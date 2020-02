Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim auf Trainersuche

Anzeige

Die Saison ist für den Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim definitiv zu Ende. Das letzte Hauptrundenspiel, das zu Hause gegen Zweibrücken mit 2:5 verloren ging, war gleichzeitig auch der finale Auftritt 2019/20.

Die Baden Rhinos verpassten als Tabellenfünfter den Einzug in die Play-offs. Kurzzeitig war angedacht, eine Platzierungs- beziehungsweise Pokalrunde mit den ebenfalls aus dem Wettbewerb ausgeschiedenen Teams aus Eppelheim, Stuttgart und Mannheim zu spielen. Dieses Vorhaben scheiterte aber am Verzicht der Stuttgart Rebels.

Mehr zum Thema: Interview mit Richard Drewniak zum Kampf um die Play-offs

Drewniak beendet Trainerkarriere bei den Baden Rhinos

Offiziell ist mittlerweile, dass Richard Drewniak seine Trainerkarriere beendet. Am Donnerstag verabschiedete er sich von der Mannschaft und erklärte, künftig kein neues Amt als Coach übernehmen zu wollen. Inwieweit er möglicherweise in anderer Funktion die Vereinsführung um den ESC-Vorsitzenden Peter Seywald und den Sportlichen Leiter Pascal Winkel unterstützen kann, wird im Verlauf der Sommerpause in internen Gesprächen geklärt. Offen ist, wer die Nachfolge Drewniaks als Hügelsheimer Trainer antritt. Auch in Sachen Spielerkader sind noch keine Entscheidungen gefallen.

Wir hatten viel mehr Potenzial in der Mannschaft

Andy Mauderer, Spieler des ESC Hügelsheim

Fakt ist, dass die Baden Rhinos ihr Saisonziel verfehlt haben. „Wir hatten viel mehr Potenzial in der Mannschaft, haben es aber nicht immer abgerufen, wenn es notwendig war“, nennt Spieler-Urgestein Andy Mauderer die Misere beim Namen. Und: „Letztlich stehen wir als Fünfter genau da, wo wir auch hingehören, nämlich hinter vier konstanteren Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle.“

Nur Mittelmaß

Die Saisonbilanz belegt die Aussage vom Mittelmaß: So verzeichneten die Baden Rhinos jeweils neun glatte Siege und Niederlagen sowie ein Overtime-Erfolg und zwei Overtime-Niederlagen. „Da es keine Übermannschaft gab, war es einerseits noch nie so einfach, ganz vorne zu landen. Anderseits waren sieben der acht Teams leistungsmäßig eng beieinander, sodass man gegen jeden Kontrahenten verlieren konnte“, beschreibt Mauderer die sportliche Situation in der Regionalliga 2019/20.

Gravierende Auswärtsschwäche

Dass für die Baden Rhinos keine bessere Platzierung heraus sprang, war vor allem auch der Auswärtsschwäche geschuldet. So feierten die Hügelsheimer nur drei Siege auf fremdem Eis. Erfolgreicher verliefen die Spiele in der Arena im Baden-Airpark, wo siebenmal gewonnen wurde.

Sehr guter Zuschauerzuspruch

Die positive Heimbilanz dürfte ausschlaggebend dafür sein, dass es immerhin in Sachen Zuschauerzuspruch eine Erfolgsmeldung gibt: Bei im Schnitt deutlich mehr als 800 Besuchern waren die Spiele vor eigener Kulisse so gut besucht wie noch nie zuvor.