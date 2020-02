Entkalkungsanlage in Achern: Australischer Sand im Getriebe

Anzeige

Was trinkt Uwe Marzluf am liebsten? „Bier“, antwortet er lachend. Und Wasser? Das auch, schon aus beruflichen Gründen: Marzluf ist Wassermeister der Stadt Achern und kümmert sich im zentralen Wasserwerk „Rotherst“ auf Gemarkung Fautenbach darum, dass das lebensnotwendige Nass bei Bedarf jederzeit in bester Qualität bei den Kunden aus dem Wasserhahn sprudelt. Zuständig ist Marzluf auch für die Enthärtungsanlage: Die sorgt seit 2008 dafür, dass der Kalkgehalt des Acherner Wassers deutlich reduziert wird.

Das Wasserwerk ist eine der zentralen Infrastruktureinrichtungen der Kommune. Als „Herr der Rohre“ kennt Uwe Marzluf dort jeden Zentimeter. Besonders achtet er auf peinliche Sauberkeit: „Schließlich geht es um ein Lebensmittel.“ Vier Brunnen liefern das Trinkwasser, das die Verbraucher in Achern, aber auch in Kappelrodeck, Ottenhöfen und Sasbachwalden genießen, aus 40 Metern Tiefe. Bevor es den Weg in das 180 Kilometer lange Leitungsnetz zu den Verbrauchern und in die verschiedenen Hochbehälter antritt, durchläuft es den Enthärtungsreaktor, den das Wasser mit zehn bis zwölf Grad deutscher Härte (dH) verlässt. Unbehandelt hat das Grundwasser 22 Grad dH.

Entkalktes Wasser kein Luxus mehr

Die Anlage läuft seit 2008 zuverlässig – meistens. „Der Verbraucher hat sich an das enthärtete Wasser gewöhnt“, sagt Ralf Volz als Chef der Technischen Betriebe der Stadt Achern. Deshalb falle es umso mehr auf, wenn die Anlage ausfällt. Damit entsprechende Beschwerden der Vergangenheit angehören, schaffen die Stadtwerke bald Abhilfe: Im neuen Doppelhaushalt stehen 1,8 Millionen Euro für einen zweiten Enthärtungsreaktor zur Verfügung: „Wenn der in Betrieb geht, steigt die Kapazität des Wasserwerks, außerdem wird es im Fall einer Störung keine Ausfallzeiten mehr geben“, nennt Uwe Marzluf die entscheidenden Vorteile.

Reaktor hat es „in sich“

Doch wie funktioniert die Enthärtungsanlage überhaupt? Herzstück ist der zehn Meter hohe Reaktor in dem in schönstem dunkelblau gestrichenen Gebäude auf dem Gelände des Wasserwerks. Mit seinen 2,40 Metern Durchmesser wirkt der Reaktor vergleichsweise „schlank“, doch er hat es „in sich“. Pumpen befördern das Wasser aus den Tiefbrunnen in den unteren Teil. Von dort geht es durch 140 spezielle Düsen in einem Zwischenboden, wo es mit einer 25-prozentigen Natronlauge versetzt wird. Danach wird das Wasser durch eine Schicht mit einem speziellen Granatsand gedrückt, der den Kalk aufnimmt. Von dort steigt das enthärtete Wasser immer weiter nach oben, bis es durch den Überlauf als fertiges Produkt in die großen Speicherkammern des Wasserwerks fließt.

17 Tonnen Sand im Reaktor

Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Der rötliche Granatsand kommt aus dem fernen Australien. Einheimischer Sand hat eine andere Dichte und ist für die Anlage ungeeignet. 17 Tonnen Sand befinden sich regelmäßig im Reaktor, jeden Tag werden 28 Kilogramm zugegeben. Pro Monat verbraucht die Enthärtungsanlage also rund eine Tonne von diesem Sand, der auf dem Markt für 470 Euro pro Tonne zu haben ist. Angeliefert wird der teure Rohstoff aus Amsterdam. Bevor er in den Reaktor kommt, wird er sechs Stunden lang auf eine Temperatur von 100 Grad gebracht und damit desinfiziert. Der aus dem Wasser gewonnene Kalk lagert sich an den Sandkörnern an. Die könnte in der Landwirtschaft als Kalkdünger ausgebracht werden. Könnte – denn die Landwirte haben als Folge der schnelleren Fruchtfolge derzeit wenig Bedarf. Also warten derzeit 400 Tonnen australischer „Kalksand“ auf dem städtischen Betriebshof in der „Heid“ auf Abnehmer.

Störung nicht ganz ausgeschlossen

Solange es keinen zweiten Enthärtungsreaktor im Acherner Wasserwerk gibt, besteht das Risiko eines Ausfalls der Anlage. Dies ist beispielsweise bei den dreimal pro Jahr regelmäßig anfallenden Wartungsarbeiten der Fall – aber es gibt auch Störungen. „Beim letzten Mal war eine der 140 Düsen defekt“, erklärt Uwe Marzluf. „Und um den Schaden zu lokalisieren, müssen die 17 Tonnen Sand raus.“ Bis zum Wiederanfahren der Anlage kann es auch einige Zeit dauern: Ersatzteile müssen beschafft und eingebaut werden – das ist laut Marzluf aber noch lange nicht alles: „Dann kommen die 17 Tonnen Sand wieder rein, außerdem müssen wir die Anlage vor dem Hochfahren freispülen und desinfizieren.“ Bis das enthärtete Wasser dann in den letzten Winkeln des Netzes ankommt, kann es schon mal ein paar Tage dauern.

Tiefbrunnen werden für Entlastung sorgen

Die erweiterte Enthärtungsanlage könnte nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen spätestens 2023 zur Verfügung stehen. Bis dahin soll eine zusätzliche Maßnahme der Stadt Achern den bestehenden Reaktor in Spitzenzeiten entlasten: 120.000 Euro sollen aus dem Gewinn der Wasserversorgung für den Bau von Tiefbrunnen bei den Sportanlagen der Fußballvereine von Fautenbach und Wagshurst sowie beim Reitclub in Achern verwendet werden: Denn schließlich benötigen die dort installierten Beregnungsanlagen kein aufwendig enthärtetes Wasser.

Hintergrund: Wasserwerk

Rund 1,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser werden jährlich aus dem öffentlichen Netz der Wasserversorgung in Achern entnommen. Während sich der Nutzer oft ohne größere Gedanken mit dem Aufdrehen des Wasserhahns dem jederzeit verfügbaren Angebot bedient, steckt dahinter eine hochtechnische Infrastruktur.

Sieben Mitarbeiter der Stadt tragen in verschiedenen Bereichen die Verantwortung und dies mit großer Überzeugung. So gibt es auch selten Personalwechsel – es sei denn, dass ein Mitarbeiter wie aktuell gerade in Rente geht und so eine Stelle frei wird.

Neben der Beschäftigung von qualifizierten Mitarbeitern sind die Stadtwerke auch Ausbildungsbetrieb für den Beruf „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“.

Gerade Quereinsteiger aus dem Installateurbereich Heizung und Sanitär nutzen hier oftmals über betriebsinterne Weiterbildungen die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. mm