eine Schautafel. Es steht geschrieben: „Fünf Tonnen Kunststoffgranulat verarbeiten wir hier pro Tag.“ Die Kügelchen fallen über ein Ventil in eine Maschine. Sie werden erhitzt, entsprechend verbrannt riecht es hier. Ein Zischen, schon gerät der flüssige Kunststoff im Werkzeug. Ein Saugnapf greift sich die gerade entstandene Handbrause. Ockerfarben ist die – so optisch altbacken würde sie keiner kaufen. „Das ist die Farbe des Granulats“, erklärt Koz. Viele Maschinen stehen in dieser Halle für noch mehr Brausenköpfe. Teilweise sind die so groß wie ein Essteller. 130.000 Spritzgussteile entstehen pro Tag.

„Duschvergnügen ohne Offenburg wäre nicht vorstellbar“, sagt Vorstand Semling. Die Werkstour geht weiter. „Hulk“, „Shrek“ und „Fiona“ fahren blinkend vorbei, die drei führerlosen Transportfahrzeuge. Es folgt die nächste Station.

Auch interessant: Karlsruher Investor Hoepfner baut unweit der Bier-Burg „iWerkx“-Gebäude für die Industrie 4.0

Das Mischerwerk

Flinke Finger greifen in grüne Kisten. Hier ein Dichtring, dort ein Schräubchen, dazu die Schläuche. Fix hat die Mitarbeiterin unter Neonlicht die Küchenarmatur vormontiert. Das Chrom funkelt. Dann fährt die halbfertige Armatur zu einem Roboter. Der greift sich passendes Werkzeug, schraubt mit perfektem Drehmoment fest. Von oben kommt ein Stab, der zuckelt und ruckelt, bis der Schwenkschaft der Küchenarmatur richtig positioniert ist.

Ab zur nächsten Station: Dichtigkeitsprüfung – ohne Wasser, denn die würde nur die Armatur verkleckern und die Verpackung versiffen. Koz zeigt danach durch ein Fenster. Schon wird es dunkel darin. Gebündeltes grünes Licht erscheint für nur wenige Sekunden. Dann ist der Hansgrohe-Schriftzug per Laser ins Metall gebrannt.

Die Kunststoffgalvanik

Sie steht derzeit freitags überwiegend still. In den Hansgrohe-Werken gibt’s keine Kurzarbeit, aber in der Galvanik werden durch den jeweils eintägigen Stillstand Arbeitszeitkonten abgebaut. Zu sehen gibt’s trotzdem einiges: Handbrausen in eben jenem Naturgelb, wie sie zigfach händisch auf ein Gestell aufgesteckt wurden.

Danach die verschiedenen Becken, in denen gebeizt, Zinn und Palladium als Leiter für Strom aufgebracht, verkupfert, vernickelt, verchromt wird. „Wenn ein Kunde einen pinkfarbenen Lack haben will, bekommt er auch den drauf“, sagt Astrid Bachmann. Ein solches Finish erledigen dann aber die Spezialisten in Schiltach.

Das Brausenwerk

David Guetta gibt zwar nicht den Takt vor, sorgt aber mit seiner Stimme, die aus dem Lautsprecher kommt, für gute Laune an der Fertigungslinie. Wieder viele Kisten mit Einzelteilen. Wieder flinke Hände. Wieder die Luftprüfung. Wieder der Laser. „Einmal in der Stunde wird hier aber auch per Stichprobe mit Wasser geprüft“, sagt Koz. Also doch: zumindest ein bisschen Wasser.

Die Motorenfabrik

Koz zählt es an seinen Fingern ab. „Zehn Teile“ hätten die Kartuschen, die gerade an dieser Linie hergestellt werden. Sie sind der Motor einer Armatur. Sie mischen mit ihren Keramikscheiben Kalt- und Warmwasser, begrenzen die Wassermenge.

„Wenn die Kartusche nicht funktioniert, dann tropft es“, sagt Vorstand Semling. Gar nicht gut. Das wäre, als wenn in einem Porsche rasch der Motor in die Knie ginge. Dann würde der Kunde das nächste Mal Ferrari kaufen oder Lamborghini. Übertragen auf Hansgrohe heißt das: All die Kompetenz liegt in Offenburg. Hier werden auch Kartuschen fürs chinesische Werk hergestellt.

An einer Fertigungslinie setzt ein Mitarbeiter akkurat Dichtringe auf. „699 Stück sind es bereits“, sagt er und zeigt auf ein Display. Zum Ende seiner Schicht werden es 2.400 sein.

Kartuschen von größerer Stückzahl steht Hansgrohe vollautomatisch her. Da klackt und zischt es. Da greift die Technik in einen Trichter mit Mini-Dichtringen, fettet, montiert, schraubt.

Das Logistikzentrum

6.500 Pakete auf 600 Paletten gehen hier täglich mit 30 Lkw auf Reisen in 146 Länder. „90 Prozent der Produkte, die wir herstellen, haben Offenburg gesehen“, verdeutlicht Semling. Auch was an Wasserhähnen und Duschbrausen in den Aida-Schiffen über die Weltmeere fährt oder im Burj Khalifa in den Badezimmern thront, ging über die Drehscheibe Offenburg. Es ist eine Welt für sich. Hochregallager mit Automaten, die auf und ab sausen, grüne Transportkisten mit Komponenten und Fertigteilen.

Logistik-Teamleiter Tobias Gehring schwärmt von der SAP-Steuerung, spricht über „See-Kartons“, die weltweit seltene „Tower-Kommissionierung“. Weiter unten greifen noch Mitarbeiter zu, dort wo es ihnen eine Digitalanzeige markiert. Und siehe da: „Eine Rainfinity“ ist dabei. Wir erinnern uns: die Brause, geformt wie ein Parabolspiegel. Verpackungsmaterial kommt vom laufenden Band, die drei gängigsten Größen werden vollautomatisch aufgerichtet. „257 die Stunde“, sagt Gehring.

Der Packungsinhalt wird fotografiert. Die komplette Palette mit den transportgeschützten Kartons ebenso. Da weiß man später, dass auch tatsächlich eine „Rainfinity“ drin war, Hansgrohes jüngster Stolz.