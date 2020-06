Erdbeeren sind in diesem Jahr teurer als sonst

Anzeige

Verwunderter Blick auf die Preisschilder: Erdbeeren und andere Obstsorten sind in der Ortenau deutlich teurer als in der vergangenen Saison. Der schmerzhaft tiefe Griff in den Geldbeutel hat mehrere Gründe – die auch, aber nicht nur mit Corona zusammenhängen.

Genaue Zahlen gibt es für den Ortenaukreis noch nicht. Doch beim Obstgroßmarkt Mittelbaden in Oberkirch ist von einer unterdurchschnittlichen Erdbeerernte die Rede – mit stabilen und überdurchschnittlichen Preisen, sagt Anbauberater Markus Litterst auf Anfrage. Als Grund nennt er einen schlechteren Fruchtansatz, leichte Frostschäden wegen kalter Nächte und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Erntehelfer.

Mehr zum Thema: Erdbeersaison vor dem Ende: „Wir haben gemacht, was möglich war“

Positiv formuliert Stefan Schrempp, Bezirksgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) die Zwischenbilanz zur Ernte – auch mit Blick auf die Erntehelfer. Im Ortenaukreis habe man bei den Erdbeeren und Spargel („das sind aber nur zwei handvoll Betriebe“) die Ernte gut einfahren können und nichts auf dem Feld lassen müssen.

Auch interessant: Spargelbauern sind erleichtert über die Ankunft osteuropäischer Erntehelfer

Natürlich sei es ein sehr hoher bürokratischer Aufwand gewesen, um die Helfer aus Polen und Rumänien nach Deutschland zu holen; „und es war auch teuer – bisweilen sehr nervenzehrend, da manche Flüge wegen Minderbesetzung sogar storniert wurden“. Doch im Großen und Ganzen habe das recht gut funktioniert. „In der Regel konnten genügend Erntehelfer geholt werden, einige Betriebe haben mit hiesigen Arbeitnehmern aufgestockt“.

Heimische Früchte im Trend

Die heimische Ware hat guten Absatz gefunden habe. „Unsere Qualität ist einfach klasse; der Verbraucher ist bereit, dafür mehr zu bezahlen. Das ist meine persönliche Interpretation.“ Schrempp sieht das im Zusammenhang mit Diskussionen, die gerade im vergangenen Jahr zu den Themen Bienenschutz und Volksbegehren, Regionalität und Wertschöpfung geführt worden seien. „Das ist wohl angekommen. Mir wird von einem großen Zulauf bei Hofläden und Direktvermarktern berichtet.“

Das kann Markus Kirn nur bestätigen: Er ist Mitinhaber des Direktvermarktungsbetriebs „Beerenbuben“ in Renchen mit einer Anbaufläche von rund drei Hektar Erdbeeren. „Bislang hatten wir durchgängig einen guten Absatz; es war deutlich, dass immer mehr Menschen auf heimische Produkte setzen“, freut sich der Obstbauer. Auch das Wetter habe im Wesentlichen mitgespielt, so dass es keine übermäßige Spitzen gegeben habe. Markus Kirn sieht diesbezüglich aber auch einen Vorteil darin, wenn man das Erdbeerjahr durch die Anbaumethode und Sortenwahl verlängert – von Folienanbau bis zum Pflanzen zehn verschiedener Sorten, die von sehr frühen bis zu sehr späten Erdbeeren reichen. „Auf diese Weise können wir Erdbeeren von April bis einschließlich Juni anbieten.“

Hochmotivierte Erntehelfer

Gut zurecht gekommen sei sein Betrieb auch mit der Ernte, obwohl coronabedingt weniger Erntehelfer als früher vor Ort waren. Die Mitarbeiter aus Rumänien, die schon seit vielen Jahren kommen, hätten sich hochmotiviert gezeigt und auch dankbar, dass man sich dafür eingesetzt habe, dass sie überhaupt kommen dürfen. Und auch so mancher Erntehelfer aus Deutschland habe sich sehr bewährt.

„Die höheren Preise sind auch einfach Marktgesetze“, sagt Hans-Dieter Beuschlein, Leiter der Sonderkulturgruppe im Amt für Landwirtschaft, mit Blick auf eine geringere Erntemenge, auch weil sich die Anbaufläche verringert habe. Hinterfragen müsse man allerdings immer, ob ein höherer Preis auch beim Landwirt ankomme. „Freuen konnte sich die Obstbauern über die eher trockene Witterung, da es deutlich weniger Botrytis-Gefahr gab, die Ware also stabil blieb.“