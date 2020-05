Ermittlungen gegen Pädophilering: Möglicher Drahtzieher im Ortenaukreis festgenommen

Anzeige

Die Spur eines in seiner Tragweite wohl bundesweit einmaligen Falls von Kindesmissbrauch hat die Polizei auch in den Ortenaukreis geführt. Bislang konnten 32 Tatverdächtige ermittelt werden, 44 Kinder im Alter zwischen drei Monaten und 14 Jahren wurden seit November 2019 als Opfer identifiziert. Der Mann aus dem Ortenaukreis soll ein möglicher Drahtzieher des Rings sein.

Die Festnahme eines Tatverdächtigen aus Nordrach im Schwarzwald östlich von Offenburg durch ein Sondereinsatzkommando Mitte Mai führte offenbar dazu, dass die Polizei den Missbrauch eines drei Monate alten Kindes bei einem weiteren Verdächtigen unterbinden konnte. Die Polizei sieht in dem Mann aus dem Ortenaukreis einen der Drahtzieher des bundesweit agierenden Pädophilenrings.

Der Mann wurde in Offenburg dem Haftrichter vorgeführt, der auch Haftbefehl erließ. Bei ihm wurden insgesamt 56 Datenträger und 57 Mobiltelefone gefunden, die jetzt gesichtet werden. Insgesamt stellte die Polizei 540 Gigabyte Daten sicher – „für unsere Verhältnisse nicht unbedingt sonderlich viel“, wie der Leiter der Ermittlungen. Michael Esser, am Mittwoch in Köln in einem Pressegespräch sagte.

Einsatz am 13. Mai

Der Einsatz, über die die Polizei jetzt berichtete, ereignete sich bereits am 13. Mai. Die Polizei geht davon aus, dass der Festgenommene eine zentrale Figur des offenbar bundesweit agierenden Netzes von Pädophilen ist.

Man habe schon im November vergangenen Jahres Hinweise darauf bekommen, „dass es eine zentrale Figur gibt, die die Chatverläufe zusammenhält“, sagte Esser am Mittwoch. Die Polizei habe Informationen aus vielen Chats zusammengetragen um den Betreffenden zu identifizieren. Durch den Einsatz von Überwachungstechnik und Spezialeinheiten habe man in der Zeit vor dem Zugriff ermittelt, ob der Mann selbst Kinder missbraucht.

Eingangstür wurde beschossen

Diese Ermittlungen hätten dazu geführt, dass man sich entschieden habe, die Festnahme des Mannes durch ein Sondereinsatzkommando „schlagartig“ vorzunehmen. „Wir wollten unter allen Umständen verhindern, dass er noch Beweismittel beseitigt“. Dabei ging die Polizei recht rustikal zu Werke: Die Eingangstür des Verdächtigen wurde mit einer Schrotflinte eingeschossen, der Mann wurde unverletzt überwältigt.

In der Wohnung des Mannes fand man Unterwäsche von Kindern, die nicht zum Haushalt gehören konnte, wie es weiter hieß. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Offenburg habe man den Mann noch am selben Tag dem Offenburger Haftrichter vorführen können.

Weiteres Kind in Gefahr

Bei der Sichtung des Mobiltelefons sei man auf einen „Gefahrenüberhang“ aufmerksam geworden, ein drei Monate altes Baby befand sich demnach in der Hand eines anderen Tatverdächtigen. Die Beweismittel, so der Leiter der Sonderkommission „Berg“, seien mit dem Hubschrauber nach Köln gebracht worden, der zweite Verdächtige konnte noch am selben Tag festgenommen werden.

Ein unauffälliger Einzelgänger Carsten Erhardt, Bürgermeister in Nordrach

„Der Mann war ein unauffälliger Einzelgänger“, sagt der Nordracher Bürgermeister Carsten Erhardt, der sich nun daran erinnert, dass in den Tagen vor der Festnahme auffällig viele Fahrzeuge mit NRW-Kennzeichen in Nordrach (rund 2.000 Einwohner) unterwegs gewesen seien. Dies war wohl der Überwachung des Verdächtigen geschuldet.

120 Ermittler massiv belastet

Die Polizei ermittelt seit Monaten, insgesamt 40 Verfahren habe man an andere Bundesländern abgegeben, wie der Kölner Polizeipräsident Uwe Jakob sagte: „Wer hätte gedacht, dass wir auf derartige sexuelle Gewalt mitten in Deutschland stoßen werden“. Die mehr als 120 Ermittler stehen unter enormer psychischer Belastung durch ihre Arbeit, zu ihrer Betreuung sei eine eigene Abteilung eingerichtet worden.

„Sie haben Einblicke gewonnen, die das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen sprengen“, sagt Jakob. Man sei mit den Ermittlungen noch lange nicht am Ende angekommen.